Дональд Трамп завершил первое международное турне своего второго президентского срока. Как и в 2017 году, оно прошло по странам Ближнего Востока. Есть много общего с событиями восьмилетней давности — тогда Трамп тоже всячески пытался завлекать инвестиции в США от монархий Персидского залива. Но есть и важные отличия.

Иван Шилов ИА Регнум

Ситуация сейчас гораздо более напряжённая — 2017 год уже вспоминается как вполне травоядный по нынешним меркам. Да и баланс сил на Ближнем Востоке резко изменился.

За четыре года каденции Джо Байдена отношения Штатов с ближневосточными монархиями — своими традиционными союзниками ухудшились до, пожалуй, самой низкой точки в истории.

Сказался общий настрой американских демократов, которые всячески обвиняли Саудовскую Аравию и соседние страны в нарушении прав человека.

Да и личные оскорбления Байдена в адрес, например, наследного саудовского принца Мухаммеда бин Салмана были восприняты в Эр-Рияде очень негативно.

Особого уважения к Байдену никто не проявлял. Во время недолгих визитов в страны Ближнего Востока 46-го президента США и его аппаратчиков заставляли часами ждать аудиенции.

Саудовская Аравия отказывалась идти на уступки США и в вопросе сокращения квот на добычу нефти в рамках ОПЕК+.

Усиливалась кооперация с Россией и Китаем, что даже вынудило Белый дом в один момент ввести санкции против Саудовской Аравии и ОАЭ в сфере доступа к американским чипам.

Однажды речь даже зашла о возможности ухода Эр-Рияда от американских вооружений в пользу закупок из России и Китая.

Саудовцы были не против и начать торговать своей нефтью не только в долларах, но ещё и в юанях.

Последствием стало бы обрушение всей системы петродоллара последних 50 лет, вместо которого бы де-факто образовался петроюань. Причём это отражало бы объективную реальность — сейчас 85% саудовской нефти поступает не в США или Европу, а в Азию.

А с осени 2023 года Ближний Восток погрузился в очередной затяжной кризис, который серьёзно подорвал и так слабеющие позиции Америки в регионе.

Команда Байдена не могла толком повлиять на позицию Израиля, договориться с Ираном или добиться успеха в борьбе с хуситами.

За последние десять лет Пентагон довольно сильно сократил военное присутствие США на Ближнем Востоке. Теперь проецировать силу и влияние в регионе американцам становится всё сложнее.

Конфликт с хуситами показал пределы возможностей Вашингтона. Когда-то у США были силы и способность вести большие войны на Ближнем Востоке. Сейчас они могут лишь подвести несколько авианосцев и побомбить без особого политического эффекта.

Есть экономические и санкционные рычаги, но и они постепенно теряют эффективность. Ведь для большинства ближневосточных стран основным торговым партнёром давно стал Китай.

Команда Трампа после прихода к власти очевидно поставила своей целью восстановление связей с Ближним Востоком и возвращение былого влияния США в этом регионе.

У Трампа неплохие личные отношения с лидерами ближневосточных монархий. Там его встретили вполне тепло, что сильно контрастировало с визитами Байдена. К тому же принимающие стороны давно уже усвоили, как нужно вести дела с нынешним американским президентом.

Скажем, ему очень важна помпезная и красивая медиакартинка. Поэтому ему торжественно обещали колоссальные инвестиции в триллионы долларов. Хотя таких денег нет даже у самых богатых монархий Персидского залива.

Но это детали и нюансы будущих переговоров, в рамках которых реальные суммы вложений в американскую экономику могут сократиться в десятки раз.

Очень показательным стало заключение крупнейшей в истории США разовой военной сделки с Эр-Риядом на сумму в 140 миллиардов долларов. Саудовской Аравии пообещали системы ПВО, ракеты и авиабомбы.

Однако можно вспомнить, как в 2017 году Трамп заключил с саудовцами аналогичный договор о поставках оружия на 100 миллиардов. На текущий момент его удалось выполнить лишь на треть.

С новыми контрактами наверняка будет примерно похожая ситуация: американский ВПК сейчас сталкивается с большими трудностями при выпуске новых вооружений.

Очередь на те же батареи Patriot занимает 5–7 лет. Ракет для них производится по 300 единиц в год. Саудовскую Аравию могут поместить ближе к началу очереди получателей. Это будет означать, что европейцев с украинцами подвинут куда-то в конец.

С подобными же трудностями столкнётся и сделка о продаже 200 самолётов Boeing Катару. Ведь проблемный аэрокосмический гигант США сейчас кое-как пытается восстановить производство после всех скандалов с неисправностями своих лайнеров.

Не от хорошей же жизни Трампу пришлось принять в подарок от Катара свой новый президентский лайнер.

Boeing не может вовремя исполнить даже приоритетный госконтракт. Убытки растут — в 2024 году они достигли рекордных 12 миллиардов долларов. Спасать падающую корпорацию приходится всем миром.

Неожиданным стало отсутствие Израиля в списке стран, которые посетил Трамп.

На первом сроке он активно работал вместе с израильским лобби и делал всё, о чём его просил Биньямин Нетаньяху. Трамп признал за Израилем Голанские высоты и перенёс посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

Однако с 2020 года отношения Трампа с Нетаньяху испортились. Израильскому премьеру республиканцы так и не простили того, как он одним из первых признал победу Байдена на выборах 2020 года.

Да и за время конфликта в секторе Газа отношение к Израилю и Нетаньяху в американском обществе серьёзно ухудшилось. Поэтому сейчас Трамп пытается представить себя политиком с более нейтральной позицией в отношении Израиля.

Белый дом уже запретил Нетаньяху наносить ракетные удары по Ирану. В этом вопросе позиция команды Трампа ближе к тому, что предлагают монархии Персидского залива. Они выступают за переговоры и заключение новой ядерной сделки с Ираном.

Для Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара обещанные Трампу инвестиции — ещё и способ в дальнейшим конвертировать их в принятие нужных политических решений.

Санкции в сфере чипов с ближневосточных монархий уже сняты. Главных антииранских ястребов вроде экс-советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца убрали со своих постов.

Опасения большой войны с Ираном, вероятность которой ещё просматривалась в феврале–марте, сейчас уже нивелируются. Хотя многое будет зависеть от активизирующихся переговоров США с Тегераном.

Трамп явно хотел бы во вторые сто дней президентства, то есть до конца лета, заключить хоть какую-то сделку с Ираном и назвать это своей большой победой.

Даже если она в целом не наложит жёстких ограничений на военный потенциал Тегерана или будет копировать соглашения времён Обамы, из которых сам же Трамп и вышел.

Главное — побыстрее устроить деэскалацию, купировать раскол Америки, обострившийся из-за ближневосточных войн, и хотя бы слегка повысить свои рейтинги.

Однако, даже если Трамп добьётся тактического успеха, обратить вспять процесс ослабления позиций США на Ближнем Востоке он уже вряд ли сможет.

Наращивать свою группировку войск в регионе Пентагону несподручно. Приоритетные направления сейчас другие.

Ближневосточные страны настроены работать со всем миром. Пусть с Трампом у некоторых из них могут быть неплохие отношения. Но он не вечен — а в 2029 году к власти в Штатах могут вернуться демократы, которые опять начнут давить шейхов санкциями.

Пока же есть Трамп, выстраивание отношений с ним выглядит прагматичным. Но следовать во всём политике США монархии Персидского залива уже точно никогда не будут.