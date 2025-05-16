16 мая в Стамбуле состоялись долгожданные прямые российско-украинские переговоры — первые за почти три года.

Иван Шилов ИА Регнум

Идея продолжения переговорного процесса принадлежала Владимиру Путину — ранее российский президент предложил провести их еще 15 мая. Однако киевский режим долго тянул — требовал, чтобы в Стамбул на встречу с Зеленским Путин явился лично.

И когда стало ясно, что российский лидер на поводу у украинских хотелок не пойдет (руководителем российской делегации был назначен помощник главы государства Владимир Мединский), а президент США Дональд Трамп срыв переговоров не одобрит, Зеленскому пришлось делегацию в Стамбул все-таки отправить.

«Американские представители объяснили украинской стороне перед началом двусторонних переговоров с Россией, что им не стоит делать дальнейшие встречи невозможными, ведь Трамп хочет представить начало двусторонних переговоров как свой собственный успех», — объясняет ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Таким образом, переговоры начались по сценарию России — и продолжились точно так же. Так, стороны договорились об очередном обмене пленными.

Киевский режим, конечно, настаивал обменяться по принципу «всех на всех» (прекрасно зная, что количество пленных украинских солдат в российском плену кратно превышает количество российских в украинском), однако позиция российской делегации была непреклонна: строго по принципу «один на один».

В итоге было принято решение менять тысячу на тысячу — и это самый крупный обмен за всё время СВО. Сейчас, по всей видимости, стороны будут согласовывать списки. И уже ради этого можно было встречаться — ведь для России всегда главным были люди, а после обмена тысяча российских солдат вернутся домой.

Еще одним позитивным моментом является то, что переговоры вообще состоялись и что они будут продолжены — ориентировочно в июне.

«Самое главное в том, что ни одна из сторон не назвала их провалом, не заявила о бессмысленности их продолжения. Наоборот, переговоры назвали целесообразными. А значит, в Стамбуле было положено начало длительному российско-украинскому процессу», — объясняет ИА Регнум Дмитрий Суслов.

Ведь не стоит забывать, что, несмотря на явное и неявное участие Запада в конфликте, мирное соглашение будет подписываться только и исключительно между Россией и Украиной. Таковы правила классических для холодной войны «конфликтов на периферии», каковым Запад и рассматривает украинскую войну.

А вот дальше никакого прогресса не было. Да и не могло быть.

Так, киевский режим настаивает на немедленном прекращении огня. Собственно, еще до начала переговоров его глава заявил, что у посланной делегации был мандат обсуждать лишь одну единственную тему: 30-дневное перемирие.

Россия же как до переговоров, так и в ходе них рассматривает это предложение как бессмысленное. «Война и переговоры всегда идут в истории одновременно», — заявил Владимир Мединский.

Да, во время переговоров Москва не стала снимать этот вопрос с повестки. «Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях», — сказал Мединский. Однако это не означает, что российская сторона здесь пошла на какие-то реальные уступки.

«Договоренность о том, что каждая из сторон представит свое видение перемирия, не означает, что это перемирие настанет скоро», — поясняет Дмитрий Суслов.

Тем более что российское видение уже якобы представлено — по данным Sky News, Москва потребовала от киевского режима вывести все его войска с российских конституционных территорий. То есть из тех городов Херсонской, Запорожской областей и Донбасса, которые Украина сейчас оккупирует.

Западные СМИ со ссылкой на свои источники вообще подчеркивают, что российская сторона вообще вела себя на переговорах достаточно жестко. Например, якобы Владимир Мединский говорил о готовности доводить СВО до победного конца, сколько бы времени это ни заняло.

«Мы не хотим войны, но мы готовы сражаться год, два, три — сколько бы времени это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы сражаться?» — пишут британские журналисты.

Однако эта жесткость была в хорошем смысле предсказуема. Делегация Владимира Мединского не пыталась что-то сорвать или кого-то оскорбить, не стремилась устроить на мероприятии шоу.

Она лишь напоминала четкие и неизменные требования, не раз озвученные Владимиром Путиным. И о выводе украинских войск для заключения «немедленного перемирия», и о готовности продолжать СВО столько, сколько нужно для решения всех ключевых проблем украинского конфликта — то есть изменения русофобского характера киевского режима и защиты российских граждан.

И лишь после того, как российские требования будут приняты или по ним хотя бы начнется реальная работа, возможен перевод переговоров на какой-то более высокий уровень.

Да, киевский режим хочет его перевести. «Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств», — сказал Мединский. Причем немедленные.

«На следующем этапе должна пройти встреча лидеров», — заявил глава украинской делегации министр обороны Рустем Умеров. Однако не Умерову и не Зеленскому, а только Путину решать, с кем, когда и где встречаться.

И на данный момент ему разговаривать с Зеленским не о чем — как в прямом, так и в переносном смысле.