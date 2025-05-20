Президентские выборы в Румынии вызывают острое ощущение déjà vu. Пять лет назад на президентских выборах румыны проголосовали за учителя родом из Трансильвании. Тогда, в конце 2019 года их избранником был обладатель диплома педагога-физика, этнический немец Клаус Иоханнис. В минувшее воскресенье большинство голосов получил математик и трансильванский этнический румын Никушор Дан. То, что оба последних главы румынского государства происходят из Трансильвании, настолько символично, насколько же и актуально.

Иван Шилов ИА Регнум

Именно на территории этого региона, принадлежавшего в XVIII–XIX веках австрийским Габсбургам, началась латинизация румынского языка: его перевод с кириллической на латинскую графику, активное перенятие лексических заимствований из латинского и немецкого (вместо славянских), а затем и французского языков.

Таким образом, Трансильвания стала колыбелью румынского латинизма, который затем распространился на Валахию и Западную Молдавию, а впоследствии и на Бессарабию. Его проявлениями стали знакомое нам и сегодня подражание западным политическим институтам, прозападная внешняя политика и даже вычурные для сегодняшнего дня имена — Траян, Актавиан и т.п.

Сегодня же Трансильвания наряду с Бухарестом является главным оплотом либеральных и еврооптимистичных настроений. Собственно, это и показал второй тур президентской гонки мая 2025 года. Одержавший верх Дан заручился поддержкой избирателей именно в этих регионах.

Кроме традиционного западничества выбор трансильванских румын определялся также и самым высоким в стране уровнем урбанизации, более активным участием в трансграничных проектах, финансируемых Брюсселем.

Отдавшие предпочтение националисту Джордже Симиону Западная Молдавия (с историческим центром в Яссах) и Валахия гораздо более экономически депрессивны и традиционны с точки зрения ценностей. На них сильнее сказались последствия постсоциалистической деиндустриализации и оттока населения. Популярность либералов здесь невысока, и на парламентских выборах эти исторические области являются вотчиной социал-демократов и националистов.

Вот только антилиберального альянса между двумя последними движениями не случилось, а заявивший о своём суверенизме Симион делал такие заявления, словно старался остаться в оппозиции. То он обещал сразу после победы сократить полмиллиона государственных служащих, то говорил о неминуемом восстановлении монархии.

Гораздо более основательный политик и опасный конкурент для нынешних властей Кэлин Джорджеску вынужден был даже успокаивать сторонников тем, что эти устремления Симиона не следует рассматривать всерьёз, объясняя их молодёжным задором.

А тут ещё к битве против антисистемного кандидата подключилась брюссельская бюрократия.

Из столицы Евросоюза румынским элитам дали понять, что в случае победы Симиона финансовая помощь для дунайско-карпатской республики будет заморожена. Благо Бухарест своим заоблачным по европейским меркам бюджетным дефицитом даёт для такого решения отличный повод.

Во время избирательной кампании власти фактически признали наличие бюджетного кризиса в стране. На конец прошлого года госдолг относительно ВВП составил почти 55%.

Как признался исполняющий обязанности президента Илие Боложан, для покрытия дефицита госбюджета «нам приходится брать в долг, и в основном мы берем около 1 млрд евро в неделю». Политик считает вполне реальной угрозу, когда вскоре «правительство станет платежным агентством и больше не сможет ничего делать для развития».

Одним из основных причин такого положения является накопление государственного долга во время череды выборов 2024 года (местных, общеевропейских, парламентских и президентских).

Находившийся тогда во главе правительства социал-демократ Марчел Чолаку наращивал социальные обязательства государства и был несговорчив при обсуждении увеличения налогов с Еврокомиссией.

Однако и нынешний год, ставший в силу переноса на него президентской гонки также выборным, долгожданного политического успокоения Румынии не сулит.

Победившему на президентских выборах представителю леволиберального «Союза спасения Румынии» будет очень сложно добиться устойчивого правительства.

Ожидается, что пост премьер-министра Дан предложит представителю Национал-либеральной партии (НЛП) Боложану. Однако у двух либеральных политических сил голосов для формирования парламентского большинства не хватает. Слабо поможет им даже присоединение к их альянсу депутатов от Демократического союза венгров.

Устойчивое большинство даст либо союз с Альянсом за объединение румын (AUR) во главе с проигравшим только что президентскую гонку Симионом, либо участие в правительстве социал-демократов.

Последние официально заявили о своём уходе в оппозицию сразу после объявления итогов первого тура выборов в начале мая (правда, министерские кресла они пока покидать отказались).

Но создание либерально-суверенистской коалиции практически исключено в силу серьёзных идеологических противоречий и разной геополитической ориентации — на Брюссель и Вашингтон.

Понимая это, представители Социал-демократической партии (СДП) наверняка будут настойчиво отстаивать свои позиции при формировании нового коалиционного правительства.

Тем более, что за их спиной крупнейшая парламентская фракция, без воли которой досрочных парламентских выборов в Румынии не избежать.

Таким образом, перед новым «бухарестско-трансильванским» президентом во весь рост встаёт тот же выбор, что был у его предшественника Иоганниса, также опиравшегося на Бухарест и Трансильванию: пойти ли на раздел исполнительной власти со «старыми» элитами в лице СДП? Ведь последняя воспринимается как продолжательница Коммунистической партии Румынии.

Либо решиться на полную перезагрузку политической системы со внеочередными выборами парламента, чисткой рядов основных партий, проскрипциями «деструктивных» политических деятелей и т.п.

Несколько лет назад Иоганнис пошёл по первому пути, санкционировав создание ротационного правительства либералов и социал-демократов. По какому пути пойдёт его молодой преемник, покажет ближайшее время.