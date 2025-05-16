В канун Дня Победы, 8 мая, в поселке под Красноуфимском была убита Оксана М., 44-летняя женщина-инвалид — вдова бойца СВО. Тело обнаружили в деревенском овраге. Убийцу нашли довольно быстро. Это был электромонтер из соседнего района, судимый, отсидевший десять лет за убийство. Оксане он представился сослуживцем мужа, причем не простым, а «свидетелем его последних минут».

Иван Шилов ИА Регнум

На украденные у жертвы деньги (выплату за погибшего мужа) гражданин Г. успел купить себе «Тойоту», а полмиллиона рублей перевёл своей жене.

Семьи погибших участников СВО, получившие компенсации, сейчас находятся под прицелом подонков всех мастей: от мелких аферистов до убийц со стажем.

Папаша из ниоткуда

В декабре 2023 года в Набережных Челнах два брата, выходцы из Узбекистана, обманом вынудили мать бойца СВО Ларису З. попросить у сына денег.

Боец как раз ехал домой в отпуск, но, получив просьбу матери, решил, что дело срочное, и перевёл 450 тыс. рублей. Мать по приезде он не застал: к тому моменту убийцы уже расчленили её тело, выбросили в коллектор, деньги забрали, а квартиру — ограбили. Задержать их не удалось: планируя убийство, они заранее купили билеты на самолёт и успели улететь в Узбекистан.

В феврале 2024 года в посёлке ОктябрьскомИркутской области в убитой горем семье погибшего на СВО солдата внезапно объявились его сводные брат и сестра, а также первая жена покойного. Они потребовали, чтобы «гробовые» деньги были поровну разделены между наследниками. В число наследников они включили и себя.

Татьяна Е., сестра погибшего участника СВО, вынуждена была обратиться за помощью к губернатору региона: чтобы он защитил семью от самозванцев, которые долгие годы не общались с родственниками и даже не приехали на похороны, но на делёжку наследства слетелись как пчёлы на мёд.

Пожилые воронежцы из Калачеевского района из-за выплат подали в суд на невестку: им показалось, что ребёнок, которого она родила уже после гибели мужа, «нагулянный». И, следовательно, права на наследство отца не имеет. Что заставило свекровь и свёкра так подумать — неизвестно, возможно, что немалую роль в решении сыграла сумма «гробовых»: в своё время отца погибшего лишили родительских прав, а вдруг — такая любовь и тяга к справедливости. С другой стороны, назначенную судом генетическую экспертизу невестка проходить отказалась.

Похожая история в Новосибирске: мать погибшего на СВО Станислава К. судится со своим бывшим мужем Олегом — тот бросил семью 28 лет назад. Но когда услышал о «гробовых» выплатах, тут же предъявил на них права. По случайному совпадению, отец погибшего накопил долгов на сотни тысяч рублей.

Скоропостижная семейственность

Вторая сторона медали — получение выплат за погибших бойцов СВО женщинами, вышедшими замуж в надежде на гибель мужа и быстрое обогащение. В апреле 2025 года страну сотряс громовой скандал: риелтор из Томска Марина О. в подкасте «Можно» посоветовала женщинам выходить замуж за участников СВО, чтобы после их смерти получить компенсацию и «прикупить квартирку». После бурной реакции общественности риелтор пояснила, что «это был сарказм в адрес бессовестных женщин». На сегодняшний день аккаунт подкаста недоступен.

Обеспокоенные случаями «скоропостижных свадеб» и опротестования разводов в суде, депутаты Госдумы 12 мая предложили к рассмотрению законопроект по внесению изменений в Семейный кодекс. По нему выплаты военнослужащим за участие в СВО, включая единовременные пособия, денежное довольствие и ежемесячные суммы, станут их личным имуществом. И норму эту предлагается распространить на браки, заключённые после 24 февраля 2022 года.

Причиной появления такого нестандартного законопроекта стал, в частности, случай с вдовой Георгия К., бойца с позывным Варяг, который участвовал в освобождении Курской области. По информации 360. ру, боец подал на развод, но решение суда не успело вступить в силу до его гибели. Вдова Варяга получила выплаты и покинула Россию, предъявив права и на часть имущества бывшего мужа. Мать Георгия К. планирует подать в суд на экс-вдову, считая, что та обманом получила деньги, и не исключает, что этот план был разработан ещё до замужества.

Напомним, что, согласно Указу Президента России №98 от 5 марта 2022 года, ближайшие родственники бойцов, погибших на СВО, получают 5 млн рублей. Кроме того, существуют федеральная, страховая и региональные разовые выплаты, ежемесячные выплаты и другие меры поддержки. Суммарно семья погибшего может получить свыше 13,5 млн рублей — лакомый кусок для нечистых на руку охотниц за приданым. И для тех, кто считает самих охотниц добычей.

Пока такие случаи единичны, но семьи погибших на СВО не защищены никак — ни от хитрых коммерческих схем, ни от прямого насилия.

Я узнал, что у меня есть огромная семья

Выплаты участникам СВО стали разменной монетой в многочисленных мошеннических схемах: от фиктивного брака до циничного убийства с целью наживы. Родственники порой теряют всякое понимание приличия и готовы рвать друг друга на куски, чтобы получить хотя бы часть от «посмертных миллионов».

В замес попадают ещё не родившиеся дети, младенцы, вдовы, престарелые родители. Зато появляются на пороге отцы, лишённые родительских прав, бывшие жёны, сводные сёстры и братья, лишённые элементарной порядочности и уважения к подвигу покойного. Им тоже хочется «откусить от пирога», что гораздо проще сделать, когда семья погружена в горе и скорбит по утрате. И, что интересно, формально по закону такие родственники иногда и вправду имеют право на часть наследства.

Так что законодателям предстоит большая работа: как в части защиты прав семей бойцов СВО, так и корректировки механизма выплат. Появились и неожиданные предложения, направленные на защиту прав военных: например, запрет жёнам бойцов СВО подавать на развод, пока супруг находится на службе.

Пока же мы рискуем увидеть рост числа пропавших «загадочным образом» людей, к которым в семью пришло горе, но вместе с ним — большие деньги. Вероятно, что вслед за браками по расчёту, где инициаторами выступают девушки, обнаружится новое массовое явление — браки со вдовами бойцов СВО, современная трактовка «Женитьбы Бальзаминова», бизнес на доверии. Возможно, справиться с этим поможет корректировка закона о наследовании, которая не позволит перечислять выплаты третьим лицам или передавать деньги в наследство иначе как кровным родственникам. О моральной стороне вопроса говорить вообще не приходится: естественное желание государства помочь родственникам бойцов, отдавших жизнь за Родину, стало настоящей приманкой для стервятников и мародеров.