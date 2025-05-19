18 мая в Польше состоялся первый тур президентских выборов, который хотя и подтвердил прогнозы относительно лидеров гонки, но тем не менее преподнёс серьезный сюрприз, показав настроение польских избирателей.

Иван Шилов ИА Регнум

По итогам голосования во второй тур вышли мэр Варшавы, представитель правящей «Гражданской платформы» (KO) Рафал Тшасковский, и директор Института национальной памяти, поддерживаемый оппозиционной партией «Право и справедливость» (PiS), Кароль Навроцкий.

Однако главная интрига выборов — довольно высокий результат правых кандидатов, что указывает на заметный консервативный сдвиг в польском обществе.

Второй тур, намеченный на 1 июня, обещает быть напряжённым.

При этом в целом сами выборы прошли довольно спокойно, без особых скандалов и инцидентов.

Некоторые избиратели указывали, что бюллетени были подделаны, потому что у них был отрезан верхний угол. Похожая ситуация была на выборах в Германии, но что тогда, что сейчас в избирательных комиссиях указали: такая особенность облегчает выбор для тех, кто использует накладки для бюллетеней, написанные шрифтом Брайля.

К утру 19 мая избирательная комиссия Польши подсчитала более 99% бюллетеней, в результате чего Тшасковский набрал 31,2% голосов, а Навроцкий — 29,7%. Столь небольшой разрыв очевидно является тревожным сигналом для кандидата от партии власти.

Ещё один неприятный сюрприз для польских прозападных либералов — успех правых: Славомир Ментцен («Конфедерация») получил 14,9%, а Гжегож Браун (оба известны своей агрессивной позицией по отношению к конфликту на Украине и украинским беженцам) — 6,4%.

Вместе правые силы (Навроцкий+Ментцен+Браун) собрали более 50% голосов, что явно усиливает позиции Навроцкого перед вторым туром, который по риторике ближе к консервативным избирателям, чем к левым.

При этом, как и ожидалось, Ментцен, выступающий за ограничение влияния ЕС, ужесточение миграционной политики и запрет абортов, оказался особенно популярен среди молодёжи — 44% поддержки среди избирателей до 29 лет.

А Браун, известный антисемитскими и антиукраинскими акциями, включая сжигание флага ЕС и протесты против «украинизации» Польши, вообще неожиданно вошёл в политический мейнстрим. Его результат сигнализирует о росте радикальных настроений.

Интересно, что Навроцкий не упустил возможности использовать поддержку избирателей правых: в своей речи после выборов он обратился к Ментцену и Брауну за поддержкой, рассчитывая консолидировать электорат.

Кроме того, он назвал президентскую кампанию нечестной и предложил Тшасковскому «единственные честные» дебаты, которые могут пройти уже 21 мая.

Перед вторым туром, к слову, ожидается ряд ключевых событий, которые могут определить исход противостояния между кандидатами.

Одним из решающих моментов могут стать многотысячные марши, намеченные на 25 мая: «Марш патриотов» под руководством Тшасковского и «Марш за Польшу» Навроцкого, которые послужат инструментом мобилизации сторонников, усиливая поляризацию общества.

Ключевое значение для результатов голосования будет иметь распределение голосов сторонников Ментцена и Брауна, чьи избиратели в первом туре обеспечили крайне правым значительную поддержку. Так, примерно 70% поддерживающих Ментцена заявили, что отдали бы свой голос за кандидата PiS во втором туре.

Но исход голосования 1 июня пока остаётся трудно прогнозируемым из-за нескольких ключевых факторов.

Низкая явка пожилых избирателей (старше 60 лет) в первом туре, традиционно поддерживающих PiS, предоставляет Навроцкому значительный резерв для мобилизации во втором туре, что может усилить его позиции.

В то же время Тшасковский может попытаться привлечь молодых избирателей, делая акцент на прогрессивных западных ценностях.

Кроме того, социологи подчеркивают, что опросы часто недооценивают поддержку Навроцкого в сельских регионах, где PiS имеет сильные позиции, что может существенно изменить расклад сил в пользу консервативного кандидата.

Вместе с тем не стоит исключать и «румынского сценария», когда так или иначе нужному кандидату найдут как насчитать необходимый процент — большего и не потребуется, дабы сделать вид, что голосование остаётся в правовом поле. Тем более в Польше, которая раз за разом демонстрирует поляризацию в выборных процессах.

Второй тур станет решающим с точки зрения политического вектора страны: продолжит ли Польша проевропейский курс премьера Дональда Туска или повернёт к национализму, вдохновлённому, в том числе, переменами в Белом доме.

Победа Тшасковского укрепит позиции Туска, позволит преодолеть президентское вето, которое блокирует реформы судебной системы и законодательства, включая законы об абортах.

Напротив, успех Навроцкого усугубит конфронтацию между PiS и нынешним правительством до очередных парламентских выборов 2027 года, усилив националистические настроения, антиукраинскую риторику и сопротивление политике Евросоюза.

Но при любом выборе лидера страны в отношении России настроения польской политической элиты останутся прежними. А вот для Украины польский «правый поворот» — очень плохой сигнал.