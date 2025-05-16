В Ливане развернулся шпионский скандал с неожиданной творческой подоплекой. Под арест попал религиозный певец Мохаммад Хади Салех, близкий к «Хезболле».

Иван Шилов ИА Регнум

И хотя расследование в его отношении изначально вообще не было связано с работой на иностранную разведку, вскрывшиеся в процессе данные нанесли заметный имиджевый ущерб структурам безопасности шиитского движения.

Музыкант с биографией

Салех начал свой путь в качестве религиозного певца (муншида) и довольно быстро стал известным исполнителем, вхожим в круг шиитских элит Ливана. Не последнюю роль в его раскрутке сыграли агенты «Хезболлы», использующие муншидов в качестве инструмента влияния на местное население и укрепления боевого духа бойцов.

На поступившие от движения средства он организовал запись патриотических и религиозных композиций, а также ездил по стране с тематическими концертами. На большинство официальных церемоний «Хезболлы» — как праздничных, так и траурных — муншид также был вхож.

Возвышению Салеха во многом способствовала образцовая биография.

Его отец сражался в рядах «Сил аль-Хаджа Радвана» — элитного подразделения «Хезболлы», специализирующегося на проведении тайных операций против израильтян на Западном берегу реки Иордан, — и неоднократно удостаивался благодарностей руководства движения.

Кроме того, несколько родственников Салеха воевали в рядах линейных подразделений «Хезболлы» и погибли в боях.

Да и сам музыкант активно поддерживал образ радетеля «Оси сопротивления»: не только воспевал героизм бойцов «Хезболлы», но и хвалил за смелость и несгибаемость йеменских хуситов, а также проводил благотворительные концерты в поддержку палестинского сопротивления.

Заподозрить его в работе на противника — при такой совокупности заслуг — было бы сродни сумасшествию. Однако, как это часто бывает, все решил случай.

Внезапная улика

Салех попал в фокус правоохранителей по случайности, после того как мелкий предприниматель обвинил музыканта в мошенничестве.

Согласно материалам дела, на которые ссылаются ливанские газеты, влиятельный муншид участвовал в рекламе ряда инвестиционных «пирамид» и «биржевых пузырей», чем нанес немалый финансовый ущерб доверившимся ему предпринимателям.

Салех был арестован центральными властями «до выяснения обстоятельств», что вызвало негодование в рядах «Хезболлы». Движение даже готово было направить своему протеже адвоката, но, получив первые данные расследования (в частности, протоколы анализа его личной техники), передумало.

В затертых переписках на смартфоне Салеха полицейские обнаружили координаты командных центров «Хезболлы», фамилии некоторых погибших шиитских силовиков, а также сведения о настроениях в рядах Сопротивления.

Дальнейшая проверка контактов «по ту сторону провода» (проведенная не без участия контрразведки «Хезболлы») вскрыла страшную правду: все это время влиятельный музыкант работал на израильтян, помогая им охотиться на командиров движения.

Наводчик

Доподлинно неизвестно, когда именно Салех был взят в оборот израильской разведкой. Однако его сотрудничество с Тель-Авивом явно началось еще до конфликта в Газе (2023 год), поскольку после вовлечения «Хезболлы» в войну на стороне палестинцев все публичные фигуры оказались под негласным наблюдением шиитской контрразведки.

Тем не менее на протяжении всего конфликта Салех не вызывал у «Хезболлы» никаких подозрений: с подозрительными лицами не взаимодействовал и при всяком удобном случае критиковал налеты Израиля на Ливан.

Известно также, что после начала израильской операции «Стрелы Севера» он неоднократно выходил добровольцем в патрули по улицам Бейрута (постоянно находясь на виду у других бойцов), а также помогал разбирать завалы после удара израильской авиации по штаб-квартире «Хезболлы» в сентябре 2024 года.

За время работы на израильскую разведку Салех заработал около 23 тыс. долларов. Примерно в пять раз больше, чем на всех своих концертах вместе взятых. На его счету не менее полутора десятков операций.

Однако сторона обвинения убеждена, что в реальности их было больше и Тель-Авив просто положил средства на безопасный счет в одном из зарубежных банков.

В числе наиболее значимых операций, к которым привлекался ливанский музыкант, ликвидация командира одного из приграничных подразделений «Хезболлы» Хассана Бейра. Его координаты израильтяне получили после того, как он сходил на благотворительный концерт Салеха.

Вместе с Хассаном был ликвидирован и его сын Али, одновременно являвшийся и заместителем своего отца. Вверенное им подразделение на какое-то время утратило боеспособность, чем воспользовались наступавшие в южном Ливане силы израильтян.

Доверять нельзя никому

Интересно, что «музыкант двойного назначения» не только помогал вычислить конкретных полевых командиров, но и публиковал на своих страницах в соцсетях посты с соболезнованиями после каждого удара, чем обеспечивал израильским спецслужбам объективный контроль результатов операций по ликвидации.

За это лояльные «Хезболле» ливанцы окрестили Салеха «соловьем Тель-Авива», обвинив его в циничной наживе на собратьях и использовании таланта во зло.

Впрочем, высока вероятность, что Салех не единственная приближенная к «Хезболле» публичная фигура, которую израильтяне взяли в оборот для ведения подрывной деятельности в Ливане.

Тем более что даже после формального завершения «Стрел Севера» в январе 2025 года израильская армия продолжает с удивительной эффективностью вычислять и уничтожать командные пункты движения.

Арест музыканта (а также предъявленное ему обвинение) вполне способны запустить волну охоты на ведьм в рядах «Хезболлы», ослабив доверие не только между командирами, но и между лоялистами, выходцами из бизнеса и культуры.

«Прецедент Салеха» к тому же станет главным аргументом в пользу того, что доверять нельзя даже тем, чья биография считается образцово-показательной.

И такой раздрай играет на руку израильтянам даже больше, чем полевая работа ливанской агентуры.