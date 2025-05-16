В течение одной только прошлой недели в высокогорье возле украино-румынской границы нашли два мужских трупа, вытаявших из снега. Украинские пограничники утверждают, что личность второго мужчины, обнаруженного в труднодоступной местности у подножия горы Поп-Иван Мармарошский, до сих пор не установили.

Иван Шилов ИА Регнум

Хотя без лишних деталей понятно, что это «ухылянт», не сумевший справиться с маршрутом, и при нем однозначно должны быть все необходимые документы. На фото, опубликованном Госпогранслужбой (ГПС), тело в белом маскхалате и с небольшим рюкзаком на спине, человек не дошел до желанного кордона всего километр.

Выбирать сложный маршрут беглецов из концлагеря «Украина» вынуждают меры по укреплению наиболее «популярных» участков западной границы, предпринятые в прошлом году. А потянуть такое путешествие могут далеко не все.

Так, в феврале пограничники Мукачевского отряда задержали 35-летнего киевлянина и 25-летнего жителя Горишних Плавней (бывшего Комсомольска на Полтавщине), которые заблудились и три дня бродили в зимних горах. У них уже не было сил убежать от наряда, поэтому мужчины сдались, чтобы погреться и поесть.

Вполне возможно, что, если бы их не поймали, по весне нашлись бы еще два трупа.

Квест на выживание

Более легкие пути стали слишком опасны. Ранее популярные переходы на Венгрию, Словакию и Молдавию власти постарались превратить в непроходимые. Увеличено число мобильных групп пограничников, национальной гвардии, полиции, границу обнесли колючей проволокой, понатыкали везде видеокамеры.

Фактически уклонисты «помогают России», удерживая на западных рубежах целую армию, охотящуюся на собственных граждан. Продолжающих штурмовать неприступные рубежи «открытых границ», за которые стоял Майдан.

О масштабах явления говорит свежая статистика правоохранителей. В конце марта представитель ГПС Андрей Демченко сообщил, что за время действия военного положения украинские пограничники совместно с СБУ и полицией разоблачили более 820 «преступных групп, переправлявших военнообязанных через границу».

Если у человека нет средств для «откупа» от ТЦК, он пытается пересечь границу нелегально.

Поскольку польские пограничники часто возвращают беглецов на родину (и в сторону Польши идет меньше всего людей), беглецы пытаются попасть в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию через Закарпатскую, Львовскую, Черновицкую области. Одесская и Винницкая области теперь совсем непопулярны — там степь и обнаружить одинокую машину или бредущих по кукурузе людей в разы проще, в том числе с помощью дронов.

А побег через горы, как уже, наверное, понятно, сопровождается громадными рисками — пограничники могут открыть огонь, можно заблудиться и замерзнуть в горах, утонуть в бурных горных реках, стать добычей диких зверей.

Уклонисты, как правило, идут преимущественно ночью, желательно в ливень или снегопад, что сильно осложняет видимость. Наиболее популярными для бегства теперь являются Мармаросы (горный хребет в Раховском районе Закарпатья), Черногорский хребет, Боржавские полонины, река Тиса, Мукачевский район, села на границе с Венгрией.

ГПС Украины Труп «ухылянта», найденный в горах

Тиса же давно стала «украинским Стиксом»: согласно официальной статистике, с 2022 года в ней выловили более 50 тел тех, кто пытался перебраться, но не рассчитал силы, плохо плавал или же был попросту застрелен. Что, конечно, никто никогда не подтвердит.

Тису пытаются переплыть даже на надувных матрасах и с помощью детских спасательных кругов. Поэтому и берега, и мосты через нее теперь обнесены колючей проволокой.

Однако сам переход — только половина задачи.

Лучшие друзья

До места еще нужно добраться.

Если раньше можно было просто сесть в автобус или поезд, вписаться в попутную машину через онлайн-сервис и приехать поближе к границе, то теперь везде блокпосты, патрули, мобильные группы ТЦК, проверки документов в приграничной зоне. Остановить по дороге могут сто раз, и потому без денег, без отсрочки из военкомата, без надежного сопровождения человек поедет прямиком на полигон или даже на фронт.

27-летний Владислав, житель Ивано-Франковской области, рассказывает свою ситуацию:

«В августе 2024 года у меня заканчивалась отсрочка. Продлить на полгода — 3–5 тысяч долларов США. Купить выезд за границу у ТЦК — более 10 «штук». Ну я и решился с товарищем на побег, через Закарпатье в Венгрию.

Мы несколько недель изучали маршруты, приехали в село неподалеку от границы и уже изучали там на местности. Следили за перемещением автомобилей пограничников. Ушло еще около 10 дней. Имели термобелье, сигнальную ракетницу, аптечку и много прочего. Одной ночью, когда был ливень, пошли на прорыв. Пришлось намотать по лесам километров семь, может, больше».

ГПС Украины Беглецы часто пытаются преодолеть реки на детских надувных кругах

На той стороне путешественников задержали венгерские пограничники, у них по стандартной формуле сразу попросили политического убежища. Теперь Владислав занимается утеплением фасадов домов в Кечкемете, а его друг — на мебельной фабрике, он столяр. Главное — они живы.

Если повезет и не нарвешься на подставных организаторов побега (поскольку многие группы в Telegram создают эсбэушники), сделать дело помогут проводники из местных жителей.

Цены у них разные и могут колебаться от 2 до 8 тысяч долларов. Иногда проводниками выступают и дети. Например, охотно проводят через границу этнические венгры, которые живут в украинских селах у границы.

Вот что говорит 56-летний Шандор, этнический ром, житель Закарпатья:

«Я не хочу драть с людей последнее. 2 тысячи долларов с человека. Это за месяц можно заработать в той же Венгрии. Набираем группу до 5 человек, скидываем им геолокацию, куда приехать. До этого места мы их ведем, чтобы хвоста не было. Сразу заметим. Уже на месте конечного сбора проверяем, нет ли маячков и прочего. Они рассчитываются, и мы их отводим, в лесу не бросаем. Ни один человек не пострадал. Хотя есть такие, что не только кинут, взяв деньги, но и сами в полицию или ТЦК сдадут».

Но не повезти может и здесь. Оптимальный вариант — если проводники — твои знакомые, родственники, знакомые родственников или рекомендованы теми, кто вышел. Иначе нелегала попросту обманут, заберут деньги и оставят в лучшем случае в лесу, а в худшем — убьют.

По словам жителя села Лимна Турковского района на Львовщине, с которым мы смогли пообщаться, осенью 2023 года в ближнем лесу нашли четыре трупа с пулевыми ранениями. «Наехало ментов, СБУ, прокуратура. Поговаривают, делки согласились их провести через границу, что-то там не сошлось или попросту захотели избавиться и завалили», — рассказывает Юрий.

Используя проводников при переходе границы, можно попасть и в трудовое рабство, когда у человека в той же Венгрии или Молдавии заберут документы и заставят за еду работать на ферме или стройке.

И еще неизвестно, что хуже — попасть в руки к таким ребятам или к пограничникам. А они трудятся исправно. Согласно официальным данным Госпогранслужбы Украины, за три года были задержаны более 40 тысяч человек, которые пытались незаконным путем преодолеть границу.

ГПС констатирует, что после мер по укреплению границы поток сократился на 45%. Тем не менее нарушение госграницы «изнутри» фиксируется ежедневно.

Прикинуться овощем

Всех мужчин-уклонистов, которые пытаются покинуть пределы страны, можно условно разделить на два типа — тех, что пытаются пройти различными путями через пункты пропуска на границе, и тех, кто переходит границу нелегально, как нарушитель.

Если до принудительной мобилизации пропуск для пересечения границы можно было приобрести буквально за несколько тысяч долларов, то сейчас за такую «роскошь» требуют 15–20 тысяч и даже больше. Виной тому не только инфляция, но и то, что водителей «Абрамсов» все меньше и меньше. А властям, согласно их же словам, каждый месяц надо мобилизовать несколько десятков тысяч мужчин.

Зажиточные граждане покупают себе справки, что нуждаются в срочном лечении за границей, имеют троих и более несовершеннолетних детей, супругу-инвалида и прочее. Дороже всего обойдется «белый билет», когда человек не подлежит мобилизации, но и это всё перестало быть гарантией неприкосновенности.

Так что подлежащий мобилизации контингент пытается выехать под видом женщин, стариков, «полезного груза». Так, 6 мая на границе с Молдавией был задержан 26-летний львовский блогер, который пытался пересечь границу под видом женщины.

Уклонисты прячутся в «люльках» фур, в самих фурах — среди овощей, стройматериалов, скота.

Перевозчик из львовского Радехова Анатолий (45 лет) рассказывает интересную историю:

«Товарищи везли овощи из Польши и оборудовали два тайника для «зайцев». Поставили в фуру две клетки, ну на эти клетки со всех сторон ставили мешки. Естественно, сделали так, что воздух проходил, но на всякий пожарный хлопцам дали по маленькому кислородному баллончику. Довезли. Не знаю, сколько парни заплатили. Вот опять так же повезут. Время такое, и помогут, и заработают».

А в апреле 2025 года на границе с той же Молдавией задержали уклониста, который пытался пересечь границу в цистерне с постным маслом, погруженный по грудь в жидкость и прикрепленный тросами.

Эта сумасшедшая лотерея, где в барабане крутятся человеческие жизни, не останавливается ни на минуту. О ней не рассказывают западные СМИ, хотя сюжеты достойны кинофильма. И они объясняют, чего на самом деле хочет «свободолюбивый украинский народ», гораздо лучше фейковой социологии и говорливых спикеров единого телемарафона.