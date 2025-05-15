Кто был 15 мая в Национальном центре «Россия», не прогадал: ранним утром здесь открылась первая в стране современная просветительская культурная площадка «Пространство возможностей», предназначенная для детей и молодежи.

ИА Регнум

Но, несмотря на возраст, в живом режиме любой желающий сможет провести репортаж с космодрома «Байконур», переместившись во времени в 12 апреля 1961 года, посмотреть, как работает команда «Классного радио», попросить робота провести фотосессию или вместе с искусственным интеллектом определить основные ценности в своей жизни.

Идея пространства — создание качественного, осмысленного контента о жизни, молодёжных проектах и будущем страны, которая реализована совместными усилиями «Движения первых», российского общества «Знание», президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Национального центра «Россия».

«Сейчас у молодежи контент — главная движущая сила обучения, развития и развлечения. Вся жизнь молодого поколения проходит в пространстве, связанном с генерацией контента. Мы, взрослые, говорим, что нужно общаться с молодежью на ее языке, и здесь технические средства языка собраны в одном месте. Я очень надеюсь, что в Национальном центре «Россия», в пространстве «Движения первых» будет создаваться огромное количество познавательного и полезного контента для социальных сетей: ролики, фотографии, блоги и подкасты, радио — и телевизионные форматы», — отметил на открытии «Пространства возможностей» Сергей Новиков, начальник Управления Администрации президента Российской Федерации по общественным проектам.

Освещая прошлое

С самого начала «Пространство возможностей» втягивает посетителя в игру: первый шаг — световые пушки. Стоит навести прожектор на один из символов — пуанты, фотоаппарат, хоккейную клюшку, киноленту — и вот уже на стену проецируется информационная карточка об одной из знаковых вех в истории общества.

От фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин», в котором впервые в истории кинематографа были использованы короткий монтаж и крупные планы, до спортивного рекорда хоккеиста Александра Овечкина — 897 шайб.

Две фотозоны в стиле «Первые в космосе» и зона отдыха предназначены для блогеров и записи любительских видеоподкастов. Они дополнены AR-платформой, где можно сфотографироваться с виртуальным героем. XR-площадка оборудована профессиональной телеаппаратурой, но, в отличие от классической студии, обходится без оператора — съёмку ведёт робот.

ИА Регнум XR-площадка для съёмки репортажей: технология расширенной реальности

Пока что доступны три программы, одна из которых — репортаж из прошлого Земли в тот период, когда по ней ещё бродили мамонты. Тем же, кто хочет просто сделать профессиональное фото — тоже без участия фотографа, — доступна фотозона с заранее выставленным светом, экспозицией и кадром. Она пользуется особой популярностью не только у юных, но и у пожилых гостей «Пространства возможностей».

«Это мультимедийное пространство, и любой желающий — ребёнок, подросток, взрослый — может им воспользоваться. У нас были пенсионеры из «Московского долголетия» и очень активно осваивали площадку: кому-то, конечно, приходилось помогать, но в основном пожилые люди отлично ориентируются в технологиях и создают интересный контент. Особой популярностью пользуется XR-зона, которая впервые в России размещена в выставочном пространстве. Ещё посетители с удовольствием бы приняли участие в радиовещании, но это закрытая студия. Можно только смотреть, как работают ребята», — делится впечатлениями Вера Ларионова, специалист по площадке экспозиции «Пространство возможностей».

Думаем, пишем, говорим

«Классное радио» — проект «Движения первых» вещает круглосуточно, но подкасты пишутся, конечно, не всегда. И темы — те, что волнуют школьников и студентов: для взрослых, может быть, они могут показаться наивными и простыми, но это далеко не так. «Откуда берутся шедевры граффити?», «Почему твоим следующим лучшим другом станет не смартфон, а самокат?», «Кто такая Лиза Чайкина?», «Как стать инспектором по маломерным судам?» — на весь спектр вопросов ребята ищут и находят ответ сами.

Напротив радиостудии — через коворкинг-зону — три гигантских экрана, на которых транслируются загадочные яркие рисунки.

«На первом экране нейросеть показывает, как Москва может выглядеть в будущем. Это видение нейросети, поэтому может быть немного непонятно. Перед вторым экраном размещаются четыре камеры: человек встаёт перед ними, и включается режим игры. Выполняя задания, он достигает каких-то ценностей, которые одинаково важны и в наше время, и в будущем. Вот мы видим: кто-то только что собрал связку «совершенство-ремесло-инновации-энергия-патриотизм», — объясняет Ларионова.

ИА Регнум Студия «Классного радио» вещает круглосуточно

Третий экран показывает, как растёт «Город смыслов», который прямо сейчас строят для молодых. И смыслы, на которых он, как на фундаменте, поднимается, простые и ожидаемые: дисциплина, преображение, терпение, сопереживание…

Вместе с Верой мы возвращаемся к началу экспозиции, наводим световую пушку на один из объектов, считаем на тач-панели молодёжные стартап-проекты «Движения первых» и «Россия — страна возможностей» — их больше сотни на первый взгляд, бегло осматриваем конференц-зал на 135 мест и, наконец, возвращаемся к студии «Классного радио». Это буквально сердце проекта, которое бьётся для всей молодёжи страны.

«Национальный центр «Россия» создавался нашим президентом прежде всего для детей, для молодежи, для нашего будущего. Важно, что «медиадом» открылся именно в нашем пространстве. Здесь ежедневно проходят мероприятия, посвященные России и ее достижениям: культурные, образовательные и молодежные. И теперь молодежь сможет делать свой контент отсюда», — рассказала ИА Регнум Анастасия Звягина, заместитель генерального директора Национального центра «Россия».

По ее словам, филиалы Национального центра «Россия» открываются в 2025 году в пяти регионах страны, но это — только начало, «нам действительно нужны молодые профессионалы, которые будут работать в регионах, и знают, как лучше делать новости».

Медиадом и все, кто в нём

В медиадоме «Движения первых» каждый может стать ведущим, записывать подкасты, музыкальные шоу или даже вести видеотрансляции. При помощи цифровых сигналов все локации площадки связаны в единую медиасетку, и благодаря этому трансляция возможна из любой точки пространства.

«У нас есть монтажная, операторская, серверная, гримерка для гостей студии «Новостей Первых» и телестудии, комната для спикеров конференц-зала. Все это поможет создавать качественный контент, чтобы еще больше радовать наших зрителей и слушателей», — говорит Марианна Гекман, активист «Движения».

Вместе с Александром Семёновым и Егором Князевым Марианна приняла участие в открытии «Пространства возможностей»: она является ведущей программы «Новости Первых», марафона «Первые. Навыки для жизни» и участницей проекта «Разговоры о важном».

«По Национальному проекту «Молодёжь и дети» будем развивать сообщество Всероссийского проекта «МедиаПритяжение», которое уже насчитывает более 120 тысяч участников. Благодаря площадке Медиадома ребята смогут создавать полезный стране и людям контент, заниматься медиатворчеством, используя самые современные технологии. Мы поможем юным журналистам, фото — и видеооператорам, режиссёрам и редакторам расширить кругозор, овладеть новыми навыками и компетенциями. Убеждён, для многих из них Медиадом «Движения первых» станет важным шагом в профессиональное будущее», — отметил в свою очередь Герой России, участник программы «Время героев», председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

ИА Регнум Входная зона: наведи прожектор на символ и получи историческую справку

Национальный проект «Молодёжь и дети» реализуется с 2025 года и направлен на создание благоприятной среды для развития талантов и самореализации молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет. В период 2025–2027 годов на реализацию мероприятий нацпроекта будет выделено свыше 1,5 млрд рублей.

В рамках проекта запланировано создание сети образовательных центров с доступом к программам для 160 тысяч человек ежегодно, привлечение 800 тысяч студентов и учёных к программам профессионального развития, подготовка 2 миллионов специалистов рабочих профессий для ключевых отраслей экономики, в том числе и для медиасферы.

«Пространство возможностей» — это олицетворение реализации мечты в России — стране возможностей», — поясняет Григорий Гуров, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

По его мнению, президент России обозначил приоритет — работа с детьми и молодёжью, и эта задача будет реализовываться, в том числе и здесь, на новой творческой площадке.

И это значит, что государство делает все, чтобы инициативные люди со всех уголков страны могли реализовать свой потенциал и добиваться успехов в профессиональной и проектной деятельности. Успех страны — это успех всех ее граждан, и поэтому гордиться новой точкой роста нашей молодёжи можем мы все.