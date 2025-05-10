Ночью 10 мая Пакистан объявил о начале широкомасштабной военной операции против Индии.

Иван Шилов ИА Регнум

По заявлению пакистанской стороны, операция стала ответом на серию индийских ударов, начавшихся 7 мая и направленных против объектов в приграничных районах.

История эскалации

Корни конфликта уходят к 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире произошел террористический акт. Группа боевиков напала на туристов, в результате чего погибли 26 человек.

Ответственность за нападение взял на себя «Фронт сопротивления» — подразделение исламистской организации «Лашкар-е-Тайба».

Через несколько дней сама «Лашкар-е-Тайба» опровергла свою причастность, утверждая, что заявление разместили индийские государственные хакеры.

7 мая Индия произвела ракетные, воздушные и артиллерийские удары по территории Пакистана. Индийская сторона заявляла, что целями являются объекты террористической инфраструктуры.

Утром 10 мая пакистанские вооруженные силы объявили о начале военной операции. В официальном сообщении правительства Пакистана говорилось: «Эта операция проводится в ответ на изначальное нападение Индии, ставшее посягательством на наши земли, людей и суверенитет».

По данным пакистанской стороны, в ходе операции были достигнуты серьезные результаты.

Уничтожены индийские авиабазы Удхампур и Патханкот, разрушен склад сверхзвуковых противокорабельных ракет «БраМос» в Беасе, уничтожен ЗРК С-400 в индийском Адампуре.

Была проведена кибератака, выведшая из строя до 70% электросетей Индии. Уничтожен аэродром в индийском городе Сирса, а также склад снабжения в Ури и один из командных центров индийского воинского формирования.

Индийские потери и заявления сторон

По сообщениям индийских источников, в результате пакистанских ударов погибли минимум пять человек. Среди жертв оказался высокопоставленный чиновник Радж Кумар Тапа, также были тяжело ранены двое его сотрудников.

Пакистан атаковал 26 районов Индии от Джамму и Кашмира на севере до Гуджарата на западе.

Удары наносились при помощи беспилотников, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей.

Индия ответила ракетными ударами по трем пакистанским авиабазам — Нур-Хан, Мюрид и Шоркот.

Армия Индии также заявила о проведении атак по «площадкам подготовки террористов» на территории Пакистана.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф подчеркнул, что страна не рассматривает возможность применения ядерного оружия: «В случае применения ядерного оружия пострадают не только стороны конфликта, но и наблюдатели».

При этом министр добавил, что у Пакистана становится меньше возможных вариантов в развитии конфликта из-за «ситуации, которую создала Индия».

Министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар в интервью Geo TV утверждал, что его страна «последовательно избегала эскалации».

Он также заявил, что Пакистан рассмотрит возможность деэскалации, если Индия не будет совершать дальнейших нападений.

Со стороны Индии звучали обвинения в адрес Пакистана в эскалации конфликта и посягательствах на суверенитет страны. Индийские военные также сообщили о переброске пакистанских войск к границе.

Первые контакты и экстренное перемирие

На фоне нарастания напряженности стали появляться первые сигналы о возможных переговорах.

Вскоре после начала эскалации высокопоставленные индийские и пакистанские военные провели первый после начала обострения телефонный разговор.

В ходе беседы пакистанская сторона выразила желание провести встречу с индийскими коллегами.

Страны G7 выступили с призывом к Индии и Пакистану снизить напряженность и приступить к прямому диалогу.

Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с пакистанским генералом Асимом Муниром, призвав обе страны найти пути компромисса.

10 мая после «длительной ночи переговоров» президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности о прекращении огня.

«После длительной ночи переговоров, которые велись при посредничестве Соединенных Штатов, я с радостью сообщаю, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня», — написал он в социальной сети.

Прекращение огня вступило в силу в 17:00 по местному времени (14:30 мск). Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар и глава МИД Индии Викрам Мисри официально подтвердили договоренность.

Рубио сообщил, что в роли посредника выступал вице-президент Джей Ди Вэнс. Он добавил, что Индия и Пакистан «согласились начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной площадке».

Нарушение перемирия и последствия конфликта

Несмотря на официальное объявление о прекращении огня, в индийском городе Джамму вскоре раздались взрывы, а в небе были видны снаряды.

Источник в правительстве Индии обвинил Пакистан в нарушении режима прекращения огня. В нескольких городах индийского Кашмира слышались громкие взрывы, были введены принудительные отключения электроэнергии.

Главный министр Индии в Джамму и Кашмире выразил недоумение: «Что, черт возьми, только что произошло с прекращением огня? Взрывы слышны по всему Шринагару!!!» О нарушении перемирия заявил и заместитель министра иностранных дел.

За четыре дня боевых действий обе стороны понесли значительные потери. Помимо человеческих жертв и материального ущерба, конфликт привел к серьезному ухудшению дипломатических отношений между странами.

Были сокращены штаты посольств, аннулированы визы, закрыты границы.

Приостановлено действие важнейших соглашений, регулировавших отношения между странами десятилетиями, включая договор 1960 года о совместном использовании вод реки Инд и Симлское соглашение 1972 года, определяющее статус-кво в спорном регионе Кашмир.

Оба государства закрыли свое воздушное пространство, что вызвало значительные перебои в авиасообщении на всём Евразийском континенте.

Работа 32 аэропортов Индии была приостановлена до 15 мая.

Готовность к диалогу?

После объявления перемирия МИД Пакистана заявил: «Мы готовы вести конструктивную дипломатию и всесторонний диалог с Индией и стремиться к решению всех вопросов».

Индия, подтверждая прекращение огня, предупредила, что «любая террористическая атака боевиков» с территории Пакистана станет поводом к войне.

При этом страна заявила о сохранении принятых против Пакистана мер, включая приостановку действия договора о водах Инда.

Трамп похвалил руководство обеих стран за демонстрацию «здравого смысла и разума» в связи с объявленным прекращением огня. Воздушное пространство Пакистана было вновь открыто для всех типов рейсов.

В затяжном индо-пакистанском конфликте, продолжающемся с 1947 года, события мая 2025-го стали самым значительным обострением по меньшей мере с 1999 года (Каргильская война) и вторым крупным боевым столкновением с тех пор, как обе стороны заявили о своем ядерном статусе.