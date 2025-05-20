«Трамп выходит из украинских переговоров и помогает Путину одержать победу», — именно так издание Bloomberg видит итоги звонка президента США Дональда Трампа российскому президенту Владимиру Путину, состоявшегося 19 мая.

Иван Шилов ИА Регнум

Звонка, где в ходе более чем двухчасовых переговоров стороны достигли важнейшего компромисса по вопросу как Украины, так и будущих двусторонних отношений. Компромисса, действительно выгодного Москве, в очередной раз доказавшей, что ее нельзя заставить отказаться от своих национальных интересов.

«Российские усилия будут нацелены не на перемирие, а на выработку окончательного мирного договора, нацеленного на устранение первопричин конфликта через двусторонние российско-украинские переговоры при поддержке этого процесса со стороны Соединенных Штатов. И Трамп с этим подходом полностью согласился», — объясняет ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

То есть, проще говоря, Штаты полностью изменили свой собственный подход. Вместо того, чтобы добиваться от Москвы скорейшего прекращения огня (как хотел Киев и Европа) и преждевременного перемирия, американцы поддержали российскую стратегию. Направленную на то, чтобы принудить Киев разговаривать именно о полноценном мире. Причем разговаривать на российских условиях.

При этом итоговые заявления разнятся, но не противоречат друг другу. Оба лидера делают акцент на том, что важно для них.

Так, Владимир Путин рассказывает о том, как будут теперь проходить российско-украинские переговоры. «Договорились с президентом Соединённых Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определённое время в случае достижения соответствующих договорённостей», — заявил российский лидер.

То есть, проще говоря, Москва верить на слово никому не собирается, тем более Зеленскому. Она готова подписывать перемирие только при наличии на руках парафированного рамочного соглашения о мирном договоре, где киевский режим публично, на бумаге, согласится на выполнение требований по территориям, денацификации, нейтрального статуса и т.п. Ну и, конечно, начнет реализацию этого меморандума, выводя войска с российских территорий.

Тогда можно объявлять перемирие. Например, для прохождения на Украине выборов.

В заявлении же Трампа говорится о будущем российско-американских отношений. О том, что Москва хочет наладить масштабную торговлю с США, и о том, что у России есть огромные возможности для создания колоссального количества рабочих мест и роста благосостояния. Что её потенциал безграничен.

«Делается акцент на тех возможностях, которые могут открыться в части развития торгово-экономических отношений между Россией и Соединенными Штатами», — говорит Дмитрий Суслов. То есть на то, что интересно Трампу, и ради чего он вообще задумывал свою перезагрузку отношений с Москвой.

Ведь сама Украина и ее судьба ему была изначально не очень важна — Трампу нужно было восстановить отношения с Россией для того, чтобы избежать ненужных Америке конфронтаций и вывести российскую переменную за скобки американо-иранских и американо-китайских отношений.

После российско-американских переговоров Трамп позвонил европейцам и украинцам. И, если читать официальные заявления политиков, все всем довольны. «Хочу поблагодарить президента Трампа за его неустанные усилия по достижению прекращения огня на Украине. Важно, чтобы США продолжали участвовать в этом процессе. Мы будем и дальше поддерживать Владимира Зеленского в стремлении добиться прочного мира на Украине», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Однако на самом деле для европейцев всё не так радужно. По данным The Financial Times, европейские лидеры были «шокированы» итогами российско-американских переговоров — ведь Трамп отказался от давления на Москву.

«Европа в очередной раз опозорена и оставлена не у дел. Продемонстрирована никчемность и бессмысленность всяких европейских поползновений и ультиматумов о немедленном введении 30-дневного перемирия под угрозой введения санкций», — говорит Дмитрий Суслов.

Да, санкции ЕС, скорее всего, введет, но они не будут поддержаны американцами. А без поддержки США их значение минимизируется.

Ряд европейских СМИ, конечно, недовольны такой позицией американского президента. Британский The Economist пишет о «странном нежелании Трампа ужесточать отношение к Владимиру Путину». Однако ничего странного в этом нежелании нет, ведь альтернативой уступкам России являются два абсолютно неприемлемых для Трампа варианта.

«Первый — это провал переговоров. США в ответ не наращивают помощь Украине, а Москва через какое-то время наносит киевскому режиму полное поражение. Это приводит к капитуляции киевского режима и позору для США», — говорит Дмитрий Суслов.

Второй, по словам эксперта, — это провал переговоров с дальнейшим наращиванием американской помощи Украине. Но тогда мир приближается к третьей мировой войне, а Трамп идет на конфликт с Москвой, не сможет завершить войну в Европе и сконцентрировать усилия на противостоянии Китаю.

Поэтому Трамп и пошел на уступки. А заодно сейчас заставляет идти на уступки и киевский режим.

«Украина будет вынуждена продолжать участие в двусторонних переговорах с Россией, потому что этого хочет Трамп. И если Украина сейчас пойдет на поводу европейцев и как-то будет препятствовать дальнейшим переговорам, то Соединенные Штаты, соответственно, будут вводить против Украины какие-то жесткие меры. Например, ограничивать предоставление ей военной помощи», — говорит Дмитрий Суслов.

В своем официальном заявлении по итогам переговоров Зеленский пытался юлить. Сказал, что про меморандум он ничего не знает, что будет ждать российских предложений, что деоккупировать российские территории (которые Киев считает своими) не собирается.

Однако времени на то, чтобы определиться, у Зеленского не так много. Трамп пояснил журналистам, что ему нужно примерно две недели для того, чтобы оценить готовность Украины к заключению мирного договора с Москвой. И по истечении этого срока не исключено, что Вашингтон будет применять к Киеву и лично к Зеленскому меры воспитательного характера.