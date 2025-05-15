Пока президент США Дональд Трамп проводит первое зарубежное турне по Ближнему Востоку, в Израиле кипят страсти. Тель-Авив готовится к «последнему удару» по сектору Газа, намереваясь окончательно разгромить палестинский ХАМАС.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако пока кабинет израильского премьера выбирает направления для атак, удары наносятся уже по имиджу самого Израиля. И наносит их, как ни парадоксально, официальный Вашингтон.

Политика кабинета Биньямина Нетаньяху не находит у Трампа поддержки. Белый дом все чаще отодвигает израильтян, сводя их участие в американской ближневосточной партии к символическому, охлаждая тем самым пыл израильских «ястребов».

Контуры размолвки

Первые признаки размолвки появились еще в апреле, когда увлеченный «тарифными войнами» Трамп отказался делать Израилю поблажки.

Не помогли даже обещания Тель-Авива обеспечить режим «абсолютного благоприятствования» для американского капитала и отменить ввозные пошлины на товары из Штатов.

Ущерб двусторонним отношениям нанесли и попытки США вести прямые переговоры с ХАМАС без участия израильтян в марте и мае 2025 года.

В последнем случае Вашингтону даже удалось продавить освобождение одного из заложников с американским гражданством. Тель-Авив же узнал о сделке в числе последних.

Кроме того, Трамп как минимум несколько раз в жесткой форме запрещал израильтянам наносить удары по территории Ирана. Также возбранялось охотиться на иранских военных советников в третьих странах, опасаясь, что это потопит американо-иранский переговорный процесс по мирному атому.

А после США и вовсе пошли на перемирие с поддерживаемыми Ираном йеменскими хуситами, оставив официальный Тель-Авив наедине с проблемой.

Даже переговоры о возможной нормализации отношений между новым сирийским режимом и Израилем в рамках «Соглашений Авраама» прошли в Эр-Рияде без прямого участия израильтян. Дорожную карту Трамп сформулировал и озвучил единолично.

Это разительно отличается от модели взаимодействия с другим кандидатом на примирение, Саудовской Аравией, где риторика и позиция Вашингтона определялись с оглядкой на интересы Тель-Авива.

Слухи о ссоре между союзниками охотно подогревает израильская оппозиционная пресса. Издания сетуют, что у Израиля «нет других проверенных союзников», и стремление коалиционного правительства гнуть свою линию может нанести удар по обороноспособности и международным позициям еврейского государства.

Иные идут еще дальше и предрекают, что Трамп готовится признать палестинскую государственность «исключительно назло» израильским правым.

Недовольные офицеры

На волне охлаждения американо-израильских отношений ожидаемо пришли в движение оппозиционные силы. В первую очередь противостоящие Нетаньяху отставные военные — так называемая «оппозиция генералов».

Они пытаются конвертировать недовольство Запада в политические очки и обратить внимание Вашингтона, что внутри страны еще есть «договороспособные силы».

Так, например, общественное движение «Командиры за безопасность Израиля», объединяющее свыше 550 отставных израильских военных, сотрудников спецслужб и дипломатов, на днях направило американскому президенту открытое письмо, в котором призвало его «не слушать заявления Нетаньяху».

Кроме того, бывшие силовики подчеркнули, что «время для дипломатии давно настало», поскольку «война в Газе больше не служит национальным целям Израиля» и подрывает его достижения.

Среди подписавшихся замечены в том числе «тяжеловесы» Данни Ятом (бывший шеф разведки «Моссад») и экс-глава генштаба Матан Вильнаи.

Основные тезисы открытого письма довольно ярко иллюстрируют стремление оппозиционных парламентских сил (а также силового блока в целом) переложить ответственность за возможный провал в Газе на офис премьера.

И вывести из-под удара военных деятелей (Йоав Галант, Бени Ганц и другие), которые участвовали в разработке и проведении операции «Железные мечи» против ХАМАС, но из-за размолвок с Нетаньяху стали его критиками.

Попутно оппозиция при погонах стремится представить себя в качестве силы, которая всячески пыталась отговорить правительство от палестинской авантюры и даже призывала на помощь мировых арбитров — Трампа.

Это в перспективе позволит сыграть на общенациональной усталости от боевых действий в Газе и сильно поднять рейтинги оппозиционных партий, открыв им дорогу во власть.

Новый бросок

Однако даже одновременное давление изнутри и извне, судя по всему, не может поколебать уверенность офиса премьера в скорой победе над ХАМАС. Нетаньяху готовится к новому «броску кобры» в Газе, суля окончательный разгром палестинского движения.

О том, что ставки высоки как никогда, говорит в том числе охота израильтян за лидерами ХАМАС. Так, за несколько дней до анонсированного наступления израильская авиация нанесла несколько ударов по городу Хан-Юнис в секторе Газа. Сообщается, что целью атаки был подземный штаб лидера движения Мохаммеда Синвара, где в этот день проходило совещание ключевых палестинских функционеров.

Точечной атакой руководство Израиля рассчитывало обезглавить и деморализовать движение на фоне скорого наступления.

Особенно примечательно, что удар по Хан-Юнису был нанесен в нарушение кулуарных договоренностей между Тель-Авивом и ХАМАС о «режиме тишины» во время встреч в Дохе и Каире, что поставило под угрозу весь дальнейший переговорный процесс.

С другой стороны, план Нетаньяху вызывает сомнения даже у его соратников. Предыдущие «последние броски» и ликвидации ключевых командиров (Исмаил Хания, Яхья Синвар и другие) ни к чему не привели.

ХАМАС всякий раз быстро восстанавливало боеспособность и даже умудрялось наносить Тель-Авиву экономический и имиджевый ущерб; втягивать в конфликт другие палестинские фракции.

Анонсированный властями «окончательный разгром ХАМАС» каждый раз превращался в демонстрацию завышенных ожиданий, но сглаживался благодаря поддержке Вашингтона.

Теперь же, в отсутствие однозначной поддержки со стороны США, скрыть провал будет сложнее.

Трамп явно не упустит шанса указать «младшим братьям» на их оплошности и неправильную оценку своих возможностей. А его выпады подхватит и многократно преумножит оппозиция, для которой провал в Газе станет прекрасным шансом расколоть правую коалицию.

И в этом случае за неправильные расчеты Нетаньяху, вполне возможно, придется расплатиться креслом премьер-министра.