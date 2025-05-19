18 мая департамент транспорта Эстонии сообщил, что русские задержали нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии, вышедший из порта Силламяэ и следовавший по согласованному маршруту через территориальные воды России. Акция стала непосредственным ответом на выходку эстонцев.

Иван Шилов ИА Регнум

На прошлой неделе эстонские силовики пытались задержать танкер Jaguar под флагом Габона, следовавший в российский порт. Ранее, в апреле эстонцы задержали на две недели другой танкер — Kiwala, также направлявшийся в Россию.

В конце концов России пришлось прибегнуть к симметричным мерам, дабы осадить распоясавшихся «пиратов Балтийского моря».

Зуб за зуб

18 мая отдел управления судоходством эстонского департамента транспорта, ежедневно отслеживающий движение судов в территориальных водах республики, оповестил, что российские силовики задержали нефтяной танкер Green Admire.

Судно, курсирующее под флагом Либерии, вышло из эстонского порта Силламяэ в субботу около 18:30. Далее, как утверждает эстонская сторона, Green Admire проследовал по согласованному маршруту через российские территориальные воды в северную часть Финского залива. Оттуда он намеревался взять курс на запад.

Следует отметить, что при выходе из Силламяэ корабли традиционно проходят через территориальные воды Российской Федерации, поскольку этот маршрут является более безопасным для крупных судов, нежели проход между отмелями в эстонских водах. Маршрут в своё время был согласован Россией, Эстонией и Финляндией — и до сей поры морской транспорт, посещающий эстонские порты, невозбранно им пользовался.

Однако на сей раз, как утверждают эстонцы, после полуночи русские остановили Green Admire — и вскоре танкер направился к принадлежащему России острову Гогланд, где и встал на якорь.

Судно принадлежит греческой компании Aegean Shipping, а флагом Либерии пользуется по той причине, что это африканское государство традиционно берет с судовладельцев пониженные налоги, не требует соблюдения строгих норм трудового законодательства и не выдвигает других сложных требований.

Предоставление такого «удобного флага» издавна служит для Либерии важным источником дохода.

На момент выхода из Силламяэ на борту Green Admire находилось добытое в Эстонии сланцевое масло (нетрадиционная нефть, получаемая из горючих сланцев в результате пиролиза), а конечным пунктом назначения был голландский Роттердам.

После того как ЕС начал отказываться от российских энергоносителей, там пытаются использовать любые альтернативные источники, в том числе эстонские сланцы. Однако, судя по всему, на сей раз если сланцевый груз и доберется до Роттердама, то с заметным опозданием.

В эстонском департаменте транспорта обескураженно сообщили, что ранее подобных инцидентов не происходило. Там пообещали, что отныне станут направлять суда, прибывающие в Силламяэ и покидающие его, через территориальные воды Эстонии.

Что характерно, в эстонском правительстве этому инциденту не удивились и даже не выразили особенного негодования. Министр иностранных дел Маргус Цахкна лишь, посетовал на непредсказуемость России и проинформировал о случившемся союзников по НАТО.

В эфире эстонского телевидения Цахкна дал понять, что происшествие с Green Admire отнюдь не стало для него неожиданностью. Ведь в апреле власти Эстонии задержали шедший в Россию танкер Kiwala, а несколькими днями ранее пытались взять на абордаж танкер Jaguar.

Цахкна вполне откровенно заявил, что задержание Green Admire напрямую связано с тем, что «мы начали оказывать давление на теневой флот России». Министр подчеркнул, что говорит не только об Эстонии, но и о Финляндии и прочих странах НАТО балтийского региона.

По его словам, Россия посредством своего «теневого флота» отправляет не менее 50-60% своей нефти именно через Финский залив. «И вот теперь мы видим последствия: России становится всё сложнее вести этот бизнес», — добавил министр.

«Ничего особенного не происходит»

По словам министра, задержанием Green Admire русские «просто хотели продемонстрировать силу». Но проблемы он в этом не видит. Министр объяснил: «Наши лоцманы теперь будут выводить суда из Силламяэ через территориальные воды Эстонии».

Конечно, этот маршрут сложнее и опаснее, но министр уверен, что эстонцы справятся: «Мы должны реагировать спокойно и последовательно, но понимать, что Россия непредсказуема и по-настоящему опасна».

В МИДе Эстонии дали понять, что не планируют предъявлять ноту протеста. Цахкна сейчас не видит необходимости и в проведении переговоров с Россией относительно плененного танкера.

Вообще, по мнению Цахкны, «если рассматривать каждый такой инцидент в отдельности, то может показаться, что ничего особенного не происходит».

Гораздо более заботит эстонского министра другой недавний случай — когда российский боевой самолёт Су-35, прикрывая танкер Jaguar, на одну минуту вторгся, как утверждают в Таллине, в воздушное пространство Эстонии.

«В то же время проходила встреча министров иностранных дел НАТО, и альянс отнесся к этому очень серьёзно», — уверяет Маргус Цахкна. И добавляет, что сначала нужно посмотреть на дальнейшие действия Москвы, а потом уже решать, «как вообще будем взаимодействовать с Россией».

В целом можно отметить, что эстонская пресса не уделяет происшествию с танкером Green Admire особого внимания — приказа производить пропагандистскую «накачку» не поступало.

Первые полосы эстонских СМИ сейчас оккупировали другие новости: третье место эстонского певца Томми Кэша на «Евровидении» и столкновение в Финляндии 17 мая двух вертолетов, унесшее жизни двух влиятельных эстонских бизнесменов Олега Сынаялга и Прийта Яаганта.

Судя по всему, власти охватила растерянность, и они пока еще не знают, как реагировать на арест Green Admire.

С другой стороны, околовластные эксперты пока рефлексируют относительно предыдущего морского инцидента — провальной попытки захвата «Ягуара».

Главный редактор одного из влиятельнейших СМИ страны, портала Delfi. ee Урмо Соонвальд с негодованием пишет, что государственные ведомства, чиновники или политики решили умолчать об «одном из самых напряженных военных инцидентов» в Балтийском море.

Новость о том, что эстонские силовики безуспешно пытались, используя боевые корабли, самолет и вертолет, задержать танкер, идущий в российский порт, поступила населению спустя более суток после происшествия. Причем эта информация дошла до эстонцев фрагментарно, в том числе через российские СМИ.

«Даже влиятельные министры Эстонской Республики узнали об инциденте из СМИ, тоже спустя больше 24 часов. При этом до сих пор неизвестно, почему, по чьей инициативе и с какой мотивацией было решено не говорить о произошедшем», — возмущается Соонвальд.

Не молчат, впрочем, эстонские оппозиционные политики, явно склонные возложить вину за происшествие на собственные власти.

«Эстония хотела задержать идущий в Россию танкер, но не смогла. Россия захотела задержать вышедший из Эстонии танкер, и задержала. Это начинает напоминать необъявленную войну, пока что без выстрелов, но уже с применением военно-морских сил и авиации», — подчеркивает депутат эстонского парламента Александр Чаплыгин, член оппозиционной Центристской партии.

Нашли крайних

Обеспокоены и эстонские военные — они не исключают, что политики попытаются сделать из них козлов отпущения.

Своим спикером военные выбрали экс-главу эстонских ВМС Юри Саска, который, находясь в отставке, может высказываться достаточно свободно.

Он и его коллеги недовольны тем, что некоторые политики через СМИ намекают, что якобы неудачная операция против «Ягуара» была проведена по инициативе военных.

Отставной эстонский флотоводец подчеркивает, что решения о подобных операциях принимаются на самом высоком политическом уровне: «Это политическое, очень взвешенное решение — осуществлять высадку на судно или нет».

Юри Саска предупреждает эстонских политиков, что последствия подобных выходок могут оказаться самыми страшными: «В теории так и третью мировую войну можно начать».

Он, будучи человеком хорошо осведомленным, опровергает прежние заявления министра обороны Ханно Певкура о том, что эстонские силовики якобы и не собирались захватывать Jaguar, а всего лишь намеревались «сопроводить судно до границы с российскими водами».

Юри Саска утверждает, что на самом деле всё было совсем не так: «План зайти на борт действительно был. Однако это было переоценено на ходу. Сочли либо невыполнимым, либо нецелесообразным. Не получилось так хорошо, как в прошлый раз».

Экс-главком эстонских ВМС напоминает, что в международных водах нельзя действовать так же, как на собственной территории Эстонии: там «правовое поле несколько иное».

Ну а если эстонские власти всё же пожелают продолжить политику силовых захватов идущих в российские порты танкеров, то, как напоминает Саска, «на данный момент у ВМС нет оснащенных и вооруженных должным образом судов для проведения таких операций по принуждению».

Причем, как выясняется, руководство ВМС на протяжении последних 10 лет постоянно твердило правительству о ничтожности имеющихся в его распоряжении сил, но к этому не прислушались.

Примечательно, что в других странах Балтии тоже советуют эстонцам заняться развитием своего военно-морского флота.

«Эстония инвестирует в дальнобойную артиллерию, как и Литва. Нам следует подумать, стоит ли вкладывать сейчас в корабли, которые могли бы помочь справиться с проблемой «теневого флота», — заявил бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, известный антироссийский «ястреб».

Он напоминает, что в январе политики стран региона Балтийского моря и генеральный секретарь НАТО объявили, находясь в Хельсинки, о запуске миссии «Балтийский часовой», направленной против российского «теневого флота».

Однако эстонский военный эксперт Меэлис Ойдсалу полагает, что пока в рамках «Балтийского часового» происходит лишь напрасный расход судового топлива: «Когда малое государство начинает действовать слишком активно, выходя за пределы своих возможностей, его быстро изолируют. К сожалению, в данном случае произошло именно это».

***

Что же касается танкера Green Admire, если он и в самом деле задержан, то, вероятнее всего, будет отпущен — вся операция с его арестом предпринималась явно ради острастки.

Уже сейчас, согласно данным сервиса Marinetraffic, танкер Green Admire находится хоть и в Финском заливе, но не у острова Гогланд, а по другим координатам.

Дальнейшее же развитие событий будет зависеть от того, какой вариант действий изберут эстонские власти. Пока что, судя по всему, они, изначально не ожидая от России сколько-нибудь жесткого ответа, явно пребывают в растерянности — на это указывают попытки перебрасывания ответственности с политиков на военных.

Не исключено, что в Таллине выучили урок и от дальнейших атак на танкеры воздержатся. Но нельзя забывать о наличии в Эстонии и активных сторонников силового подхода.