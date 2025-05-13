Антоний Савченко был человеком красивым, сильным, храбрым и жизнелюбивым.

Иван Шилов ИА Регнум

Так мог бы выглядеть рокер или байкер, молодой ученый или увлеченный педагог, альпинист или актер — любой, проживающий свое самое яркое, полновесное настоящее, свой «возраст акме».

Он вырос в Пскове, в семье военного. Брат его тоже выбрал военную карьеру, а Антоний — карьеру духовную, и в этом нет ничего удивительного: люди служения идут разными дорогами, но на общий свет. И то, и другое требует чувства религиозного, Тем более — — жители Пскова. Он, конечно, был крещен в младенчестве, но воцерковленным стал уже в возрасте сознательном, подростковом.

— Поздно пришел в церковь, — уточняет матушка Серафима.

С девицей Серафимой он познакомился в Псковском духовном училище, куда поступил после школы. Она училась на регента церковного хора. В 21 год он стал дьяконом, потом пресвитером, а потом — отцом дочери и сына. Окончил заочно и Загорскую духовную академию. Служил иереем в главном храме Пскова — кафедральном Свято-Троицком соборе — и был настоятелем маленького храма при воинской части. Но главное то, что он был настоящим военным священником. В другой конфессии сказали бы — капелланом, а у нас говорят проще — фронтовым батюшкой, и для многих нет звания почетнее.

В «тот самый день», в феврале 2022 года о. Антоний был в Сирии.

— И когда он вернулся, он почти сразу поехал на СВО, — вспоминает матушка Серафима.

— А вы как-то пытались отговорить? Какой-то страх был?

— Нет, — твердо отвечает матушка. — Я его только поддерживала. И старшая дочка тоже поддерживала.

Уже в ноябре 2022 года по благословению патриарха Кирилла отец Антоний был удостоен ордена святого благоверного князя Димитрия Донского.

А вчера, 12 мая 2025, отец Антоний был убит «Хаймарсом».

Воистину воскресе

Матушка Серафима пока не знает, как сказать детям.

Но что-то, конечно, скажет.

Может быть, включит его последнее видео. Он записал его 9 мая — поздравил свою паству с Красной Пасхой, с днем мирской победы Света над Тьмой:

«Дорогие мои, родненькие! — говорит он на ходу, радостно, почти сияя. — Христос воскресе! В это благословенный день хочу всех поздравить. Желаю, чтобы каждый из нас боролся с грехом, боролся со всеми теми испытаниями, которые жизнь посылает каждому из нас…».

И от этого короткого его монолога, кажется, прямо через экран пахнет силой, уверенностью и какой-то, скажем так, бесспорностью существования.

«Жизнеутверждающее «Братья и сестры! Отчего нам переживать, если Христос Воскрес!» — было его любимым приветствием, которое он говорил всегда радостно. Его оптимистичные проповеди пробуждали в людях самые лучшие чувства. Отец Антоний любил говорить, что мы счастливы тем, что с Богом и призваны молиться не только за тех, кто рядом, но и за тех, кто уже ушел от нас, но чьими стараниями мы живем теперь», — написали на сайте Псковской епархии.

Алексей Воронюк, священник Псковской епархии, рассказал ИА Регнум, что на фронте в командировках, «на приходах» постоянно работают порядка шести псковских священников — не сменяя друг друга на одном месте, но служа на разных участках фронта. И, конечно, есть потери. Кроме о. Антония Савченко, погиб иерей Александр Андреевич Цыганов — — клирик храма св. Александра Невского и полковой священник 234-го гвардейского десантно-штурмового батальона тоже имени Александра Невского. Он скончался от ран в Севастополе в декабре 2023 года. Отец Антоний, возможно, будет похоронен рядом с о. Александром — в поселке Выбуты около алтаря Ильинского храма.

Еще у троих псковских священнослужителей есть государственные награды. О. Герман Горяев, клирик Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством». Настоятель храма Космы и Дамиана (с Гремячей Горы) о. Александр Смирнов получил Георгиевский крест.

— Ну и я тоже награжден, — скромно и даже, пожалуй, вынужденно отметил Алексей Воронюк.

— Чем?

— Орденом Мужества.

Оказалось, что именно Воронюк заступил на место о. Александра Цыганова — в тот самый 234-й гвардейский десантно-штурмовой Черноморский ордена Кутузова 3-й степени полк имени Александра Невского. А какой, собственно, моральный или житейский выбор у священника, чей отец — военный летчик, а дед — лейтенант Красной Армии, погибший под Ленинградом в апреле 1943 года? И еще — если детство его прошло в деревне Жидилов Бор Псковского района — легендарном месте героических подвигов Великой Отечественной?

Выбора как-то и не остается.

Теперь их семеро

Другие клирики РПЦ, погибшие на СВО (помимо упомянутых):

— Еще одна жертва HIMARS — — протоиерей Михаил Владимирович Васильев, настоятель храма вмц. Варвары и прп. Илии Муромца — патриаршего подворья при Главном штабе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Он осуществлял свой долг в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и Сирии. Погиб в ноябре 2022 г. на Херсонском направлении.

Присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

— В марте 2022 г. погиб Олег Владиславович Артемов — настоятель храма на Ставрополье.

О. Олег — морской офицер, терской казак, участник многих подводных и надводных морских походов, в том числе и в Антарктиду. С 2010 г. — дивизионный священник в подразделении атомных подводных лодок на Камчатке, прошел три автономных плавания. Погиб на границе России с Украиной в районе села Журавлевка Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ из реактивной установки «Смерч».

— В сентябре 2022 г. на Херсонском направлении от ранения в голову погиб иерей Анатолий Анатольевич Григорьев — настоятель храма Богоявления Господня с. Исаково Зеленодольского района. Он исполнял пастырские обязанности для бойцов батальона «Алга» (Татарстан).

— В том же месяце во время ракетного обстрела погиб протоиерей Евфимий (Евгений) Валерьевич Козловцев из Шадринского района Курганской области. Он исполнял обязанности по духовному окормлению сводной казачьей добровольческой бригады «Дон» имени Архистратига Михаила.

— А в январе 2023 г. не стало иеромонаха Дамаскина (Дениса Александровича Волина) — руководителя отдела по взаимодействию с казачеством Шуйской епархии Ивановской митрополии. Он погиб под Новобахмутовкой, закрыв собой раненого командира отделения.