Уже несколько дней подряд испаноязычный сегмент Интернета активно делится зловещим видеороликом, на котором кудрявая золотоволосая красавица в розовом боди стремительно отправляется на тот свет.

Иван Шилов ИА Регнум

Зрителям нецензурированных версий становится понятно, что в девушку выстрелили, а на столике — как раз в районе декольте умирающей — можно увидеть лужицу крови.

Погибшая оказалась известным в Мексике бьюти-блогером Валерией Маркес из муниципалитета Сапопан в штате Халиско. Девушка часто мелькала в социальных сетях, демонстрируя роскошный образ жизни.

Тут тебе и позирование на бортах частных самолетов, и снятые со всех ракурсов букеты из сотен роз, и посиделки с подругами в дорогих ресторанах.

Злые языки говорили, что всем этим Валерия обязана отнюдь не своим блогерским успехам, а вполне конкретным бойфрендам, причастным к преступному миру Мексики.

В настоящий момент установить причину убийства местным следователям не удалось, однако ясно одно — без наркокартелей здесь вряд ли обошлось.

Опасные «друзья»

Валерия приехала в салон красоты в Сапопане, где работала и планировала провести стрим для подписчиков. Параллельно она ожидала доставку подарка от неизвестного поклонника, поэтому, когда в помещение вошел курьер, совершенно не испугалась.

Мужчина же сделал несколько точных выстрелов и быстро скрылся с места происшествия. Скорее всего, на мотоцикле, как и поступают киллеры в этом регионе.

В социальных сетях немедленно предположили, что девицу «заказал» ее бывший бойфренд Хесус Эрнандес — миллионер и один из влиятельных членов мафии Гондураса, находящийся в розыске.

Нашлись свидетельства о том, что Эрнандес угрожал Маркес и та даже об этом кому-то где-то сказала. Реальных мер для своей безопасности девушка при этом не приняла.

Чуть позже в истории всплыл другой персонаж — член картеля «Новое поколение Халиско» по прозвищу «Двойной R» (RR, Double R — имен такого плана у него много).

В миру Двойной R оказался Рикардо Руисом Веласко, впервые попавшим в фокус внимания правоохранителей после успешной организации беспорядков в штатах Гуанахуато и Халиско в августе 2022 года.

Тогда Рикардо Руис не только парализовал транспортное движение в нескольких городах, точно обозначив места для автомобильных блокад, но и проявил себя как талантливый медиаменеджер.

Он организовал массовое распространение видеороликов, снятых на улицах охваченных хаосом городов, а также демонстрирующих угрозы боевиков картеля конкурентам и полицейским и пропаганду непобедимости «Нового поколения Халиско».

Неизвестно, как познакомились Двойной R и бьюти-блогер, однако нашлось довольно много лиц, утверждающих, что между этими двумя были некие отношения и Рикардо сильно ревновал.

Якобы из-за того, что Валерия легко принимала подарки от других членов картеля «Новое поколение Халиско», а также от поклонников этой ОПГ.

Опасаться ревности Рикардо имелись бы все основания и у менее легкомысленного человека. Оказывается, несколько лет назад он проходил подозреваемым по так и не раскрытому убийству венесуэльской модели Дейзи Феррер Аренас.

Девушка встречалась с одним из региональных лидеров картеля «Новое поколение Халиско», чем-то провинилась и была похищена из бара, где тогда работала.

Несколько дней Дейзи держали взаперти, а затем казнили выстрелом в голову. Тело бросили в сточной канаве. Одним из четырех киллеров, принимавших участие в этом черном деле, согласно отдельным свидетельствам, как раз и был Двойной R.

Валерия якобы прекрасно знала, на что способен Рикардо, очень его боялась, но и в этой версии событий не предприняла реальных мер предосторожности.

Нашлись люди, которые предположили, что Двойной R и бывший Валерии из Гондураса действовали вместе — дескать, картель «Новое поколение Халиско» как раз сотрудничает с ОПГ этой маленькой центральноамериканской страны, поэтому никакого противоречия здесь нет.

Дело в ревности

Не обошлось в истории с убийством Валерии Маркес и без знаменитого «шерше ля фам».

Пользователи социальных сетей нашли недавние видео и фото, где Валерия танцевала и обнималась вместе со своей не менее красивой подругой и писала, что они наконец-то помирились, хотя еще совсем недавно «дрались насмерть». Повод конфликта общественности остался неизвестным.

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Всплыли и другие детали: оказалось, оставаться в салоне красоты и вести стрим Валерию надоумила эта самая подруга. Прямо во время эфира она писала ей сообщения с просьбами задержаться, а накануне якобы попрощалась с ней словами «в следующий раз я увижу тебя уже не вживую».

Каких-то официальных подтверждений этой версии от властей штата Халиско и муниципалитета Сапопан пока не поступило. Однако все сходятся в одном — основным мотивом заказчика явно была ревность.

Испортила статистику

Сейчас убийство Валерии Маркес расследуется по протоколу так называемого фемицида, когда речь идет об убийстве женщины по человеконенавистническим мотивам. Проблема настолько распространена в странах Центральной и Южной Америки, что для ее обозначения в свое время даже вывели этот отдельный термин.

Девушки часто становятся как случайными жертвами мафиозных столкновений, так и навлекают на себя гнев членов наркокартелей, не привыкших церемониться и чуждых рыцарских нравов.

Судя по всему, с Валерией, связавшейся с представителями преступного мира, произошло нечто как раз из этой серии.

Как отмечают умудренные опытом матроны, многие юные мексиканки хотят встречаться с наркобаронами и посвящают свое время улучшению внешнего вида, а совсем не образованию или построению карьеры.

Расчет прост: такой любовник, муж или (что лучше всего) отец ребенка предоставит физическую защиту и финансово обеспечит. Про то, что в какой-то момент за связь с преступником придется расплачиваться, девушки предпочитают не думать — авось пронесет.

Валерию Маркес не пронесло. Мэр Сапопана подтвердил, что девушке действительно поступали угрозы и убийство явно заказное.

Правда, при этом чиновник сделал оговорку, что такой случай лишь единичный эпизод, а вообще проблему насильственных преступлений они в штате Халиско успешно решают. Если бы, мол, не случившееся с Валерией, то криминальная статистика была бы вполне приемлемой.

Пока власти судорожно имитируют бурную деятельность по расследованию убийства, в СМИ уже проникла информация о том, что зловещий Двойной R в списке подозреваемых даже не фигурирует.

Не исключено, что его имя со временем и вовсе исчезнет из материалов дела, как это однажды уже произошло в случае с Дейзи Феррер.