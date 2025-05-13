В преддверии президентских выборов в Польше, которые состоятся уже 18 мая, накал страстей достигает апогея. 12 мая в Варшаве состоялись последние дебаты кандидатов в лидеры страны, скандал вокруг которых разгорелся ещё до их начала.

Иван Шилов ИА Регнум

Мероприятие было организовано совместно тремя крупнейшими телеканалами Польши: TVP, TVN и Polsat. Помимо основных кандидатов — Славомира Ментцена (партия «Конфедерация»), Кароля Навроцкого («Право и справедливость», PiS) и Рафала Тшасковского («Гражданская платформа», КО) — участие приняли и менее заметные претенденты вроде Магдалены Беят («Новые левые»), Гжегожа Брауна («Конфедерация польской короны») и Шимона Холовни («Польша 2050», входит в коалицию «Третий путь»).

Дебаты прошли в пять раундов: первые два посвятили вопросам журналистов, в следующих двух кандидаты могли опрашивать друг друга, а в финальном туре каждый участник мог свободно высказаться.

Последнее слово и скандальная пропагандистка

За день до мероприятия один из участников, журналист Кшиштоф Становский, опубликовал график, представляющий порядок заявлений кандидатов.

Внимание публики было приковано к Тшасковскому, который, как оказалось, будет последним, то есть тринадцатым, оратором в трёх из пяти сегментов.

Это означает, что представитель правящей партии КО завершит дебаты своим заявлением и будет последним, кто задаст вопросы другим кандидатам. А запоминается, как известно, лучше всего последнее слово.

Такой поворот событий породил волну критики, особенно в кругах оппонентов КО. Общественность и политики начали предполагать, что жеребьёвка могла быть сфальсифицировано в пользу Тшасковского.

На обвинения быстро отреагировала глава его администрации Виолетта Папроцкая, заявив, что все устали в последнюю неделю перед первым туром выборов, а жеребьёвка «проводилась в присутствии предвыборных команд».

Но это не спасло от критики провластного кандидата, активно продвигающего проевропейскую позицию и выступающего за поддержку Украины.

Теперь представители PiS указали на то, что организаторы дебатов опубликовали график и они должны были комментировать ситуацию, а за них всех ответил почему-то начальник предвыборного штаба одного из претендентов.

Всё это дополнительно подорвало представление о прозрачности всего процесса, убедив публику, что реальный сценарий дебатов мог быть определён сильно заранее.

Другой проблемой стало участие в мероприятии журналистки Дороты Высоцкой-Шнепф, выбранной TVP в качестве главной ведущей.

Её участие вызвало резкий протест большинства избирательных штабов.

Корреспондентку обвиняли в предвзятости, а в штабе Навроцкого открыто назвали Высоцкую-Шнепф «пропагандисткой», указав, что её участие «не гарантирует объективности дебатов».

Вице-пресс-секретарь PiS Матеуш Куржаевский заявил, что её присутствие ставит под сомнение нейтральность мероприятия, а представитель «Новых левых» Лукаш Михник также отметил «оживлённую дискуссию» и отсутствие альтернативных предложений со стороны TVP.

Позже к ним присоединился и штаб правого кандидата Ментцена: там Высоцкую-Шнепф тоже обвинили в необъективности и отметили, что журналистка «в ходе этой президентской кампании также подготовила много материалов, которые напрямую дискредитировали кандидатов в президенты».

Однако несмотря на довольно единогласный хор, TVP проигнорировала требования штабов и подтвердила участие Высоцкой-Шнепф. Это решение вызвало новую волну критики, но остановить дебаты, конечно, не могло.

Квартирный вопрос и обычные шлепки

Ключевыми темами прошедшего мероприятия стали миграционная политика и отношение к беженцам, включая украинцев, безопасность и оборона, экономика и социальные вопросы, а также внешняя политика, особенно в контексте Украины и России.

Дебаты, длившиеся почти четыре часа, хоть и вызвали общественный резонанс, но, по мнению экспертов, не стали переломным моментом в кампании кандидатов.

Дебаты отличались эмоциональными спорами, провокационными жестами и отсутствием глубоких программных дискуссий.

В частности, это произошло из-за очень большого количества участников: такой формат многие признали «абсолютно невыносимым, нудным и бесцельным».

Лидер опросов Тшасковский, например, избегал острых тем, таких как поддержка ЛГБТ* или миграционная политика, акцентируя внимание на социальных вопросах и скандалах, связанных с оппонентами, таких как «квартирное дело» Навроцкого. Ранее СМИ раскрыли, что он владеет двумя квартирами, а не одной, как заявлял ранее.

При этом депутаты PiS, пытаясь защитить своего кандидата, раскрыли личные данные двух человек на пресс-конференции — этот факт расследует Управление по защите данных.

Особенным моментом дебатов стал некий белый конверт, который Тшасковский вручил своему оппоненту с призывом «быть честным». Причём этот инцидент произошёл аккурат в последнем туре — перед тем, как кандидаты обратились к избирателям.

И хотя Навроцкий принял конверт, что в нём содержалось, остаётся загадкой.

Навроцкий действительно оказался в довольно сложной ситуации из-за многочисленных нападок и скандалов, однако некоторые считают, что это вполне может мобилизовать электорат. Кандидат PiS воспринимается как жертва атак со стороны СМИ, спецслужб и других институтов.

Тем более что Навроцкий тоже задавал мэру столицы Тшасковскому острые вопросы, в частности, касающиеся спорной жилищной политики в Варшаве. Многие отметили, что когда разговор зашёл на эту тему, Тшасковский отреагировал остро и эмоционально.

В основном же дебаты отметились скорее скандальными эпизодами, нежели содержательными дискуссиями.

Например, один из кандидатов в президенты прямо в эфире начал критиковать главную ведущую мероприятия — Высоцкую-Шнепф, назвав её «архижрицей пропаганды» и обвиняя весь телеканал TVP в предвзятости.

Вместе с тем неожиданно слабо выступил Ментцен, которого все считают «тёмной лошадкой» выборов: на этот раз он разочаровал экспертов, выступив блекло и без привычной энергии.

Особенно негативно на его результатах может отразиться полемика с претенденткой от «Новых левых» Беят: она обвинили правого кандидата в оправдании насилия в отношении детей. Женщина указала, что Ментцен «неоднократно говорил, будто обычные шлепки ещё никому не повредили».

На это он неудачно парировал вопросом, который вызвал большой ажиотаж: «А кому они навредили?».

Базар, устроенный толпой кандидатов

В целом можно сказать, что все остались на тех же позициях, что и до начала дебатов.

Кандидаты в основном использовали осторожные стратегии, избегая рисков, которые могли бы повлиять на их шансы в первом туре: Тшасковский использовал «классическую стратегию избегания рисков», сосредоточившись на безопасных темах и контрасте с Навроцким.

Навроцкий, несмотря на слабое выступление, сохраняет поддержку ядра PiS благодаря образу «жертвы».

Беят и Холовня показали сильные стороны, но их шансы на выход во второй тур минимальны. Ментцен, вероятно, единственный, кто упустил возможность укрепить позиции.

Стало ли после дебатов яснее, у кого больше шансов занять президентское кресло?

Отнюдь: базар, устроенный толпой кандидатов, лишь в очередной раз отразил глубокий раскол в польском обществе и политической элите. При этом вряд ли подобное выступление способно, например, привлечь больше избирателей к процессу голосования или как-то прояснить позиции претендентов: предвыборная динамика в целом не изменилась.

Таким образом, с приближением первого тура выборов 18 мая борьба между Тшасковским и Навроцким остаётся центральной интригой, а исход дебатов подтверждает, что кампания во многом строится на негативной риторике и моральных обвинениях, а не на программных предложениях об улучшении жизни польского избирателя.