Случайно признание главы комитета Верховной рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева о том, что он общается с украинскими моделями сервиса OnlyFans и обсуждает с ними проблемы налогообложения, немало позабавило публику.

Иван Шилов ИА Регнум

Скабрезные хохотуны в красках предполагали, как именно происходит такое общение и как именно Гетманцев поддерживает беседу, но на самом деле нардеп от «Слуги народа» весьма серьёзен и благодарит девушек, заплативших налоги, «за их ответственную позицию и вклад в победу».

Но главный месседж состоит не в этом, а в том, что некоторая группа депутатов лоббирует декриминализацию такой деятельности. Ведь, согласно УК Украины, изготовление и распространение порнографии уголовно наказуемо и за это предусмотрен крупный штраф или лишение свободы.

То есть получается, что уплата 350 моделями OnlyFans 59 млн грн. подоходного налога и военного сбора является незаконной заменой уголовного дела. Государственная налоговая служба (ГНС), обратившаяся к коллегам в Британии с просьбой предоставить информацию об украинских гражданах, зарабатывающих на этой британской платформе, фактически занимается обычным рэкетом, вымогательством.

По данным председателя ГНС Руслана Кравченко, на OnlyFans в 2020–2022 гг. зарабатывали себе «копийчыну» почти 5500 граждан Украины. Получив эти данные, служба начала рассылать «письма счастья» владельцам аккаунтов, ведь, по утверждению аналитиков налоговой, «при грамотном» подходе только этот сервис может ежегодно приносить казне сотни миллионов гривен.

Но это только краешек тех возможностей, которые можно получить на порноиндустрии. Она на Украине буквально цветет и пахнет, чему способствует тотальное обнищание населения и пропитанные коррупцией правоохранительные органы. Поэтому государство, неспособное обеспечить своё существование, не просто начало разговор о декриминализации разных видов проституции — оно всячески популяризирует её, вовлекая украинских женщин в торговлю собой.

Поскольку никаких альтернатив всё равно предложить не может.

Безвыходная проституция

В прежние времена ходила грубая шутка, что, если собрать по Москве всех украинских проституток, окажется, что она уже в оккупации. Но изменившиеся обстоятельства кардинально изменили и ситуацию.

Проституция и съемки откровенного контента и так всегда были под контролем криминала и криминализированных ментов. Стремительное обнищание украинского населения с 2014 года и обрушение всего с 2022-го, перемещение большого количества молодых женщин в крупные города и за границу, где возможностей для них тоже немного, позволили кратно масштабировать бизнес.

К примеру, крупнейший арендатор бизнес-центра «Арена-сити» в Киеве — компания «онлайн-знакомств», которой постоянно нужны и сотрудницы, и менеджеры, направляющие процесс отъема денег у похотливых иностранцев. Тоже аналог OnlyFans, только нелегальный — и таких компаний тьма.

Скриншот сайта Одно из «брачных агентств», обещающее внимание и заботу богатых иностранцев

Работающие «офлайн» девушки в индивидуальном творчестве держатся недолго, через нехитрое запугивание их загоняют под «крышу». И в той же Польше, где проживает полтора миллиона граждан Украины и среди совершеннолетних обладателей регистрационного номера (аналог ИНН) PESEL UKR 77% — женщины, «подработки» практически сразу стали контролировать диспетчеры.

Проституция в Польше официально не запрещена, и, как и повсеместно в Европе, это больше похоже на спорт — 15–20 минут на визит клиента с предоплатой. Так что денежки держателям бизнеса льются буквально рекой, а для украинских женщин ситуация безвыходная.

В Германии, как сообщала в прошлом году ежедневная газета Die Welt, каждая вторая работница публичных домов Берлина — родом с Украины. Ведь перспектив карьерного роста и увеличения заработка за границей всё равно никаких.

То же самое происходит и дома. Только там и предложений побольше.

Беззаконие и сплошная коррупция сверху донизу превратили Украину в огромную порностудию для съемки контента любой жесткости. Автору удалось пообщаться с представительницей секс-индустрии Львова, 35-лентней индивидуалкой Дашей. Она подтвердила, что особым спросом пользуются различные «изюминки».

«Есть такие студии в Киеве, Львове, Одессе. Мне тоже предлагали, но я наотрез отказалась. Моя знакомая поучаствовала в подобном — посещала потом врачей, операцию перенесла. Знаю одну алкоголичку, молодую. Я сначала сильно смеялась, когда узнала, что ее на съемки берут. Но туда приезжали лично несколько иностранцев, так сказать, «поприсутствовать» при «изюминках». Знаю, что актрисы из таких студий попросту пропадали», — рассказывает Даша.

В Европе такого рода «творчество» быстро прикрывает полиция. А обретшая свободу Украина превратилась в настоящий рай для разного рода извращенцев и секс-туристов, где можно «по дешевке» осуществить все свои самые отвратительные интимные мечты.

Продавщец одной их торговых сетей, 65-летняя Инна как-то призналась в разговоре, что сильно поколотила свою 14-летнюю внучку: «Ей подруга предложила «сниматься».

«Говорит надо полностью раздеться, пощупать себя. За одну съемку ей платили 1500 гривен. Отец этой девочки пропал без вести на фронте, мать — в Польше, воспитывает бабушка», — рассказывает женщина.

Учитывая то, что в стране сотни тысяч семей потеряли кормильцев, ракеты и БПЛА добивают остатки промышленности, а коррумпированная власть снимает с граждан последнюю рубашку, количество девушек, желающих сняться в «кино для взрослых», только возрастает.

И перед ними всегда есть «примеры успеха», которые власти и медиа всячески раскручивают ради своих сиюминутных задач: по сути, миллионные заработки, о которых сообщила ГНС — это тоже реклама.

«Успешный успех»

Локомотивом рекламы порнографии на Украине, что характерно, стала уроженка провинциального городка Золочев Львовской области Юлия Сенюк — Галичина и здесь задает «передовые тренды».

Девушка окончила торгово-экономический институт, работала в Европе горничной, а потом, по совету знакомых, стала сниматься в стиле «ню» и быстро приступила к съемкам в порно. Девушка не отличается обворожительной красотой, но в целом работает на позитиве, так что под сценическим именем Josefina Jackson обрела свою популярность на порносайтах.

кадр из видео Порнозвезда Сенюк — частый гость популярных украинских ток-шоу

Уже в 2020 г. Сенюк начала активно раздавать интервью украинским СМИ, рассказывая о тонкостях «работы», дескать, нужно много терпеть, быть «очень артистичной». И, благодаря этому не только иметь большие заработки (по несколько тысяч долларов за одно видео), но и славу:

«Вот если когда-то весь Золочев говорил, какая она плохая, то сейчас там стараются привязать меня к себе. «Ой, а я с ней сидел за одной партой, а я с ней жил рядом».

Для западноукраинского сознания, если заработал «копийчыну» — то способ неважен, главное — выбился в паны.

А с началом боевых действий порноактриса уже включилась в процесс как «искренняя патриотка»: сама собирала деньги на ВСУ, «наряжала» в майки с украинской символикой своих «коллег по цеху», участвовала в различных акциях по сбору средств, лично приезжала утешить раненых военных, уверить, что они всё так же желанны.

Джозефину стали звать на эфиры, она стала всё чаще мелькать на экранах в одежде. В итоге дошло до того, что в мае 2024 г. руководство Переяславского университета им. Г. Сковороды пригласило её… стать спикером «Платформы возможностей» и общаться со студентами.

Популяризация порно налицо. Зачем молодой девушке заводить семью, рожать детей, становиться учителем, спортсменкой, врачом и получать за это копейки? Ведь можно пойти путем этой тётки с пониженной социальной ответственностью, научиться раздвигать в кадре ноги или ещё чего-нибудь и стать популярной порнозвездой с приличным доходом.

кадр из видео Порнозвезда Адель Асанти повысила узнаваемость благодаря телепроектам

Сама Сенюк в интервью неоднократно заявляет, что ее мечта — легализация порно на Украине, чтобы побольше молодых девушек смогли найти себя в этой профессии и иметь хороший заработок. Ну и, как результат, их число действительно растет.

Но она, конечно, такая не одна. Например, в сериале «Боги vs Блогеры» и в развлекательной программе «Званый ужин» снималась еще одна порнозвезда из Днепродержинска, Адель Асанти, в миру — Анастасия Распутина.

В 2021 году она принимала участие в телешоу «Холостяк» и говорила, что её мечта — организовать на Украине настоящее сексуальное образование, «чтобы толстенькая девочка в 16 лет не комплексовала из-за фигуры, а понимала, что она все равно сексуальная и красивая».

В общем, бесплатно и непублично спать с мужчиной уже стыдно, девушки рассматривают своё тело исключительно как способ заработать. На ту же идею работает (пусть и не прямо) развлекательная программа «Супер-мама» на канале СТБ, где значительная часть главных героинь создает интернет-контент и «живет этим», естественно, вовлекая и детей в выставление своей жизни напоказ.

Благодаря новым технологиям, когда любой может приобрести видеокамеру, смартфон и прочую аппаратуру, создавать порно-контент стало весьма просто. Но аматоры быстро приходят к выводу, что контент получается «не очень», и спроса на него нет, поэтому ищут уже «работу» в полноценной порностудии, где есть организатор, пиарщики, «крыша» и прочее.

Ежемесячный заработок таких агентств может достигать нескольких миллионов долларов, треть из которых идет «крыше». Мелкие агентства могут похвастаться ежемесячными заработками в десятки тысяч долларов.

Работая в такой конторе, модель получает лишь часть заработка, 20-30% и это самый большой недостаток для девушек. Они не могут уйти и сами размещать свой контент. Не позволят. Но в то же время агентство обеспечивает стабильный заработок, раскрутку материала и защиту. Хотя никто не гарантирует, что за обещанием легкого и быстрого заработка не стоят пытки и издевательства, на которые согласия у объекта съемок никто не спрашивает.

Удовлетворение потребностей сексуальных извращенцев всех мастей, которыми сильно приросли осоловевшие от своего перенасыщения и безнаказанности «развитые страны», оплачиваются в разы (если не на порядки) щедрей, чем банальная «порнуха». Такие видео преимущественно покупают в даркнете.

Начинающие порноактрисы не понимают, что уровня Сенюк достигнут в лучшем случае несколько десятков из них. Подавляющее же большинство ждут болезни, инвалидность, долги, психические травмы и даже жуткая смерть.

Но если это будет исправно приносить украинскому антигосударству доходы в бюджет и дополнительные деньги на продолжение войны — почему нет? Как говорил знаменитый поэт Тарас Шевченко, «у всякого своя доля і свій шлях широкий».

А если вдуматься, то всё это тоже «как в Европе» — что и было обещано украинскому народу.