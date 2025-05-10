Картошка дороже гречки, молоко дороже бензина, рыба становится деликатесом. Российские семьи сталкиваются с ситуацией, когда основные продукты питания превращаются во всё более серьезную статью расходов.

ИА Регнум

За последний год цены на самые базовые продукты взлетели в несколько раз. Картофель подорожал на 171,5%, обычный лук стал дороже на 80%. При этом официальная инфляция едва превышает 10%, в то время как реальность на прилавках выглядит совсем иначе.

Дорожает всё

Помимо самых дорожающих продуктов — картофеля и лука, — значительно выросли цены на многие другие товары повседневного спроса:

Молочные продукты: молоко пастеризованное подорожало на 22,8%, сметана — на 22,3%, сыры твердые, полутвердые и мягкие — на 19,6%, творог — на 13,6%.

Хлебобулочные и макаронные изделия: хлеб из ржаной и смешанной муки — на 17,3%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 16,3%, мука пшеничная — на 8,6%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 6,8%, вермишель — на 5,6%.

Рыба и мясные продукты: рыба мороженная неразделанная — на 29,0%, говядина на кости — на 15,0%, свинина на кости — на 9,4%, баранина на кости — на 7,4%, колбаса полукопченая и варено-копченая — на 6,2%, колбаса вареная — на 5,9%, сосиски, сардельки — на 4,5%.

Консервы и бакалея: печенье — на 10,9%, консервы фруктово-ягодные для детского питания — на 8,9%, консервы мясные для детского питания — на 8,7%, чай черный байховый — на 7,6%, консервы овощные для детского питания — на 3,6%.

Овощи и фрукты: капуста белокочанная свежая — на 55,0%, яблоки — на 17,7%, бананы — на 9,8%, огурцы свежие — на 10,8%, свёкла столовая — на 9,4%, помидоры свежие — на 4,1%.

Крупы и прочее: пшено — на 10,7%, соль поваренная пищевая — на 14,5%, рис шлифованный — на 2,7%, сахар-песок — на 0,6%.

Удар по кошельку

Юрий Ляндау, доктор экономических наук, декан факультета «Плехановская школа бизнеса» РЭУ им. Г. В. Плеханова, в разговоре с ИА Регнум объяснил, что проблему роста цен на продукты нужно рассматривать с учетом двух аспектов.

Первый — это рост себестоимости производства. Ляндау отмечает, что растут косвенные и сбытовые затраты, поскольку дорожает абсолютно всё. Дорожают семена, которые Россия пока всё еще не производит на должном уровне.

Растут цены на удобрения, несмотря на то, что страна является крупным их производителем. Увеличиваются расходы на логистику — бензин, автомобили, транспорт.

К традиционным проблемам добавились климатические аномалии. «Раньше такого не было: происходят погодные аномалии, что негативно сказывается на урожае. Может быть ранняя тёплая весна, всё начинает распускаться, а потом в конце апреля — начале мая жуткие заморозки, и, естественно, многие культуры гибнут», — рассказывает Ляндау.

Второй и, возможно, более болезненный аспект, по оценке Ляндау, — жадность торговых сетей. По его словам, они фактически поделили российский рынок и выставляют космические торговые наценки.

Голос земли

О том, как эти проблемы бьют по производителям, ИА Регнум рассказал фермер из Татарстана Рамиль Фахриев. Он объясняет диспропорцию между ценами на сельхозпродукцию и зарплатами на примере быков.

Раньше их продавали за 100 тысяч рублей — это была трёхмесячная зарплата среднего работника по региону. Сейчас многие получают 100 тысяч и более в месяц, а быков по-прежнему продают за те же 100 тысяч.

Фермеры оказались в ловушке: цены на их продукцию выросли незначительно, а расходы увеличились драматически. Фахриев констатирует, что из-за роста затрат на топливо и зарплаты работникам фермеры от повышения цен богаче не стали.

По его словам, ситуация стала настолько сложной, что многие коллеги просто бросают сельское хозяйство.

«Я веду тематическую группу в соцсети, там очень многие начали продавать скотину, потому что её содержание становится невыгодным. В итоге люди начинают заниматься другими делами. Им проще зарезать скотину, бросить всё, поехать куда-то на вахту и там заработать — получается намного выгоднее», — делится наблюдениями фермер.

Нужна поддержка

Особую критику вызывает система государственной поддержки сельхозпроизводителей. Фахриев объясняет, что субсидии идут только на молочное производство и, если держать быков на мясо, субсидии не выдают.

При этом для получения поддержки нужно иметь минимум шесть коров. Фермер отмечает, что простому крестьянину вырастить такое хозяйство непросто.

Фахриев приводит ещё один показательный пример: «Мне нужен сегодня трактор. Этот трактор стоит миллион рублей со всем оборудованием. Если взять кредит — я не смогу его обслуживать.

С другой стороны, если у меня есть миллион свободных денег, то у меня на выбор два варианта: купить трактор и заняться сельским хозяйством или положить деньги в банк и просто получать проценты. Сегодня проценты получать выгоднее».

Прибыль превыше всего

Юрий Ляндау дает жесткую оценку действиям торговых сетей: по его словам, они пользуются ситуацией и стараются заработать по максимуму.

Он рассказывает, что некоторые из них обсуждают введение динамического ценообразования. Ляндау приводит существующие примеры торговых манипуляций — в Подмосковье в будни цена на продукты одна, а в выходные — другая, потому что приезжает много дачников.

Особенно циничным выглядит сезонное повышение цен: «Даже в декабре, во второй половине месяца, цены существенно увеличиваются. И мы говорим, что это не какая-то инфляция в 10%, а увеличение в два раза, просто потому, что новогодние праздники и все понимают, что всё равно все купят».

Богатые тоже плачут

С деликатесами ситуация тоже непростая. Импортные продукты значительно подорожали из-за падения рубля и проблем с логистикой.

«У нас в ресторане устрицы подорожали на 15%, трюфели — на 20%, — рассказывает шеф-повар одного из московских ресторанов высокой кухни. — Клиенты иногда жалуются, но всё равно заказывают».

Что дальше?

Прогноз собеседников ИА Регнум не внушает оптимизма. Юрий Ляндау предупреждает, что цены продолжат идти вверх. По его мнению, будет постепенный рост на уровне инфляции, но он не удивится, если на некоторые виды продуктов, особенно подверженные дефициту, цены вырастут на 30%.

Экономист выделяет два фактора дальнейшего роста цен: рост из-за инфляции и роста себестоимости, а также нерегулируемая деятельность торговых сетей с их завышенными наценками.

Фахриев также скептически смотрит в будущее: по его словам, если он будет дальше повышать цены, то потеряет покупателей.

Пока он работает, как и работал, но новую партию животных будет набирать только после тщательных расчетов рентабельности.

Системные решения

Наиболее вероятно, что без системных изменений ситуация будет только ухудшаться. Ляндау настаивает на необходимости государственного регулирования процесса ценообразования на продукцию, которая производится в России.

Фермер Фахриев предлагает конкретные меры: он хотел бы, чтобы малым и начинающим фермерам выдавались субсидии на малогабаритную технику и развитие дела. По его мнению, это помогло бы увеличить производство.

Ситуация с ценами на продукты питания стала одним из главных социальных вопросов в России. Простые продукты превратились в статью серьезных расходов, а фермеры — в группу риска.

Без системных мер поддержки сельхозпроизводителей и регулирования торговых наценок ситуация будет только ухудшаться, предупреждают собеседники ИА Регнум.