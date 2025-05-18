Этим летом нас ждет неприятный сюрприз: цены на вишню и черешню могут существенно вырасти, а кое-где возможны даже перебои с поставками этих ягод.

ИА Регнум

Причина — весенние заморозки, которые нанесли серьезный ущерб садоводческим хозяйствам в ряде регионов. Но при этом есть и позитивные тенденции: цены на некоторые овощи и фрукты заметно снизились.

Удар по садам

По данным Минсельхоза, неблагоприятные погодные условия в мае привели к уничтожению свыше 100 тысяч гектаров посевов различных агрокультур. Однако глава ведомства Оксана Лут отметила, что ущерб в этом году оказался значительно меньше, чем в прошлом — тогда было уничтожено более миллиона гектаров посевов.

Особенно сильно от непогоды пострадали косточковые культуры. В некоторых регионах ситуация настолько серьезна, что власти вынуждены были принять экстренные меры.

Так, в Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве. В пресс-службе местного правительства сообщили, что из-за резкого похолодания урожай фруктов и ягод с большой долей вероятности окажется вдвое ниже ожидаемого.

«Важно понимать, что вишня и черешня промышленно выращиваются в разных регионах, так как требования к климатическим условиям у этих культур различны. Черешню в России выращивают на самом юге, в то время как вишня наиболее эффективно выращивается в южной части средней полосы нашей страны», — поясняет ситуацию ИА Регнум руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.

По ее словам, наиболее критичными в этом году были даже не майские, а апрельские заморозки, совпавшие с периодом цветения косточковых культур ранних сортов (черешни, абрикосов, персиков) в южных регионах. Майские холода, хотя и были ощутимыми, не нанесли столь серьезного урона садам в центральной России.

По некоторым данным, в Крыму погиб почти весь урожай абрикосов, а черешня вымерзла на 60%. В Ставропольском крае под угрозой гибели находится почти 50% урожая черешни, абрикосов, слив и персиков. Хотя официальные оценки Минсельхоза более сдержанны: сокращение урожая косточковых оценивается примерно в 20%.

Пострадала не только Россия

Несмотря на тревожные новости, поводов для паники нет. По мнению Андрея Дальнова, главного отраслевого аналитика Россельхозбанка, сейчас еще рано говорить о том, каким будет баланс в целом по фруктам и овощам.

«К счастью, фрукты поступают к нам из многих регионов. Плюс активно импортируются. В принципе, по фруктам и овощам у нас самообеспеченность не 100%. Возможно, текущий год не станет самым удачным для производителей, но это не обязательно скажется на покупателе каким-то серьезным образом», — говорит собеседник ИА Регнум.

Ирина Козий подтверждает: «Основные объемы (более 90%) черешни и вишни на нашем рынке в любом случае представлены импортной продукцией. Именно ситуация с урожаем в странах-поставщиках и определяет наличие и стоимость этих фруктов для российских потребителей».

Правда, импорт также может оказаться под угрозой: «В этом году заморозки затронули также сады Турции, Сербии, Молдовы, поэтому можно ожидать более высокие цены на черешню, абрикосы, персики, нектарины», — предупреждает Козий.

Дымование и факелы

По словам Ирины Козий, защищать урожай фруктов и ягод от нестабильных погодных условий возможно. Существует несколько эффективных методов.

Например, от заморозков сады защищают спринклерными системами, которые позволяют формировать защитный слой изо льда вокруг цветов, плодов, почек и листьев растений.

Также используются специальные свечи или факелы, которые расставляются в междурядьях, поджигаются и напрямую обогревают сады.

Среди других способов — дымование (создание «дымового одеяла»), вентиляторные установки, перемешивающие холодный воздух с более теплыми слоями, различные укрывные материалы, пленочные туннели и даже глицериновые пушки или восковые шашки, формирующие защитную пленку на поверхности растений.

Однако, как отмечает Козий, основная проблема таких методов состоит в том, что они требуют довольно больших затрат и специальных знаний: «У большинства российских садоводов и ягодоводов пока не хватает ресурсов и умений для установки таких защитных систем. Многие привыкли надеяться на милость природы».

Ждем подорожания

Ирина Козий не исключает возможности существенного роста цен на вишню и черешню. По ее мнению, ситуация осложняется тем, что в этом году урожай пострадал не только в России, но и в ряде стран-поставщиков.

Андрей Дальнов, в свою очередь, считает, что переживать не стоит: «Есть много субститутов, между фруктами можно переключаться. Все-таки есть много замещающих регионов, много где производятся эти продукты. Пока из того, что мы видим, каких-то трагедий нет».

Он также отмечает, что у ретейлеров есть так называемые якорные продукты, на которые они стараются удерживать низкую цену: «У меня сильное подозрение, что яблоки, например, относятся к такого рода продуктам, то есть ретейл таким образом, скорее всего, рост цен из-за неурожая постарается погасить, потому что такая продукция формирует потребительский поток».

Однако нужно понимать, что черешню уже давно нельзя приравнивать к яблокам, для многих она перешла в разряд лакомства. А что касается импорта, так те же турки или узбеки — отличные торговцы, и как только они почуют, что спрос пошел вверх, тут же поднимут и цены.

Яблоки вместо бананов

При этом если обратить внимание на другие сезонные фрукты и ягоды, то можно увидеть, что некоторые из них даже дешевеют. Так, по данным Росстата, в апреле стоимость апельсинов снизилась на 8,6%, бананы подешевели на 3,6%, а груши — на 1,7%. Хотя, конечно, утешение так себе: банан черешню никак не заменит.

Ирина Козий также отмечает, что в этом году ожидается хороший урожай смородины, которой до этого не везло с погодой на протяжении предыдущих трех лет. Следует учесть и то, что в этом году сезон сбора урожая во многих странах из-за прохладной весны стартует на несколько недель позже, чем годом ранее, поэтому и цена на многие виды фруктов и ягод будет снижаться позднее.

Андрей Дальнов также рекомендует обратить внимание на структуру потребления фруктов: «У нас потребление яблок превалирует и того, что не растет внутри страны — это бананы и цитрусовые. Но нам нужно, конечно же, сильнее смещаться на яблоки, потому что в них меньше фруктозы. В банане вообще 25% быстрых углеводов, это все-таки больше десертная категория. Поэтому не все фрукты равны».

Перспектива в целом нормальная

Несмотря на то, что майские заморозки нанесли ущерб российскому садоводству, катастрофы на рынке плодоовощной продукции ожидать не стоит. Цены на вишню и черешню, скорее всего, вырастут, но это компенсируется снижением цен на другие фрукты и овощи.

«В долгосрочной перспективе основной индикатор — это не цены, а потребление. Коль скоро потребление растет, значит, ситуация улучшается. Если потребление фруктов и овощей вытесняет хлебные продукты и сахар — еще более хорошо, это самый важный показатель. Один год выпадет, возможно, из положительного тренда, но в долгую все равно потребитель у нас постепенно начинает питаться лучше», — говорит Андрей Дальнов

В конечном счете, временные колебания цен на определенные виды фруктов возможны. Да, некоторые ягоды могут стать этим летом менее доступными, но общее состояние рынка плодоовощной продукции остается достаточно сбалансированным.

Многообразие предложения и широкая география поставок создают надежную защиту от возможного дефицита, и поэтому покупатель сможет найти достойную альтернативу подорожавшим сезонным позициям. Ну или просто смириться с ценами.