По итогам переговоров с Россией «разъяренный Зеленский» не уволил главу делегации Рустема Умерова, а, наоборот, поручил сформировать «постоянную расширенную национальную переговорную группу». А на повестке дня, как мы помним, подготовка к следующему разу, где стороны намерены предметнее обсудить возможность прекращения огня и обменяться своими требованиями к режиму тишины.

Иван Шилов ИА Регнум

Казалось бы, странное дело, ведь на саммите Европейского политического сообщества в Албании тот же Зеленский морщил лоб в компании своих «друзей», как бы дальше повоевать, а глава Еврокомиссии заявила, что «Путин не хочет мира», и предложила снижение ценового потолка на нефть, новые секторальные санкции против России и «Северных потоков».

Да и Зеленский тоже держался плана, сначала выкатив ультиматум про 30-дневное перемирие, а затем потребовав санкций. Что совершенно не соответствует заявленной позиции Киева о желании найти точки соприкосновения и закончить конфликт.

Но почему части одного механизма делают такие противоречивые заявления, почему делегация заявляет о позитивном исходе переговоров, а ее начальник пытается сорвать только начавшийся процесс?

На первый взгляд, логика линейная.

Сам Зеленский давно и прочно «сошел на станции Лондон».

В октябре 2020 года он встретился с главой Секретной разведывательной службы МИД Великобритании Ричардом Муром, и после этой встречи начался дрейф вчерашнего благоразумного сторонника мира в сторону войны. На тот момент у Британии и США еще не было противоречий в Восточной Европе. Лондон и Вашингтон действовали заодно, создавая антироссийский проект на территории Украины согласно целям, определенным еще в 1997 году Збигневом Бжезинским.

«Зеленский тогда сменил ближайшее окружение и усилил позиции пробританских функционеров и сместил тех, кто ориентировался на новоизбранного президента США Трампа.

Чего только стоил скандал вокруг спецоперации ГУР МО «Авеню» (когда планировалось посадить в Киеве самолет с бойцами ЧВК «Вагнер». — Прим. ред.), после срыва которой был отодвинут протрамповский глава управления Василий Бурба и усилен Андрей Ермак. Этот инцидент принято считать началом «британской эры» на Украине», — напоминает ИА Регнум украинский политолог Александр Лазарев.

И теперь в центре европейской конструкции поддержки киевского режима остается британский премьер Стармер, а венцом усилий по поглощению Украины можно считать Столетнее соглашение о партнёрстве с Великобританией, подписанное 16 января 2025 года в Киеве. По сути, оно касается тех же позиций, что и колониальное соглашение о полезных ископаемых, на которое продавила украинский политикум администрация Трампа.

В рамках этой конкуренции двух видений политического процесса есть, конечно, и американские агенты влияния, поскольку долгое время страна фактически находилась в ручном управлении через посольство США.

И здесь сразу глаз падает на руководителя офиса президента Андрея Ермака, который продемонстрировал совсем другой тип поведения во время знаменитого визита в Белый дом в феврале текущего года, когда Зеленский устроил скандал Трампу и Вэнсу.

Многие западные издания отметили, что глава ОП, в отличие от своего руководителя, был одет в соответствии с протоколом, вел себя достаточно сдержанно, а также не оказывал видимого согласия с позицией своего патрона. А еще в августе 2024 года, по сути, первым из фигур высшего эшелона украинской власти произнес волшебные слова в интервью агентству Bloomberg:

«Самое важное ожидание от второго саммита — это формирование основных предпосылок для прекращения боевых действий… Нам нужно завершить эту войну как можно скорее для достижения справедливого мира».

Теперь, пока его патрон демонстрирует непримиримость, именно Ермак вместе с представителями США формировал переговорную группу, уполномочил министра Умерова ее возглавить, проводил инструктаж и курировал по телефону.

А украинская делегация, несмотря на ожидания многих, в этот раз вела себя довольно сдержанно и без пошлого артистизма.

Сам Умеров является профессиональным «агентом влияния». Он воспитанник системы подготовки кадров, созданной движением исламского проповедника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, бывшего союзника Эрдогана, и одновременно — стипендиат «Программы обмена будущих лидеров» FLEX, финансируемой Госдепартаментом США. В США живет его семья и управляет там бизнесом. Даже в Верховную раду он прошёл по списку партии «Голос», неразрывно связанной с американскими НКО, структурами фонда Сороса и проамериканским олигархом Виктором Пинчуком.

Понятно, что главой делегации такой человек стал отнюдь не случайно.

Другие члены делегации — тоже мальчики несвободные. Зам. главы СБУ Александр Поклад — продукт реформирования службы американскими специалистами, заседавшими прямо в здании на Владимирской, специалист по политическим убийствам и более влиятельный человек, чем его туповатый руководитель Малюк с грацией питекантропа.

ГУР, от которого приехал аналитик Вадим Скибицкий, тесно аффилирован с ЦРУ, а глава военной разведки Кирилл Буданов* имеет близкие отношения с постпредом США при ООН Ники Хейли, неоконсерваторами, еврейским лобби, а также главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией (также известным под псевдонимом Давид Браун) — глазами и ушами Пентагона в Киеве.

Предполагать, что «британская партия» во главе с человечком в зеленом свитере этого не знает, не поддерживает и всех разгонит — как минимум наивно. Другой вопрос, почему составляющие одного механизма власти действуют асинхронно?

Собеседник ИА Регнум в Киеве, долгое время трудившийся в сфере аналитического обеспечения, считает, что никакой асинхронности нет и кажущееся расхождение позиций — лишь способ тянуть время.

«Заметьте, всё, что они делают — это бесконечно откладывают решения. Конечно, боевые действия на данный момент для Украины смысла особого не имеют. Их надо прекращать, дальше лучше точно не будет. Но те же британцы или французы «подпинывают» Украину в состояние войны, хотя её положение может только ухудшаться. Потому что Европа готова пожертвовать частью украинской территории и населения для того, чтобы успеть подготовиться к противостоянию с Россией, которая не может воевать на два фронта. А Штатам это не нужно в принципе. Так что задача и Ермака, и Зеленского — найти если не золотую середину, то щель между этими позициями», — говорит он, вспоминая легендарный анекдот про первого президента Леонида Кравчука и дождь: «а я между капельками».

Трамп не вечен, у него есть оппозиция не только в лице демократов, но и внутренняя, республиканская. Тот же «друг Украины» сенатор Линдси Грэм постоянно говорит, что нужно продолжать, не бросать Украину и разрабатывает концепции новых санкций.

Военно-промышленный комплекс должен зарабатывать, через полтора года выборы в Сенат, а крупные проекты с Россией заработают не быстро. И открыто встать на её сторону в деле нейтрализации украинского правящего класса для Трампа означает серьезный удар по репутации.

Таким образом, расчет довольно простой: киевская власть щедро раздает взятки имуществом, которое ей не принадлежит. Недра и энергетику — американцам и британцам, имущество Украинской православной церкви — Ватикану, нечто неназванное — французам, и, вероятно, именно это и предлагал охранять Макрон, говоря о «стратегически важных объектах».

Пусть большие страны завязнут в дележе украинского пирога, ссорясь друг с другом. Агенты влияния будут соглашаться с тем, что говорят им старшие товарищи, только переговорный процесс будут тащить в разные стороны, идя на незначительные уступки. А «Квартал 95» всё так же будет оставаться при власти и деньгах, по возможности перезагрузив себя с помощью масштабной фальсификации выборов.

План простой, как угол дома. Но при этом, как всегда, базируется на ложной оценке ситуации. Ведь Россия пока вела военные действия с огромным самоограничением, а Трамп — величина непредсказуемая.

Если предложения российской стороны покажутся ему достойными рисков, полное прекращение американской помощи и удар по кошельку украинских политиков через антикоррупционные расследования с блокировкой счетов быстро переведут имитацию в состояние прохладной реальности.

*Физическое лицо, внесенное в списки террористов и экстремистов