«Россия сыграла в шахматы, тогда как Запад застрял в своем притворстве», — именно так катарская «Аль-Джазира» описывает ход и последствия российско-украинских переговоров. И большинство западных СМИ с катарцами согласны — шахматная партия Владимиру Путину удалась.

Иван Шилов ИА Регнум

Сначала, конечно же, удался дебют — сама инициатива возобновления переговоров. «Предложив эти переговоры в прошлые выходные, Россия сумела обойти ультиматум Украины и ее союзников, требующих от Москвы либо подписать безоговорочное 30-дневное прекращение огня, либо быть готовой столкнуться с новыми серьезными санкциями», — напоминает CNN.

При этом сама Россия ничего не теряла, поскольку изначально говорила о том, что всегда готова решать проблемы с киевским режимом за столом переговоров. Правда, уступок Москва Киеву не обещала. «Российский лидер по-прежнему стремится добиться капитуляции Украины как на поле боя, так и на переговорах после более чем трех лет войны», — пишет The New York Times.

В итоге проведение переговоров уже само по себе стало для России победой. «С самого начала не ожидалось, что переговоры приведут к каким-либо крупным прорывам. Но встреча стала тактической победой для Путина, которому удалось начать переговоры без предварительного согласия на прекращение огня на поле боя. Прекращения огня, которого Украина и почти все ее западные сторонники добивались в качестве предварительного условия для переговоров», — пишет The New York Times.

Дальше — больше. Поняв, что их переиграли, европейские и украинские политики стали пытаться превратить переговорный процесс в шоу. Сами придумывали условия, после чего призывали наказывать Москву за их неисполнение.

Например, Путин предлагал переговоры — однако Брюссель и Киев начали говорить о них (абсолютно не подготовленных) чуть ли не как о процессе, где здесь и сейчас нужно было подписать какое-то перемирие и даже мир.

Путин предлагал переговоры — однако Брюссель и Киев начали говорить о них как о переговорах на уровне президентов. И когда Путин ожидаемо не приехал, западные СМИ начали раскручивать это как основание для наказания Москвы.

«Мало кто ожидал, что Путин появится в Турции, и его отсутствие (на фоне мирных усилий в последние месяцы со стороны администрации Трампа и западноевропейских лидеров) разрушило любые надежды на значительный прогресс в деле прекращения трехлетней войны. Это также повысило перспективу усиления международных санкций против России, которыми угрожал Запад», — пишет Associated Press.

И их логика понятна. Европейские бюрократы рассчитывают сдержать российские наступательные операции и как минимум отсрочить крах киевского режима за счет резкого усиления санкционного давления на Москву.

«Кремль вынужден будет согласиться на прекращение огня, если Запад усилит экономическое санкционное давление, включая серьезное расширение санкций против российского танкерного флота», — пишет «Радио Свобода»*.

Причем санкций общезападных — не только европейских, но и американских. Для чего нужно было развернуть нынешнюю политику Трампа (настроенного на поиск компромиссов с Москвой). Который никак разворачиваться не хотел. «Трамп неоднократно поднимал идею наказания России за затягивание процесса прекращения огня, но до сих пор не реализовал ее», — возмущается издание Axios.

Не получилось развернуть его и сейчас. Благодаря тому, что Москва вела тщательно выверенную игру.

«Встреча стала символической победой Путина и, вероятно, будет рассматриваться как неудача для Зеленского. Российский лидер был занят тонким балансированием, публично поддерживая мирные переговоры, чтобы сохранить отношения с Трампом, в то же время настаивая на условиях, которые по сути равносильны капитуляции Украины», — пишет The Guardian.

И вот Вашингтон уже выражает удовлетворение прошедшими переговорами, а также тем фактом, что они будут продолжаться. И не просто удовлетворение.

«На этой неделе Россия вновь отвергла прекращение огня, проигнорировала призывы направить высокопоставленных чиновников на переговоры и села за стол переговоров с требованиями, которые США уже сочли неприемлемыми, однако признаков усиления давления со стороны США по-прежнему не наблюдается. Вместо этого Трамп пообещал встретиться с Путиным», — возмущается CNN.

Западные СМИ выступают категорически против такой встречи — мол, она подаст Москве неправильный сигнал. Особенно после переговоров.

«Двусторонняя встреча с Трампом подтвердила бы правильность подхода Путина к переговорам», — пишет The Washington Post.

«Вместо того чтобы продемонстрировать свое желание присоединиться к Европе и ввести гораздо более жесткие санкции против Москвы, президент США решил вознаградить своего российского коллегу личной встречей, которую он так долго желал», — вторит американцам британское издание The Telegraph.

Однако их слова уже не имеют особого значения. После драки кулаками не машут. Особенно драки, в которой результат был предопределен — ведь, как писал известный китайский философ войны Сунь Цзы, битвы выигрываются еще до их начала. И Москва победила на переговорах просто потому, что хорошо к ним подготовилась. Во всех смыслах.

«Контраст между двумя сторонами конфликта не мог быть более разительным. Одна из них казалась уверенной, методичной, ясно понимающей свои цели. Другая — разобранной и неопределенной», — пишет «Аль-Джазира».

Вот другую сторону по косточкам и разобрали.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.