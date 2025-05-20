Финляндия анонсировала планы увеличения численности своего военного резерва за счет повышения предельного возраста резервистов до 65 лет. Как ожидается, после этого общий размер мобрезерва повысится до 1 млн человек к 2031 году.

Иван Шилов ИА Регнум

Финские власти продолжают действовать в рамках придуманного ими сценария «русской угрозы»: все действия Хельсинки последнего времени свидетельствуют о том, что никакой разрядки в отношениях с Россией они не планируют и собираются годами жить в режиме вооруженного лагеря.

Гигантский резерв

Сейчас офицеры и унтер-офицеры пребывают в запасе до 60 лет, рядовые — до 50. Финский генералитет желает, в частности, продлить срок службы «ключевых резервистов», под которыми подразумевают, например, опытных инструкторов или экспертов в области связи и медицины.

«Повышая возраст резервистов, мы даём возможность ещё большему количеству людей участвовать в обороне», — подчеркнул министр обороны Антти Хяккянен.

Согласно планам ведомства, численность резерва за счёт привлечения возрастной группы старше шестидесяти лет постепенно увеличится на 125 тыс. человек. Хяккянен предлагает запланировать регулярные учения по переподготовке 50-60-летних призывников.

Неожиданностью подобные предложения ни для кого не стали, поскольку повышение возраста резервистов было включено в коалиционную программу правоцентристского правительства премьер-министра Петтери Орпо, срок полномочий которого начался в июне 2023 года.

Для понимания: Финляндия — одна из относительно немногих стран ЕС, не отказавшаяся от всеобщей воинской повинности. По достижении восемнадцати лет примерно 80% молодых людей отправляются на службу.

Тем, кому брать в руки оружие не позволяют убеждения, предлагают альтернативную службу: в госпиталях, спасательных командах и так далее. Отказ от прохождения и той, и другой службы карается полугодовым тюремным заключением.

Служат призывники от полугода до года, после переходят в резерв, где числятся до 50 или 60 лет, в зависимости от звания.

Финские власти очень гордятся своей системой военного резерва: благодаря ей страна с численностью населения в 5,5 млн человек сейчас теоретически может мобилизовать 870 000 человек.

На настоящий момент в финской армии насчитывается 12 000 профессиональных солдат и представителей гражданского персонала, плюс 22 000 ежегодно обучаемых призывников.

Численность армии военного времени оценивается в 280 000 бойцов. Ну а планы мобилизации 870 000 финнов — это на самый крайний случай, если будет признано, что государство стоит перед угрозой гибели. И то далеко не всех их предполагается отправить именно на фронт: большинство привлекут к разного рода тыловым обязанностям.

Боятся России и бегут тысячами

В начале прошлого года имел место любопытный случай, показавший, что боевой дух многих финских резервистов пребывает не на высоте.

Тогда в государственном Центре гражданской службы сообщили, что в январе и начале февраля 2024 года к ним с прошениями обратились сразу несколько сотен лиц, являвшихся армейскими резервистами. Они ходатайствовали о переводе на гражданскую службу, не предполагающую участия в боевых действиях.

Причину такого бегства долго искать не пришлось.

Как раз в январе 2024-го Антти Хяккянен заявил газете Kuronmaa, что намерен добиваться введения законодательных поправок, максимально затрудняющих возможность добровольного выхода из числа военных резервистов, назвав такие действия «непатриотичным шагом, который ослабляет нашу обороноспособность».

Хяккянен подчеркнул, что если жители Суоми будут выписываться из резервистов, то «наш восточный сосед может воспринимать это так, что финны сильно испугались». И вот эти его слова как раз-таки очень и очень напугали многих военнообязанных. А поскольку стремительный исход из резерва продолжился, власти засуетились.

В результате Хяккянен отрекся от своих прежних слов и написал в блоге, что «неудачно выразился» и, вообще, что его неправильно поняли: никакой подготовки к тому, чтобы запретить выход из резерва, не ведется. Ну и, конечно же, дежурно повторил мантру про российскую угрозу Европе и вызванную ею необходимость «проделать большую работу» для того, чтобы наладить «оборонную архитектуру».

Министр прибег к патетике, подчеркнув, что основой этой самой «архитектуры» является именно резервист: «Закрепленная в конституции обязанность государственной обороны рассматривается как основа общества в целом, на которой строятся другие права».

Именно тогда, в феврале 2024-го, он впервые предупредил, что минобороны готовит повышение возрастного ценза для резервистов и намерено добиваться «предоставления всё большему числу людей возможности проходить военную службу».

Стоит напомнить, что впервые массовый исход резервистов был зафиксирован еще в 2014 году, сразу после воссоединения Крыма, когда в Суоми впервые заговорили о войне с Россией. Вторично эта ситуация повторилась спустя восемь лет, в 2022-м.

После того, как в начале 2024-го началась третья волна ухода из резерва, финские СМИ поговорили с некоторыми из беглецов. И те откровенно признались, что их напугала пропагандистская «накачка» о том, что Россия, покончив с Украиной, собирается напасть на Финляндию. Эти мужчины совершенно не ожидали, что однажды их пребывание в резерве может привести на фронт, и попытались «отпетлять», пока не поздно.

«Почти 4000 финнов перешли с военной службы на гражданскую… прослеживается тенденция, что, когда ситуация с безопасностью ухудшится, начнется волна отставок», — беспокоился Хяккянен.

В итоге дальнейшее бегство удалось предотвратить благодаря тому, что министр отказался от своего плана запретить выход из резерва. Он решил повысить количество резервистов другим путем.

План В: на случай краха НАТО

Все действия властей Суоми свидетельствуют об их стремлении превратить страну в военный лагерь. Так, в июле прошлого года в Финляндии изменили закон о воинской обязанности.

Законодательные изменения касаются только резервистов погранохраны, которых теперь можно оперативно призывать на сборы для «поддержания безопасности границы» или в ситуациях, «требующих усиленного контроля на границе».

В погранохране заявили, что поправки в закон приняты в ответ на «исключительную ситуацию», сложившуюся на границе Финляндии с Россией. Они были инициированы после того, как в регионе Кайнуу был задержан мужчина, незаконно перешедший границу. Финские пограничники задержали его, после чего он подал заявление на получение убежища.

При этом недавно финские власти подтвердили, что так и собираются оставить восточную границу закрытой. Лишним подтверждением основательности этих планов стала свежая новость: финская таможня сообщила о планах по увольнению почти четверти своих работников — пятисот человек (всего в ней работают 2050 сотрудников). Столько уже попросту не нужно.

Зато в финском городе Йоэнсуу намерены в начале 2026 года поэтапно ввести в эксплуатацию испытательную площадку, где будут тестировать новые БПЛА, предназначенные для наблюдения с воздуха, транспортные средства для перевозки патрульных экипажей, системы отслеживания мобильных телефонов, а также сверхсовременные датчики американского производства для контроля границы.

Кроме того, выдвинут план строительства вдоль всей границы с Россией линии ветровых электростанций, которые одновременно будут оснащены радарами для мониторинга приграничных регионов.

В приграничье часто проходят военные учения — в частности, в начале мая у границ с Россией тренировался отдельный егерский полк «Утти», специализирующийся на разведывательной деятельности. В ходе учений принадлежащие полку вертолеты совершали ночные полеты на низких высотках, в том числе над населенными пунктами.

А в середине текущего месяца жители Хельсинки увидели листки бумаги с сообщениями о предстоящих маневрах, примотанные скотчем к берёзам. Глава генштаба сил обороны Финляндии Томми Сорвари сообщил, что листовки на деревьях — один из способов информирования жителей близлежащих районов об учениях, особенно если они будут сопровождаться шумом.

Всё вышеперечисленное свидетельствует о планах Хельсинки по созданию своего рода «железного занавеса» в духе Западного Берлина.

С другой стороны, продолжает воплощаться план по созданию в финском городе Миккели штаба сухопутных войск НАТО в Северной Европе. В скором времени туда, как ожидается, прибудет первый десяток офицеров альянса, а позже их число будет доведено до полусотни.

Впрочем, как пишет западная пресса, финны уже сейчас думают не столько о своем членстве в НАТО, сколько о строительстве регионального военного союза совместно со Швецией, Данией и Норвегией. Этот союз постепенно вызревает в недрах Североатлантического альянса, который, как не исключают скандинавы, может распасться.

Недаром, как предполагается, штаб в Миккели возьмет на себя управление войсками именно в Норвегии, Швеции и Финляндии.

Одним из тех, кто отозвался об этом с одобрением, оказался Йенс Столтенберг, бывший генсек НАТО: «Скандинавские страны осознали важность углубления своего военного сотрудничества, чего мы не видели уже несколько столетий».

В целом можно сделать вывод: финны и их региональные соседи по НАТО всерьез опасаются развала альянса. Такие опасения появились у них после прихода к власти в США Дональда Трампа, и они всё усиливаются. В Хельсинки боятся, что Вашингтон, вне зависимости от переговоров по Украине, минимизирует присутствие в Европе и сосредоточится на своих делах в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Без США же НАТО рухнет как паяц, которому обрезали нити.

В этих условиях финнам очень страшно остаться один на один с восточным «медведем», которого они так оскорбляли и дразнили. И чтобы «отпугнуть» его, Хельсинки намерен по максимуму мобилизовать финское общество и работает над строительством регионального союза.