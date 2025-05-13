Венгерско-украинские отношения, которые ещё в конце апреля двигались к потеплению, в последние дни опять скатились к конфронтации. На этот раз причиной стал шпионский скандал, нити от которого уходят к масштабному заговору.

Иван Шилов ИА Регнум

В День Победы, 9 мая 2025 г., Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о задержании двух закарпатских венгров, бывших военнослужащих, которых обвинили в работе на военную разведку Венгрии.

Будапешт в ответ устроил шоу с задержанием бывшего украинского дипломата, тоже обвинённого в шпионаже, и объявил о высылке двух его действующих коллег из посольства Украины.

Киев, в свою очередь, выдворил двух сотрудников посольства Венгрии.

Запланированные на 12 мая венгерско-украинские консультации по вопросам прав национальных меньшинств были сорваны.

При этом в Будапеште считают, что действия украинских спецслужб скоординированы с венгерской оппозицией и направлены на отстранение от власти премьер-министра Виктора Орбана.

Ситуация усугубляется тем, что на главную оппозиционную силу Венгрии, партию «Тиса», ныне работает бывший командующий вооружёнными силами страны, экс-начальник Генерального штаба венгерской армии Ромулус Русин-Сенди.

Нулевая фаза

Скандал, связанный с Украиной, начался в Венгрии ещё 8 мая.

В этот день лидер партии «Тиса», депутат Европейского парламента Петер Мадьяр опубликовал в социальных сетях тайную запись министра обороны Венгрии Кристофа Салай-Бобровницкого. В разговоре, который состоялся еще в апреле 2023 года, министр заявил, что правительство Орбана решило создать сильную, боеспособную венгерскую армию.

«Давайте покончим с нашим мирным менталитетом и перейдём к нулевой фазе на пути к войне. Я прошу генерал-лейтенанта Габора Бёрёнди осуществить и реализовать это», — сказал тогда Салай-Бобровницкий.

«Правительство Виктора Орбана — это правительство лжи и войны. Это конец. Они должны уйти», — написал Мадьяр в комментарии к этой записи, не уточняя, к чему же, по его мнению, должна готовиться армия.

Салай-Бобровницкий заявил в ответ: «Я создаю армию, которая способна и готова защищать страну с оружием в руках… мир требует силы».

На защиту министра обороны публично встал руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш: «На самом деле ничего не произошло. Министр обороны говорит, что солдаты должны защищать страну, кто ещё должен об этом говорить, если не он».

Венгерское правительство в последние годы делало всё для мира, но солдаты должны готовиться к войне и обороне страны, а не к миру, сказал он. В отличие от предыдущего начальника Генштаба Ромулуса Русина-Сенди, который хотел защищать Украину и направить туда солдат, министр обороны и венгерские военные считают, что должны защищать Венгрию, добавил руководитель канцелярии Орбана.

Намёк был более чем прозрачным.

Дело в том, что в конце апреля 2023 года с должности начальника Генерального штаба Венгрии был снят именно генерал-лейтенант Русин-Сенди, а его место занял Габор Бёрёнди. Несколько месяцев спустя Русин-Сенди стал главным экспертом по вопросам обороны в партии «Тиса», и только через него Петер Мадьяр мог получить запись разговора министра обороны — сделанную явно незаконно.

Хотя прямо обо всём этом Гергей Гуляш не сказал.

Экс-начальник генштаба, а ныне оппозиционер, 9 мая заявил, что он готов «предстать перед любым расследованием», поскольку «правда и профессионализм» на его стороне. Он также сказал, что правительство отмахивается от сообщений о «скандальной речи» нынешнего министра обороны, «который был сторонником войны в течение многих лет». По словам генерала, министерство обороны пыталось «очернить» его, обвинив в том, что он на встречах НАТО не представлял позицию правительства Венгрии, а «представлял там Украину».

Об этом действительно было сказано в отчёте Вооружённых сил Венгрии, опубликованном 8 мая.

В тот же день лидер парламентской фракции правящей в Венгрии партии «Фидес» Мате Кочиш сообщил, что Русин-Сенди завершал свои выступления на заседаниях НАТО лозунгом «Слава Украине!»*, а это, по словам депутата, противоречило официальной позиции Венгрии.

Шпионская война с Украиной

Но 9 мая и в последующие дни венгерские СМИ в первую очередь обсуждали развитие «шпионской войны» между Киевом и Будапештом, запущенной украинскими спецслужбами.

Журналисты обратили внимание на хронологию событий: хотя задержание обвинённых в шпионаже закарпатских венгров произошло раньше, СБУ опубликовала видео только 9 мая, в День Победы, «который Россия ежегодно отмечает грандиозным военным парадом».

«Учитывая символическую дату, разумно предположить, что акция была направлена ​​на то, чтобы отправить политическое послание Венгрии и России. Решение опубликовать видео о задержании, вероятно, не было спонтанным: вполне возможно, что союзники по НАТО, включая США, были проинформированы заранее, учитывая ожидаемую серьёзность скандала», — отметил ориентирующийся на Брюссель портал Daily News Hungary.

Издание также прямо написало, что венгерские шпионы, задержанные в Закарпатье, могли собирать информацию о системах ПВО в регионе… для России, поскольку Венгрия не собирается (да и неспособна) наносить воздушные удары по территории Украины.

При этом соратники Виктора Орбана обвинили в работе на иностранное государство как раз лидеров партии «Тиса». Директор по коммуникациям партии «Фидес» Тамаш Менцер заявил 11 мая, что бывший начальник Генерального штаба Венгрии не просто кичился своими фото с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, но и признавался в наличии у него важных украинских связей, включая «номера телефонов украинских лидеров», которыми он готов воспользоваться в случае необходимости.

Менцер также заявил, что лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр «атаковал процесс военной модернизации Венгрии» и хотел ослабить страну. «А после всего этого украинские спецслужбы начали кампанию по дискредитации Венгрии», — сказал представитель «Фидес».

«Непостижимо и неприемлемо, что Петер Мадьяр нападает на Венгрию вместе с украинскими спецслужбами», — отметил Менцер, добавив, что это первый случай после 1990 года, когда «лидер венгерской партии начал атаку на Венгрию совместно с иностранной спецслужбой».

Сам Виктор Орбан «шпионскую войну» с Украиной пока не комментирует и говорит о более глобальных вещах: «Мы как страна, граничащая с Украиной, считаем, что если принять Украину в ЕС, то это будет означать принять войну. Мы никогда не принимали страну, находящуюся в состоянии войны. И на это есть веские причины».

Венгерский премьер также добавив, что членство Украины в ЕС означало бы такую экономическую нагрузку, которой страны — члены Евросоюза не выдержали бы.

А вот глава МИД Венгрии Петер Сийярто в тот же день заявил, что в случае с обвинениями Киева в шпионаже «мы сталкиваемся с огромной финансируемой и контролируемой государством антивенгерской клеветнической кампанией, клеветнической пропагандой на Украине».

Сийярто пояснил, что с тех пор, как началась СВО и венгерское правительство дало понять, что не будет посылать оружие и деньги Киеву или прекращать энергетическое сотрудничество с Москвой, «на Украине ведётся пропагандистская война против Венгрии, и постоянно появляются новые её составляющие, как, например, в прошлую пятницу».

Министр нашел и двойные стандарты в походах левой прессы. Сначала венгерское правительство подозревают в пророссийских настроениях из-за последовательных выступлений против ущемления прав венгерского меньшинства на Украине с 2015 года, но когда правительство отменяет консультации по этому вопросу в разгар пропагандистской войны, — СМИ сразу начинают беспокоиться о венгерском населении украинского Закарпатья.

Относительно переговоров о правах закарпатских венгров Сийярто отметил, что время для этого сейчас менее удачное из-за усиления клеветнической кампании: «Эти переговоры продолжаются уже десять лет, и десять лет украинцы… непрерывно отбирают права венгерского народа. Поэтому можете поверить, что изменение антивенгерской политики последних десяти лет на Украине не зависело и не зависит от одних этих переговоров», — подчеркнул он.

Авторитетный генерал

Йожеф Хорват, руководитель Института исследований защиты суверенитета и эксперт по политике безопасности, отметил, что «Венгрия, венгерское правительство и сам премьер-министр находятся под прицелом украинских спецслужб».

По его словам, «с началом войны украинское руководство вывело на поле боя спецслужбы. С одной стороны, они осуществляют убийства, в том числе в Москве, а с другой стороны, проводят операции по оказанию влияния и дезинформации, в том числе против Венгрии».

По мнению венгерского эксперта, украинские спецслужбы посчитали, что настало время усилить напряженность, которая существовала между двумя странами на протяжении многих лет, и использовать шпионский «спектакль» для натравливания собственного населения на Венгрию — и, что ещё опаснее, на венгров Закарпатья.

Йожеф Хорват отметил, что между двумя странами начался взаимный обмен ударами: Венгрия показала, что она хочет и может защищать свои национальные интересы, а венгерские спецслужбы также имеют существенную информацию о враждебной деятельности украинцев, которую они могут раскрыть.

В то же время эксперт считает опасным наличие украинских политиков, «которые изображают всех закарпатских венгров как потенциальных шпионов, поднимая вопрос коллективной вины».

Но есть и ещё один аспект «шпионской войны», о котором пока пишут только венгерские комментаторы в социальных сетях.

Дело в том, что генерал-лейтенант Русин-Сенди до сих пор сохраняет связи и авторитет в венгерской армии. Ведь он настоящий боевой офицер, сделавший карьеру от командира взвода до командующего бригадой. Он служил в Ираке и командовал венгерским контингентом в Афганистане. В 2021 году Русин-Сенди стал командующим Вооружёнными силами Венгрии, а в 2022-м возглавил Генеральный штаб.

Комментаторы не исключают, что именно этот генерал может возглавить военный переворот против Виктора Орбана, если открыто поддерживаемой Брюсселем партии «Тиса» не удастся победить на парламентских выборах в Венгрии в следующем году.

Один из аргументов в пользу такого сценария — обнародование тайной записи министра обороны и спровоцированный этим скандал, который выходит за рамки привычных акций «Тисы» в стиле «кошка бросила котят — это Орбан виноват».

Понятно, что возможный переворот будет организован не в африканско-латиноамериканском формате, а под прикрытием «наведения конституционного порядка» или «поддержки протестов против фальсификации выборов».

А уж массовку для этого партия «Тиса» и другие оппозиционные Виктору Орбану политические силы обеспечат: в последние три года они организуют антиправительственные акции по любому поводу практически беспрерывно.

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