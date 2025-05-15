Президентские выборы в Польше, запланированные на 18 мая с возможным вторым туром 1 июня, демонстрируют напряжённую борьбу между ключевыми кандидатами.

Иван Шилов ИА Регнум

Кампания в целом была интенсивной, с фокусом на безопасность, миграцию и социальные реформы.

Не раз её участники обращались к откровенно популистским темам (вроде страха перед Россией или выступления против Украины), а также совершали пафосные поступки и попадали в скандалы.

Последние данные опросов показывают, что лидерство продолжает удерживать проевропейский претендент от правящей партии коалиции «Гражданская платформа» (КО) Рафал Тшасковский, лидирующий с 31,5% поддержки.

За ним следует «народный» кандидат от «Права и справедливости» (PiS) Кароль Навроцкий — у него 23,6%. Замыкает тройку лидеров представитель от правой партии «Конфедерация» Славомир Ментцен (12,6%), который набирает популярность среди молодёжи.

Прогнозы, как и раньше, указывают на вероятный второй тур. В нём эксперты отдают преимущество Тшасковскому, но особенной уверенности нет: исход сильно зависит от явки и мобилизации избирателей.

Интересно, что общее количество кандидатов составляет аж 13, что является одним из самых высоких показателей в истории польских выборов. Для понимания повестки стоит чуть подробнее остановиться на основных тезисах программ ключевых кандидатов.

Рафал Тшасковский

Тшасковский — мэр Варшавы. Его опора — либеральный электорат, который ждёт соответствующих реформ, включая легализацию абортов и восстановление легитимности Конституционного суда. Он ратует за укрепление европейского курса, т.е. ориентируется на официальный Брюссель, и, конечно же, поддерживает антироссийскую направленность. В экономической сфере Тшасковский опирается на поддержку малого и среднего бизнеса, а также развитие «зелёной» энергетики.

Igor Zadecki/Arena Akcji/Global Look Press Рафал Тшасковский

Но вся эта стандартная леволиберальная повестка сочетается у него с предложениями о жёстких мерах в сферах безопасности и миграции. Причем речь не только о противодействии выходцам с Глобального Юга (например декларируется «нулевая терпимость» к преступлениям мигрантов), но и украинским беженцам, которым кандидат предлагает ограничить пособия.

Тшасковский уже имеет сильный электоральный мандат: он победил на праймериз своей партии с 74% голосов, обойдя при этом главу МИД Польши Радослава Сикорского. Однако в условиях поляризованного политического ландшафта его стратегия — это настоящий вызов.

Кароль Навроцкий

Главу Института национальной памяти Польши (IPN) Навроцкого поддерживает бывшая партия власти — консервативная PiS, и в целом он показывает довольно стабильные результаты в опросах, постоянно занимая второе место.

Его программа фокусируется на консерватизме, национальной повестке, поддержке поляков, оппозиции интеграции Украины в ЕС и НАТО и критике европейских элит.

И хотя особенной политической карьерой, как у Тшасковского, Навроцкий похвастаться не может, на протяжении своей кампании он уже получил поддержку и от президента США Дональда Трампа, и от правого кандидата на пост главы Румынии Джордже Симиона.

Навроцкий долгое время занимался не просто исторической политикой, а именно польско-украинскими проблемами.

Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press Кароль Навроцкий

Под его руководством IPN систематически обращался к Киеву с требованиями разрешить эксгумацию жертв Волынской резни, а также отказывал в расследовании того, что украинская сторона представляет как «изучение польских преступлений против украинцев».

В этом плане выбор Навроцкого довольно интересен: он может привлечь электорат правых, но не ассоциируется уж слишком сильно с PiS и тем более — с её правлением.

Вот только то к нему возникают вопросы у налоговой, то журналисты найдут у него «лишнюю» квартиру, то обнаружатся странные связи с мафией.

С одной стороны, это может оттолкнуть электорат. Однако, учитывая репрессивные меры, развязанные правительством Дональда Туска против своих оппонентов, вполне возможно, что подобные нападки могут, наоборот, сыграть Навроцкому на руку.

Славомир Ментцен и все остальные

Ментцен — единственный по-настоящему правый кандидат. С каждым опросом он набирает всё больше поддержки, что делает его значимым третьим игроком.

Его кампания акцентируется на депортации мигрантов вместо интеграции, призывах к соглашению с Россией для прекращения боевых действий на Украине и либертарианских экономических взглядах — снижении налогов и государственных расходов.

Ментцен активно использует социальные сети, особенно TikTok, для привлечения молодёжи, что приводит к росту его популярности.

Global Look Press Славомир Ментцен

Однако несмотря на довольно стройный и крепкий образ, на последних дебатах кандидат не смог показать себя в полной мере, чем озадачил не только своих критиков, но и сторонников, ожидавших от него более яркого выступления. Возможно, ему не хватает политического опыта, и это значительно отразится на его итоговом результате.

Остальные кандидаты, в основном из числа левых и центристских партий, таких как «Новые левые» или «Польша 2050», имеют поддержку выше 3%, но их шансы на выход во второй тур минимальны, а влияние сильно ограничено.

Зато их участие позволяет «размазать» голоса избирателей, сделав более реальным второй тур, в который пройдут только два кандидата, что значительно облегчит борьбу.

Повестка выборов

Все ключевые кандидаты активно используют антиукраинскую риторику для мобилизации консервативных и националистически настроенных избирателей.

При этом программы кандидатов отражают более глубокие разногласия, накопившиеся в польском обществе — между урбанизированными и сельскими регионами, а также между разными возрастными группами.

Молодые избиратели, более склонные к поддержке Ментцена, демонстрируют растущий интерес к антиглобалистским идеям, в то время как старшие избиратели могут отдавать предпочтение его более «традиционным» соперникам.

Экономические проблемы — инфляция и рост стоимости жизни — также влияют на выбор. Тшасковский как фактический участник правительства Туска может быть обвинён в экономических трудностях, в то время как Навроцкий и Ментцен ответственности за это не несут и по большому счёту с ошибками властей не связаны — по крайней мере, в голове у избирателей.

Если тенденции не изменятся, Тшасковский с высокой вероятностью станет президентом во втором туре. В таком случае его победа укрепит либеральные реформы и проевропейский курс.

Однако усиление правых, особенно «Конфедерации», продолжит влиять на политическую повестку, особенно в вопросах миграции и отношений с Украиной.

А при неудачном для мэра Варшавы раскладе правящая коалиция всегда может завести любимую пластинку о «вмешательстве российских спецслужб в выборы» и пойти по румынскому сценарию, отменив результаты голосования.

Опросы и прогнозы

В целом опросы, проведённые за всё время кампании, показывают, что второй тур для кандидатов неизбежен. Кроме того, тройка стабильна, и ее участники ещё толком ни разу не менялись местами: Тшасковский, Навроцкий и замыкающий Ментцен.

С другой стороны, исследования показывают, что во втором туре, вероятнее всего, наилучшие шансы у Тшасковского. Если мэр Варшавы выйдет на прямую борьбу с Навроцким, то выиграет с примерным результатом в 55,6%, в то время как за оппонента проголосуют только 36,6% избирателей.

Эксперты также отдают пальму первенства Тшасковскому, если бы его конкурентом стал Ментцен — кандидат от правых получил бы 31,7% против 55,5%.

Исходя из этих прогнозов, становится вполне ясно то, почему в кампании участвуют так много претендентов на пост президента от левых, выступающих, по сути, спойлерами. Ясно и то, что более центристская позиция Тшасковского может стать выигрышной.

Однако всё могут решить последние дни перед выборами, когда избиратели, особенно те, кто будет голосовать впервые, решат, станут ли они в принципе участвовать.

Прогнозы по явке показывают, что она может лишь незначительно превысить 50%, в то время как эксперты считают, что основной массой электората в этот раз станет молодёжь. Она-то как раз и «мечется» между ярким демократичным Тшасковским и твёрдым правым Ментценом.

Вместе с тем очевидно, что выборы критически важны для реформ правящей коалиции. Победа Тшасковского может укрепить либеральные реформы, в то время как успех Навроцкого или Ментцена может усилить консервативные и националистические тенденции.

Интерес России

Для России исход выборов не принесёт значительных изменений.

Несмотря на обвинения некоторых кандидатов, особенно Ментцена, в «связях с Кремлём» из-за его призывов к соглашению с Россией, нет абсолютно никаких доказательств его реальных контактов с Москвой.

Кроме того, ни один из ведущих кандидатов не ставит налаживание связей с Россией в приоритеты своей программы.

Тшасковский и Навроцкий продолжают антироссийский курс, подчёркивая поддержку ЕС и НАТО, а Ментцен, несмотря на риторику, фокусируется на внутренней повестке и евроскептицизме. Да и реальных шансов на победу не имеет.

Таким образом, независимо от победителя Польша останется последовательным оппонентом России на международной арене, а во внутренней политике значительных положительных изменений не предвидится ни при каких раскладах.