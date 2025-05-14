В Ливии вновь неспокойно. В столичном районе Абу-Салим случилась масштабная перестрелка, в результате которой был убит один из крупных военно-политических деятелей страны Абдель Гани аль-Кикли.

Иван Шилов ИА Регнум Абдель Гани аль-Кикли

Гибель аль-Кикли не только привела в движение противостоящие друг другу силы, но и вскрыла некоторые неприятные подробности теневой политической жизни современной Ливии.

Беспокойная страна

Для современной Ливии постоянные перестрелки и вооруженные столкновения — не в новинку. Даже после завершения активной фазы гражданской войны страна перенасыщена вооруженными элементами, контролировать активность которых не представляется возможным.

Больше других страдает ливийская столица, Триполи. Из-за постоянных стычек она обрела жаргонное наименование «пчелиный город» — с намеком, что город разделен на сектора («соты»), каждый из которых негласно контролирует одна из вооруженных группировок — наследниц войны.

Ливийские власти время от времени пытаются перевоспитать вчерашних ополченцев. Часть из них даже удалось встроить в структуру МВД и минобороны, превратив в «бригады», но такой консенсус, как правило, ограничен формальной припиской.

Группировки контролируют теневой сектор бизнеса — контрабанду, нелегальную миграцию, наркоторговлю, промышляют похищением людей.

Иные, впрочем, умело сочетают разбой с большими политическими играми, конвертируя теневое влияние в публичное.

К числу таковых относился и один из вчерашних полевых командиров, а ныне — глава аппарата поддержки стабильности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.

Всесильный «Ганива»

Аль-Кикли, известный под прозвищем Ганива, имел среди сограждан крайне неоднозначную репутацию. Будучи человеком с уголовным прошлым, он сумел построить карьеру во время гражданской войны и сколотить маленькую личную армию, добившись впоследствии статуса одного из наиболее влиятельных силовиков в прибрежной части страны.

Не последнюю роль в возвышении аль-Кикли сыграло его попадание в ближний круг действующего премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы. Ганива пользовался его покровительством, что позволяло продвигать собственную креатуру в различные министерства и ведомства, держать под контролем финансовые потоки и даже влиять на курс центробанка.

Кроме того, аль-Кикли оказал нынешним властям большую услугу, перетянув под свое крыло большую часть молодежных банд северо-западной Ливии, которые после прекращения боев искали постоянного сильного вожака.

В дальнейшем это помогло Дбейбе в 2022 году сорвать планы бывшего министра внутренних дел Фатхи Башаги по проведению (с опорой на военизированную молодежь) «бескровного переворота» и удержать власть в своих руках.

Ганива же сумел укрепить личную армию за счет новобранцев, превратив ее в грозный аргумент при дележе сфер влияния в послевоенной Ливии.

Нестабильный союзник

Впрочем, со временем Дбейба счел своего прежнего союзника чересчур нестабильным и стал всё больше дистанцироваться от него. Тем более, что в погоне за наживой Ганива всё чаще вступал в конфликты с чиновниками его аппарата и командирами других группировок.

Он саботировал проведение реформы МВД и даже, по некоторым данным, «угрожал обратить оружие» против вчерашнего партнера, грозя ему судьбой Муаммара Кадаффи.

Примечательно, что незадолго до резонансного убийства в одной из крупных местных газет, подконтрольной лоялистам Дбейбы, вышла разгромная заметка, посвященная аль-Кикли.

В ней сообщалось, что Ганива нацелился получить контроль над нефтяным сектором страны, а в перспективе — еще и занять кресло премьера. И для этих целей он намеревается «посеять смуту» в рядах квартирующих в Триполи милиций.

Были ли у погибшего аль-Кикли такие чаяния в действительности, судить трудно. Равно как и трудно сказать, были ли замешаны в деле агенты Дбейбы. Хотя командование 444-й бригады, на базе штаба которой произошло убийство, входит в обойму «личной армии» премьера, прямого приказа он явно не отдавал.

Нападение, с куда большей вероятностью, стало местью аль-Кикли со стороны командиров конкурирующей бригады. Ее Ганива пытался несколько раз разогнать, но безуспешно.

Теперь же с его гибелью и последовавшим за этим бегством из столицы двух его ближайших соратников восстановить былое величие его личной армии уже вряд ли удастся. Оставшиеся без хозяина активы уйдут другим, более покладистым группировкам.

Эффект домино

Несмотря на то, что беспорядки в Триполи были сравнительно быстро подавлены армией и полицией, а ситуация, по заявлениям местных чиновников, «возвращена в мирное русло», негативный импульс успел распространиться за пределы столицы.

Многочисленные ополчения сочли начавшиеся беспорядки сигналом к новому переделу сфер влияния.

Среди прочего столкновения затронули город Таджура восточнее столицы, где в ходе интенсивных боев между лоялистами разных группировок вблизи тюрьмы «Аль-Джудейда» оказалась разрушена часть защитных сооружений, заключенные разбежались.

Инцидент интересен тем, что заметная часть «постояльцев» тюрьмы была осуждена по тяжелым статьям, включая работу на террористические организации. Содержались там и некоторые полевые командиры, проигравшие «кулуарную войну» с ливийским правительством.

Особой пикантности ситуации добавляет и то, что правоохранители пока не могут точно определить, сколько заключенных покинули тюрьму и кого стоит ловить в первую очередь — после начала гражданской войны в стране «арестантские списки» велись несистемно, а в казематах нередко содержалось больше людей, чем отмечалось на бумаге.

На фоне беспорядков в столице ожидаемо пришли в движение и представители альтернативного центра силы — Палаты представителей Ливии, контролирующей восток страны.

Колонны бронетехники подконтрольной Палате «Ливийской национальной армии» (ЛНА) выступили из Бенгази и двинулись в сторону Триполи. По данным ливийских изданий, к 14 мая передовые силы ЛНА достигли города Сирт, что в 450 км от столицы.

Однако пока командиры с востока не спешат провозглашать новый «освободительный поход» на Триполи, опасаясь повторить ошибки 2019 года. Тогда самонадеянность командования ЛНА привела к тому, что наступление на столицу забуксовало, а после ввода в страну турецкого контингента — провалилось.

В этот раз противники Триполи предпочтут подождать, пока тот измотает себя в бесконечных распрях и стычках и уже не сможет оказывать серьезного сопротивления свежим силам ЛНА.