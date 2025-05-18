Можно себе представить, как расстроены были организаторы саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в албанской Тиране. На саммит в формате «ЕС + его близкие» здесь возлагали огромные надежды. В первую очередь, с точки зрения международного имиджевого позиционирования, поскольку репутация у Албании во всем мире мягко говоря не ахти уже добрых лет семьдесят.

IMAGO/Turkish presidency apaim/Global Look Press Церемония фотографирования на саммите Европейского политического сообщества в Тиране

При правлении Энвера Ходжи Албания была бедной закрытой страной, ощетинившейся сетью бункеров, на которые уходила львиная доля государственного бюджета. После падения на Балканах «железного занавеса» социалистический режим не устоял и в Албании, однако то, что пришло ему на смену, явно не улучшило международный имидж страны.

Стереотипный образ Албании 1990-2000-х в массовом сознании европейского обывателя — убежище «хороших террористов» из Армии Освобождения Косово, центр торговли человеческими органами, а также крупнейший транспортный хаб для переброски азиатских наркотиков из Азии в Европу.

К 2025 году образ «пиратской республики» несколько улучшился. Однако то, что Албания, наряду с Молдавией и Украиной, продолжает оставаться одним из беднейших государств Европы, также не особо сильно способствует поддержанию имиджа страны, готовой присоединиться к ЕС в течение ближайших пяти лет.

По крайней мере, именно это обещал соотечественникам премьер-министр Эди Рама, Социалистическая партия которого праздновала победу на парламентских выборах 11 мая. Что, кстати, обеспечило политику уже четвертый срок во главе правительства.

В марте Албания потратила безумные деньги на создание стенда и проведение презентационной шоу-программы на главной европейской туристической выставке ITB в Берлине, которая была посвящена албанской теме чуть ли не на 50%.

Заметны были и астрономические вливания в PR: в ведущих немецких изданиях вдруг как под копирку начали массово появляться имиджевые статьи в жанре Schleichwerbung (дословно «крадущаяся», а по-русски — скрытая реклама).

Эди Рама в Берлине не жалел превосходных эпитетов, рассказывая о том, какой прогресс совершила Албания за последние годы, став одним из самых перспективных туристических направлений в Европе и приняв 12 млн туристов, 400 тысяч из которых были немцами.

Пляжи Албании, по его мнению — это то же, что Хорватия и Греция, только дешевле и немного по-другому. Пиарщики албанского Минтуризма даже скреативили специальное слово «Albanity» — образованное из слияния «Albania» и «hospitality» — призванное подчеркнуть открытость адриатической республики для международных гостей.

Одним словом, работа над международным позиционированием страны в нынешнем году стала одним из важнейших национальных приоритетов.

Тень переговоров

Как назло, в день приема международных делегаций, приехавших на саммит, пошел проливной дождь, что откровенно смазало организационную программу встречи высоких гостей. Под струями ливня у некоторых даже не было времени, чтобы как следует попозировать перед телекамерами.

Вот друг за другом быстро пробегают президент Молдавии Майя Санду и Верховный комиссар ЕС по иностранным делам Кая Каллас. Обе одеты в почти одинаковые ярко-красные костюмы: невооруженным глазом заметно, что чисто по-женски выбор нарядов, словно из одного инкубатора, явно огорчает обеих.

Забавно наблюдать за встречей трёх лидеров закавказского региона: когда премьер-министр Армении Никол Пашинян подходит к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, тот с ним вежливо здоровается, но делает вид, что видит его впервые в жизни.

И лишь после того, как к компании «заклятых друзей» присоединяется президент Азербайджана Ильхам Алиев, представивший Пашиняна Эрдогану словно старого доброго друга, турецкий лидер оттаивает и включается в трёхстороннюю коммуникацию.

Вообще президент Эрдоган в Тиране был особенно популярен у журналистов, жаждущих взять у него комментарий как относительно русско-украинских переговоров, так и урегулирования конфликта в Закавказье.

На все вопросы он вежливо отвечал по-турецки, что подобные дискуссии в этот день готов вести лишь на родном языке. Отличный совет политикам, желающим отделаться от назойливой прессы.

Наконец, политики прибывают на центральную площадь Тираны и после короткого выступления танцоров в народных костюмах направляются в временный конференц-зал, установленный у подножия памятника национальному герою Албании Джерджу Кастриоти Скандербегу, сражавшемуся против Османской империи и не потерпевшему в борьбе с ней ни одного поражения.

Но высоким гостям в Тиране было явно не до албанского национального колорита. Объяснение этому было довольно простым: «отцам» и «матерям» ЕС нужно было срочно обсудить новости, поступающие с российско-украинских переговоров, и согласовать единую позицию.

Потому что присутствие украинской делегации за переговорным столом безо всяких предварительных условий фактически было нарушением «красных линий», бескомпромиссно проведенных в Киеве и в Брюсселе.

Новоизбранный германский канцлер Фридрих Мерц ненадолго останавливается у ожидающих его журналистов. Канцлер с глубокомысленным видом докладывает представителям прессы, что на Украине по-прежнему идет война и добавляет: «Я очень надеюсь на большую европейскую сплоченность. Я надеюсь, что мы сможем убедить и американскую сторону присоединиться к европейцам в поиске решений, которые позволят положить конец этой войне».

Неделя минула с момента поездки нового канцлера Германии в Киев и его выступления вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и главой правительства Польши Дональдом Туском. Неделя, которая показала Мерцу, что сигналы не всегда доходят до адресата так, как это было запланировано.

Напомним, что «киевская четверка» потребовала от российского президента Владимира Путина 30-дневного перемирия со вторника, рассчитывая на поддержку президента США Дональда Трампа.

Путин же, явно не впечатлившись угрозами новых санкций, при видимом безразличии Трампа пропустил срок ультиматума. Вместо этого российский лидер предложил провести прямые переговоры и, проигнорировав Владимира Зеленского, жаждавшего личной встречи, отправил делегацию из своих доверенных представителей во главе с Владимиром Мединским.

Такое решение будто бы стало для Мерца и его коллег неприятным откровением, тем более что из Вашингтона и сам факт отправки российской делегации, и начало фактических двусторонних переговоров были восприняты весьма благосклонно.

Стало ясно, что повестка дня саммита из-за подобной «подставы» из Кремля в корне меняется, и зловещая тень переговоров окончательно ложится на Тирану.

Что такое такое саммит ЕПС

Саммит ЕПС — изобретение Макрона, желавшего создать площадку для обсуждения мировой повестки на базе ЕС, но с участием других европейских партнеров.

Однако таким образом, чтобы доступ на саммит не ассоциировался у гостей со статусом потенциального кандидата на вступление в ЕС. В нынешнем году, например, в саммите участвуют все европейские страны, кроме России и Белоруссии.

В подобном составе антироссийский характер саммита изначально не вызывал никаких сомнений. Что позже подтвердили своими заявлениям и европейские лидеры.

Наиболее решительно настроенным в Тиране прогнозируемо Зеленский, прибывший в Албанию в своей неизменной форме псевдовоенного образца.

«Отправив в Стамбул «пустые головы», Путин в очередной раз отказался от дипломатии. Мир должен отреагировать», — бушевал украинский лидер.

«Теперь должны последовать санкции в энергетической и банковской сфере. Если Россия не сядет за стол переговоров, Путин должен заплатить цену», — поддержал Зеленского Стармер, несмотря на то, что прекрасно знал: делегации России и Украины уже встретились.

Фридрих Мерц в своем вступительном заявлении также пообещал Зеленскому дальнейшую поддержку, однако очень обтекаемо высказался по поводу санкций.

Вместо этого канцлер высоко оценил сам факт начала российско-украинских переговоров, пусть и на «низком уровне», как «очень небольшой, но позитивный сигнал». Впрочем, без традиционных угроз санкциями тоже не обошлось.

Как именно будут выглядеть новые рестрикции и как быстро они могут быть введены — остается вопросом без ответа. За 17-м пакетом санкций, который будет официально принят во вторник и направлен в первую очередь против российского «теневого флота», последует 18-й, нацеленный на доходы России от экспорта нефти и газа, а также на финансовый рынок.

Нефть и газ санкциями пока практически не затронуты: многие страны ЕС по-прежнему импортируют их в больших количествах. Пусть некоторым подобная позиция и кажется довольно лицемерной, однако энергоносители нужны, несмотря ни на что.

Как бы то ни было, санкции могут сработать только в случае их благословения Штатами. Поэтому не случайно, что Мерц в Тиране уединился для короткой встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Венгрия старается поддерживать хорошие отношения с Россией, а сам Орбан, поддерживавший Трампа даже в годы его вынужденной отставки от президентства, чувствует себя чуть ли не европейским эмиссаром американского лидера.

В минувшее воскресенье Мерц поговорил по телефону с американским сенатором Линдси Грэмом, который при активной поддержке республиканцев и демократов работает над введением жестких санкций против России.

Однако без одобрения Трампа никакие санкции невозможны. «Мы должны приложить все усилия, чтобы американцы остались на нашей стороне», — волнуется Мерц.

Чуть позже «киевская четверка» плюс Зеленский вновь собираются вместе в здании Национального театра для проведения очередного политического перфоманса. Как и в Киеве, Макрон кладет свой мобильный телефон на стол и начинает названивать Трампу. Трамп отвечает. Европейцы пытаются объяснить ему, что Путин просто выигрывает время и выставляет его в дурном свете.

Разговор длится около 15 минут. После этого европейцы чувствуют, что им будто бы удалось, по крайней мере на данный момент, привлечь Трампа на свою сторону. Стармер, Макрон, Туск и Мерц спонтанно выходят к камерам, синхронно повторяя одно и то же: «Путин должен сделать следующий шаг».

Путин, переговоры, Трамп, Зеленский… Увы, в этой череде имен и географических названий, сыплющихся из материалов медиа, почти не нашлось места ни албанской столице, ни политикам, провернувшим огромную работу по организации мероприятия такого масштаба.

За Албанию стало даже как-то немного обидно.