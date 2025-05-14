Сегодня в селе Мокино Нытвенского района Пермского края проходят похороны 18-летней Надежды — девушки, погибшей в Перми три дня назад. В многодетной семье Вожаковых теперь не десять, а девять детей.

ИА Регнум

А вчера в Перми закрыли бар «Пиво. Мясо», на территории которого погибла Надежда.

Смерть девушки активно обсуждается и в городе, и в социальных сетях. В самом деле, как вышло, что совсем юная, вполне благонравная, ранее «не состоявшаяся, не привлекавшаяся», исправно ожидающая жениха из армии Надежда В. была найдена распятой на металлической ограде — острый штырь буквально пронзил ее насквозь.

Заведено уголовное дело, Следственный комитет проверяет разные версии произошедшего.

Но чуть ли не каждый день возникают и другие версии.

Множество предположений

Трагедия произошла в ночь на 11 мая. Тело 18-летней Надежды В. было обнаружено около 4 часов утра возле бара «Пиво. Мясо» в микрорайоне Закамск. Девушка оказалась насаженной на один из металлических прутьев ограждения.

По словам очевидцев, молодые люди, проходившие мимо бара, сначала приняли тело за манекен. Лишь подойдя ближе, они поняли, что на заборе находится погибшая девушка. Сотрудники заведения, работавшего до пяти утра, вызвали полицию.

Как выяснилось позже, погибшая приехала в Пермь из деревни Мокино, собиралась устроиться на работу в городе и в тот вечер отдыхала в баре вместе с подругой. По данным свидетелей, девушки употребляли алкоголь. В определенный момент Надежда отлучилась, и подруга, не дождавшись ее, уехала домой.

Спустя сутки, 12 мая, Следственный комитет России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Такое решение было принято после более детального изучения обстоятельств гибели девушки и дополнительных проверок.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.

Первоначально обсуждалась версия изнасилования. У бара, действительно, не очень хорошая репутация: иностранцы, расслабляясь после тяжелого трудового дня, могут вести себя довольно агрессивно с прекрасным полом. Надежда, чужая невеста, не проявила к ним встречного интереса и будто бы получила от них какие-то угрозы. Одно время даже бродила версия о презервативе, найденном рядом с местом трагедии.

Однако следов насилия не обнаружили, как и следов борьбы или сопротивления

Потом главенствующей стала версия несчастного случая от падения на пики ограды. Металлическому ограждению уделяют особое внимание при расследовании.

Как сообщили в СК России по Пермскому краю, следователи проверяют законность установки такого потенциально опасного забора и соблюдение правил его эксплуатации владельцем бара: «В ходе следствия будет проверена законность установления собственником бара металлического ограждения с кольями и соблюдение им правил его эксплуатации».

Забор действительно опасный, пораниться очень легко. Журналисты, побывавшие на месте происшествия, отметили, что наконечники забора сверху действительно заточены подобно пикам. Один из них был деформирован, и на нем остались следы, похожие на кровь.

В комментариях пользователи высказывают обеспокоенность безопасностью ограждений в общественных местах. Другие же выражают поддержку владельцу бара, считая, что он не должен нести ответственность за случившееся, поскольку подобные ограждения широко распространены в городе.

Но на другой день появилась новая версия. Ее породила цифра, действительно шокирующая: в крови Надежды был найден алкоголь 5,8 промилле — при максимальном значении в 5 промилле. Специалисты удивлены: это несколько бутылок крепкого алкоголя, причем выпитых без перерыва, почти одномоментно. Иные даже называют такое состояние коматозным. Как девушка могла столько выпить и оставаться на ногах, даже попытавшись перелезть через забор? Сама она даже при желании не могла бы осилить такое количество алкоголя (и не только физиологически, но и финансово). Очевидно, что девушку напоили.

Дальше стали возникать новые вопросы: как девушка с ростом 153 см взобралась на забор высотой 178 см? Почему, перелезая через забор, она упала на спину, кто ее так удачно повернул? Один из криминалистов считает, что девушку, скорее всего, нанизали на пики уже мертвую.

Появилась и версия о том, что девушку преследовали — и она перелезала через забор в надежде спастись от недоброжелателей.

Судя по всему, в ближайшие дни могут появиться и новые предположения.

Близкие не верят в случайность

Практически никто из близких знакомых погибшей не согласен с версией о несчастном случае. Надежда не вела тот образ жизни, при котором часто возникают риски для жизни и безопасности, и не отличалась теми склонностями, которые обеспечивают «приключения на всю голову».

Особенно настаивает на этом Андрей, жених Надежды. Он очень болезненно пережил произошедшее.

Молодой человек девушки обратился к следственным органам с просьбой тщательно расследовать обстоятельства гибели. Сейчас он проходит службу в армии, а в самом скором времени он намеревался жениться на возлюбленной. Он утверждает, что девушка была скромной и домашней и никогда не шлялась «по дешевым кабакам». До демобилизации ему остается всего полтора месяца.

Вокруг этого дела ожидаемо растут и ширятся сетевые дискуссии. Тут все как всегда: сторонников версии несчастного случая обвиняют чуть ли не в сокрытии покушения на девушку, а сторонников версии насилия — в намерении разжечь ксенофобию. Злачное место «Пиво. Мясо» оперативно закрыто Роспотребнадзором: кто-то работал без санитарной книжки, нашли контрафактные сигареты и водку без сертификата, а ночью в этом заведении обнаружили несовершеннолетнего.

Что ж, несовершеннолетней, вчерашней школьницей еще совсем недавно была и сама Надежда. И, возможно, поход в такое «взрослое место» был для нее — деревенской девочки, во всех смыслах неопытной — своего рода дебютом самостоятельности. В ближайшее время выяснится, в какой мере ее трагедия была ужасным стечением обстоятельств, а насколько — злой волей преступников, обезумевших и от безнаказанности, и от доступности всего на свете.