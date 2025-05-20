«Война разведок» между Ираном и Израилем продолжается. На сей раз в поле зрения контрразведки попал 16-летний подросток, находившийся в разработке одновременно и у иранцев, и у израильтян. Инцидент породил ожесточенные споры.

Иван Шилов ИА Регнум

Версии защиты и обвинения двойного агента разительно отличаются, и из них до конца не ясно, действовал ли юноша полностью самостоятельно или же стал «сопутствующей потерей» в непродуманной операции израильских силовиков.

Впрочем, пока шел разбор полетов вокруг самого молодого шпиона, удар по безопасности Израиля нанесли те, кого спецслужбы страны несколько лет считали своими теневыми союзниками.

Шпион из Шефелы

В середине мая Общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) отчиталась об аресте 16-летнего подростка из Шефелы, обвиненного в работе на иранскую разведку. По данным следствия, иранские кураторы поручали юноше несложные операции по оборудованию тайников, съемке городских объектов и подготовке агитматериалов.

Более того, иранцы даже пытались организовать с новым агентом очную встречу на территории третьей страны, чтобы углубить контакт, однако эти планы были сорваны контрразведкой.

Фабула дела, на первый взгляд, мало чем отличается от других подобных случаев. Подросток стал восемнадцатым фигурантом в рамках масштабной кампании по борьбе с иранской агентурой в Израиле и даже выполнял те же задания, что и другие иранские «пешки». Однако есть и специфические черты.

Так, например, подросток в какой-то момент сам сообщил властям о контактах с представителями враждебного государства и даже якобы получил инструкции от оперативников, как безопасно прервать общение с вербовщиком.

Однако, как отмечают в ШАБАК, юноша советам не внял и продолжил взаимодействие с иранским куратором, за что и был вскоре задержан.

Сторона обвинения настаивает, что арестованный действовал «исключительно из корыстных побуждений», бравируя статусом агента нескольких стран и рассчитывая на вознаграждение одновременно и с иранской, и с израильской стороны.

Едва ли это полностью соответствует действительности. Иранцы явно не делали на подростка серьезной ставки (в силу его неопытности и трудной управляемости), но вполне могли попытаться с его помощью ненадолго отвести внимание контрразведки от более крупных и важных фигур в агентурной сети.

И такая ставка отчасти оправдала себя — дело «шпиона из Шефелы» действительно ненадолго потеснило другие скандалы.

Ложный след

«Двойной агент» из Шефелы далеко не единственный, кто взбудоражил израильскую общественность. Куда больший ущерб репутации спецслужб еврейского государства нанес масштабный агентурный провал в секторе Газа, развивавшийся по схожему сценарию.

Незадолго до начала операции «Колесницы Гидеона» в Газе (май 2025 года) израильская пресса, близкая к офису премьер-министра Биньямина Нетаньяху, выступила с сенсационным заявлением: оказывается, созданная в Газе еще до конфликта широкая сеть палестинских агентов, считавшаяся «глазами и ушами» израильских спецслужб в анклаве, по факту все эти годы работала на ХАМАС и дезинформировала официальный Тель-Авив.

Агентура не только скрыла планы ХАМАС начать прорыв из Газы 7 октября 2023 года (из-за чего спецслужбы и армия были фактически застигнуты врасплох), но и несколько раз срывала израильские операции по точечной ликвидации функционеров движения. Таким образом, эти агенты лишь имитировали работу на врага, т.е. были уже не двойными, а тройными агентами.

Например, благодаря им из-под удара ЦАХАЛ в середине 2024 года вышел Изз Ад-Дин Аль-Хаддад — командующий «Бригадами Изз Ад-Дин Аль-Кассам» в Газе, которому сегодня прочат пост главы ХАМАС. Вычислить его новое местонахождение израильтяне не могут до сих пор.

Кроме того, ХАМАС активно пользовался услугами «израильской» агентуры, чтобы снабдить официальный Тель-Авив ложной информацией о настроениях в анклаве и среди командного состава движения, о численности и боеспособности подполья и состоянии заложников.

Особенно активной «игра» становилась накануне новых переговорных раундов, что отчасти объясняет необычайную гибкость израильской делегации в ряде вопросов — например, их готовность поддержать режим прекращения огня, вводившийся в анклаве в январе 2025 года.

Впрочем, в случае с ложной агентурой в рядах ХАМАС израильским безопасникам со временем удалось выправить положение, подключив к делу пусть и менее высокоранговые, но зато более надежные источники — включая представителей конкурирующих палестинских фракций.

В результате к началу операции «Колесницы Гидеона» спецслужбам и армии удалось нанести палестинцам ряд болезненных поражений, в том числе ликвидировать лидера ХАМАС Мохаммада Синвара и ряд его приближенных.

Темные места

Несмотря на то, что упомянутые шпионские скандалы вполне укладываются в логику нынешней «войны разведок» на Ближнем Востоке, в них хватает спорных моментов.

Так, в случае с подростком из Шефелы картина ситуации, представленная ШАБАК, разительно отличается от доводов адвокатов.

Сторона защиты настаивает, что подросток пошел на сотрудничество с иностранной разведкой под давлением обстоятельств — анонимным вербовщикам были известны его домашний адрес и сведения о членах семьи.

Правоохранители, к которым он обратился с жалобой на преследование, не смогли гарантировать ему защиту и предпочли «дать пас» коллегам из контрразведки.

При этом в ШАБАК также решили не срывать вербовку, предпочтя использовать потенциального иранского агента «втемную» для выхода на других потенциальных агентов сети, что расходится с заявлениями контрразведчиков о «развернутом инструктаже» арестованного.

И этим де-факто они толкнули подростка на сотрудничество с противником. В итоге юноша оказался втянут в опасную игру, в которой остался крайним.

Ситуация отчасти перекликается с «Делом Гофмана», прогремевшим на всю страну в 2024 году. Тогда полковник военной разведки Роман Гофман (ныне — генерал и военный секретарь премьер-министра) и несколько его подчиненных завербовали 16-летнего израильтянина, чтобы через его Telegram-канал осуществлять контролируемые утечки секретной информации.

Однако после вмешательства контрразведки военные дистанцировались от новоиспеченного агента, и тот почти год провел в тюрьме по обвинению в обнародовании секретной информации — из них более 44 дней на допросах ШАБАК. Высока вероятность, что и нынешняя шпионская история стала результатом излишней самонадеянности отдельных оперативников.

Шумиха же вокруг дела о «тройных агентах ХАМАС» выглядит рукотворной и решает более очевидную задачу.

В частности, повторяющийся рефреном тезис, что именно перевербованная агентура ХАМАС «ослепила» контрразведку, бьет по репутации уходящего в отставку начальника ШАБАК Ронена Бара, с которым у израильских властей имеется затяжной конфликт.

Именно Бару приписывают инициативу массово перевербовать вчерашних сторонников ХАМАС, чтобы иметь глаза и уши в самых отдаленных частях анклава.

Вполне вероятно, что при разработке операции шеф ШАБАК ориентировался на успешный опыт вербовки Мусаба Хасана Юсефа, сына одного из основателей ХАМАС — тем более, что тот впоследствии более десяти лет снабжал Тель-Авив ценными разведданными.

Однако из-за отсутствия достаточных рычагов давления на новоиспеченных агентов попытка провалилась.

Если дело выйдет за рамки газетных выпадов и перерастет в судебное разбирательство (к чему постепенно призывают израильские «ястребы»), это окончательно выбьет из седла не только Бара, но и его ближайших соратников.

А в дальнейшем — позволит офису премьер-министра лоббировать на высокий пост удобную кандидатуру и тем самым окончательно зачистить контрразведку от старых противников.