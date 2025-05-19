Вооружённые силы России продолжают выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции. Несмотря на появляющиеся в Сети сообщения о возможном прекращении огня в ближайшее время, боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения — от Донбасса до Курской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Развивая наступление на восточном фасе донецкого фронта, российские войска освободили населённый пункт Новооленовка. «В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики», — сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также в Минобороны подтвердили ранее появившиеся сообщения об освобождении посёлка Тарасовка. Продвижение на этом направлении подтверждает и другие сообщения — о постепенном обвале линии обороны противника восточнее Покровска и утрате контроля над стратегически важной трассой Покровск — Константиновка, соединяющей два очага обороны ВСУ в Донбассе.

Сложившаяся ситуация создаёт угрозы для окружения сразу двух группировок противника.

Контуры будущего окружения

В середине мая, после нескольких недель затишья вновь пришла в движение линия фронта севернее Донецка. После того как российские войска освободили населённые пункты Торецк и Нью-Йорк, ВСУ отступили на север — в направлении Константиновки. Преследуя противника, российские войска освободили населённый пункт Романовка.

Таким образом, Вооружённым силам РФ удалось выйти на подступах к Константиновке одновременно с юга — от Торецка, с востока — из Часова Яра, и с запада — от Новоеленовки. Украинские источники ожидают, что в ближайшее время российские войска начнут операцию по окружению города сразу с трёх сторон.

Подразделения ВСУ укрепляют подступы к городу и создают очаги обороны в городской промзоне на предприятиях «Автостекло», «Красный октябрь» и в цехах Константиновского металлургического комбината. Украинские источники ожидают, что в ближайшее время российские войска продолжат наступление из района Новоеленовки, обходя Константиновку с запада и северо-запада. В перспективе наступающие соединения российской армии могут вырваться на трассу Константиновка — Дружковка, замкнув кольцо окружения.

Анна Рыжкова ИА Регнум

В то же время фронтовые источники ИА Регнум не подтверждают данные украинских СМИ о готовящейся наступательной операции.

«Когда и где мы будем действовать — откуда им вообще знать? Для них это, как правило, сюрприз. Но наше наступление в районе Константиновки успешно развивается, и, конечно, мы будем стремиться окружать крупные очаги обороны. Сейчас мы на подступах к огромной агломерации: Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка, которую не взять в лоб. И в будущем стоит ждать новостей с нашего направления», — добавил собеседник издания.

Одновременно с продолжающимся наступлением севернее Донецка российские войска продвинулись и на другом стратегическом направлении.

Богатырь на Вольном поле: дорога на Днепропетровск

Ещё одним крупным успехом российской армии стало освобождение населённого пункта Богатырь на южно-донецком направлении. По информации с мест, город был взят штурмом силами 29-й гвардейской армии группировки «Восток». Российским войскам также удалось занять прилегающие лесные массивы и выбить противника с территории молочно-товарной фермы западнее города.

Населённый пункт был превращён в мощный оборонительный узел, который удерживали соединения, отступившие из района Курахово и Великой Новосёлки. Тяжелые бои в этом районе продолжались несколько месяцев. Стремясь не допустить потери населённого пункта, командование украинской армии осуществило серию контратак, однако все они были отражены.

Боевые действия на этом участке фронта продолжаются на окраине населённого пункта Отрадное, куда противник отступил после отступления из села Богатырь.

Дальнейшее наступление на этом направлении может обеспечить российским войскам прорыв вглубь обороны противника, сообщают фронтовые источники ИА Регнум.

«Ситуация складывается так, что в ближайшее время мы сможем выйти на оперативный простор. За рубежом Богатырь — Отрадное нет крупных населённых пунктов на расстоянии восьми-девяти километров. Дальше остаются два небольших населённых пункта — Запорожье и Ялта, где у противника не получится долго удерживать оборону. Таким образом, у наших войск появляется возможность прорыва на территорию Днепропетровской области, до которой остаются считанные километры», — отметил собеседник издания.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Прорыв западнее Отрадного также создаёт возможность для освобождения населённого пункта Комар, что в перспективе может позволить завершить разгром всех сил противника на южно-донецком направлении.

Ранее на этом участке фронта ВСУ оставили линию укреплений, расположенных на левом берегу реки Мокрые Ялы. Таким образом, у противника нет линии обороны, которая могла бы остановить наступление российской армии в направлении посёлка Комар и территории Днепропетровской области.

Южнее подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Вольное Поле, вплотную приблизившись к району, где сходятся границы Запорожской, Днепропетровской областей и территории ДНР. Таким образом, оборона противника на южно-донецком направлении продолжает осыпаться, в то время как Киев бросает все имеющиеся резервы на другие участки фронта.

Создание буферной зоны в приграничье

Несмотря на угрозу обвала линии обороны в Донбассе, украинское командование не оставляет планов прорваться на территорию Курской области.

В понедельник 19 мая появились кадры разгрома бронированной группы 24-й механизированной бригады ВСУ, попытавшейся перейти границу в районе населённого пункта Тёткино. Соединение из двух БМП Bradley и одной инженерной машины при содействии пехоты выдвинулось из района населённого пункта Рыжёвка с сопредельной территории Сумской области, но было обнаружено. Решающую роль в отражении прорыва сыграли операторы беспилотников, управление которыми осуществляется при помощи оптоволоконного кабеля. Постоянные попытки ВСУ перейти границу, оборачивающиеся тяжёлыми потерями, вызывают недовольство в рядах украинской армии.

Накануне командир батальона 47-й механизированной бригады, которая в течение последних месяцев постоянно выполняет боевые задачи в Курской области, Александр Ширшин подал рапорт на увольнение и обвинил командование в «дебильных решениях», которые привели к неоправданным потерям среди личного состава бригады.

На своей странице в соцсетях Ширшин заявил, что «политические игры и оценка реального положения дел не соответствуют ни действительности, ни возможностям». Однако события в районе Тёткино показали, что украинское командование не прислушивается к мнению командиров на передовой, организуя всё новые провокации на границе. Стремясь не допустить прорыва противника через границу, соединения группировки войск «Север» проводят операцию по созданию «буферной зоны» на сопредельной территории Сумской области.

Накануне стало известно, что силами группировки был освобождён населённый пункт Марьино, расположенный в непосредственной близости от границы с Белгородской областью. Кадры из села были опубликованы в интернете.

Посёлок Марьино прилегает к населённым пунктам Поповка и Демидовка на российской стороне. Именно на этом участке государственной границы ВСУ попытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области в марте 2025 г.

В течение месяца ожесточённых боев противник потерял десятки единиц натовской бронетехники, что, впрочем, не позволило ему закрепиться на российской территории. Создание буферной зоны на территории Сумской области призвано купировать любые попытки прорыва на этом участке линии разграничения.

Отсутствие каких-либо перспектив в приграничье и продолжающееся отступление ВСУ в Донбассе показывают, что у Киева остаётся всё меньше возможностей, чтобы попытаться изменить ситуацию в свою пользу. А летняя кампания 2025 г. может стать разгромной для украинских войск в этом регионе.