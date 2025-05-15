Президент Болгарии Румен Радев инициировал проведение в 2026 году национального референдума по вопросу о введении в стране единой европейской валюты — евро. Некоторые критики поспешили обвинить президента в желании сделать подарок Владимиру Путину на День Победы.

Иван Шилов ИА Регнум

Сама эта инициатива была озвучена главой государства 9 мая, а 12 мая предложение было внесено в парламент.

Столь резкая реакция на, казалось бы, вполне ординарное действие президента объясняется тем, что большинство болгар (до 60%), по последним социологическим опросам, выступают против скорого введения евро. Соответственно, плебисцит с таким результатом невыгоден структурам ЕС и может негативно сказаться на процессах европейской интеграции.

Аргументируя своё решение, Радев, являющийся самым популярным болгарским политиком, заявил, что в стране нет консенсуса относительно готовности к столь ответственному шагу.

«Институты с критически низкой легитимностью принимают стратегическое решение о нашем общем будущем, не вслушиваясь в мнение граждан», — намекает национальный лидер на крайне слабые позиции коалиционного правительства, готовящего денежную реформу.

В Софии сейчас у власти кабинет министров «меньшинства», который пользуется стабильной поддержкой лишь трёх из девяти парламентских фракций, контролирующих менее половины депутатских мест.

Премьер-министр Росен Желязков оперативно осудил предложение президента. С его точки зрения, эта инициатива является противозаконной, ведь ещё в 2005 году Народное собрание Болгарии ратифицировало закон о присоединении республики к ЕС, закрепивший её стремление стать частью и валютного союза.

Позицию главы правительства поддержала спикер национального парламента Наталия Киселова. Согласно конституции, именно законодательный корпус может назначить проведение народного плебисцита.

Между тем председатель парламента не стала выносить инициативу Радева на рассмотрение Народного собрания, сославшись на её недостаточную мотивированность.

Такой шаг социалистки Киселовой лишает президента возможности оспорить отрицательный вердикт по референдуму в Конституционном суде.

Большинство аналитиков полагает, что Радеву вряд ли удастся преодолеть сопротивление правительства и правящей коалиции в парламенте.

Контролирующим их западным силам отступать некуда, поскольку Брюссель якобы уже предупредил финансовое ведомство Софии, что проволочка с введением евро может привести к полной блокировке интеграции республики в зону общей валюты.

Для правительства Желязкова это станет равносильно политической смерти. Успехами в экономической сфере оно похвастаться не может, и перевод Болгарии на единую европейскую валюту сейчас преподносится как едва ли не чудодейственное средство для решения множества проблем.

Но, скорее всего, Радев на проведение референдума всерьёз и не рассчитывает. Официальный запуск плебисцита ему не так уж и выгоден.

Главным защитником сохранения болгарского лева с момента своего основания выступает крупнейшая русофильская партия «Возрождение».

Её лидер Костадин Костадинов неоднократно заявлял, что отказ от национальной валюты может произойти только по решению референдума.

И проведение такового будет работать на рост рейтингов «Возрождения», соперничающего с Радевым на «евроскептическом» поле.

То есть президент гораздо больше заинтересован в дискуссии по референдуму, чем в самом референдуме. Тем более, что по опросам большинство болгар идею проведения плебисцита поддерживают.

Полномочия нынешнего президента Болгарии истекают осенью 2026 года, причём Радев не сможет участвовать в следующих выборах из-за того, что находится во главе республики уже второй срок.

Уже давно циркулируют слухи, будто бы национальный лидер готовит запуск своего политического проекта «Третье марта». Такое название ассоциируется с возрождением Болгарского государства и освобождением от османского ига по Сан-Стефанскому миру, который был подписан в марте 1878 года.

А ещё оно эксплуатирует русофильские настроения в болгарском обществе, остающиеся значительными, несмотря на все усилиям евроинтеграторов.

Говоря об опасениях по поводу форсированного введения евро, Радев создаёт себе сильную политическую позицию на будущее. Ведь через полтора-два года, возглавив партийный проект, он сможет говорить, что предупреждал об опасности всплеска инфляции и падения жизненного уровня из-за поспешной денежной реформы.

Вторая причина президентской инициативы обусловлена борьбой внешних игроков за контроль над восточнобалканской республикой.

Ряд оппонентов президента в своих высказываниях прозрачно намекают на то, что его решительность объясняется поступившими инструкциями из-за рубежа.

Радев и сам неоднократно заявлял о своей поддержке внешнеполитической линии Дональда Трампа. В унисон республиканцам в США болгарский лидер выступает в защиту традиционных нравственных ценностей.

Так что геополитическая ориентация нынешнего главы Болгарии не является секретом.

Между тем администрация Трампа с момента начала своей работы пытается создавать проблемы структурам ЕС на восточноевропейском направлении.

Широко известна роль американцев по дестабилизации нынешних проевропейских властей в Румынии. Видимо, пришло время для открытия и «болгарского» фронта борьбы с Европой.

Помимо общей дискредитации ЕС, инициатива Радева бьёт по послушной Брюсселю правительственной коалиции в Софии. Ведь кроме прогерманской партии ГЕРБ в ней состоят критикующие безоглядную евроинтеграцию социалисты и популистская партия «Есть такой народ».

Младшие партнёры по коалиции уже испытывают сложности в объяснении своему активу, почему их парламентские фракции не восприняли идею с референдумом.

К примеру, организации Социалистической партии в Варне и Пловдиве дистанцировались от позиции однопартийцев в парламенте и выступили на стороне президента.

В субботу по требованию этих организаций пройдёт Национальный совет партии, где состоятся дебаты по проведению референдума.

В тот же день «Возрождение» соберёт масштабный митинг в центре Софии с требованием проведения плебисцита. Значимость этого мероприятия подчёркивается тем, что оно заявлено как Великое национальное собрание.

Ситуацию обостряет и то, что прошлые публичные выступления евроскептиков против денежной реформы в феврале 2025 года закончились столкновениями с полицией, применением ею слезоточивого газа и попыткой поджога демонстрантами дверей представительства ЕС в Софии.

Дотянет ли в такой обстановке правительство Желязкова, готовящее введение евро в Болгарии, до самой денежной реформы в 2026 году — большой вопрос.