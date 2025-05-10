Празднования в Москве, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне, завершились салютом, перед которым состоялся такой же грандиозный, как и парад, концерт Победы.

Андрей Зворыкин

На сцене был представлен Всероссийский юношеский симфонический оркестр, а зал большого амфитеатра столичного парка «Зарядье», рассчитанный на 1500 человек, был переполнен. Несмотря на прохладу, расходиться никто не спешил, зрителям раздавали теплые пледы.

Ведущими концерта стали артисты Дарья Златопольская и Андрей Малахов. В роли художественного руководителя концерта и дирижера оркестра выступил Герой Труда России, народный артист СССР маэстро Юрий Башмет.

Почетными зрителями концерта были, конечно же, ветераны. Николай Шишкин — участник летных боев 1941 года под Киевом, награжден медалями и орденами, сейчас ему 103 года. Были и жители блокадного Ленинграда Галина Будумян и Юрий Семенов.

Открыла вечер легендарная песня «День Победы» (музыка Давида Тухманова, слова Владимира Харитонова) в исполнении российского оперного певца, заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова.

«Именно людям, каждому в отдельности и всем вместе, мы посвящаем наш концерт, их Победа, их день, их праздник… Это концерт памяти этих людей, концерт благодарности», — объявили ведущие.

После вступительного слова на сцену вышел народный артист России Константин Хабенский и прочитал стихотворение Роберта Рождественского «На земле безжалостно маленькой», посвященное одному из описанных ведущими простых людей, отдавших жизнь ради победы:

…А когда он упал —

некрасиво, неправильно,

в атакующем крике вывернув рот,

то на всей земле

не хватило мрамора,

чтобы вырубить парня

в полный рост!..

После стихотворения прозвучала песня «Священная война». Зал встал, чтобы почтить память сражавшихся за Родину в годы Великой Отечественной войны.

На сцену вышел Станислав Любшин, исполнитель главной роли в кинофильме «Щит и меч». Народный артист РСФСР поделился воспоминаниями о своем военном детстве:

«Железные дороги были в отличном состоянии, их берегли, также берегли людей, которые по 24 часа работали на железной дороге», — вспоминает артист.

«Через много лет я увидел на обложке журнала «Огонек» очень красивую женщину, которая с таким же флажком, как у тети Лели на железной дороге, стояла и руководила нашими воинскими частями, пришедшими в покоренный и плененный Берлин, и указывала дорогу нашим генералам, полковникам, офицерам, солдатикам, куда им идти.

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Она была горда, что это войско подчиняется ей, женщине… Наша память хранит тех людей, которые победили фашизм и подарили нам жизнь. Их нет, а мы еще есть, и пока мы есть, они всегда будут с нами», — дополнил Станислав Любшин.

Песню «С чего начинается Родина», впервые прозвучавшую в фильме «Щит и меч», исполнил народный артист РСФСР Сергей Шакуров. Ильдар Абдразаков продолжил праздник исполнением «Песни о далекой Родине».

Далее под прелюдию Александра Пахмутовой «Памяти подольских курсантов» Евгений Ткачук прочел стихотворение Николая Добронравова «Ополченье»:

…Я вижу строй их, нервный и неровный.

Я знаю: в битве дрогнули враги

Пред высшим — перед мужеством духовным…

Пианист Иван Бессонов сыграл произведение Сергея Рахманинова, композитора, поддержавшего Красную армию в первые же дни войны, будучи в эмиграции после революции 1917 года.

После Сергей Гармаш прочел зрителям фрагмент из письма писателя Юрия Крымова жене. Писатель пошел на фронт добровольцем на взлете своего таланта, в 1941 году попал в окружение и погиб, не дожив и до 30 лет.

В кабине военного транспорта, так же, как знаменитые исполнители в годы войны, на сцену выехала Елизавета Базыкина, спевшая знаменитый «Синий платочек».

«Так и приезжали наши знаменитые певицы, артистки, снимали с себя одежду на морозе и в легком платьице исполняли перед бойцами эти песни», — прокомментировала ведущая.

Под аккомпанемент пианиста, заслуженного артиста России Бориса Березовского, исполнившего вторую часть «Концерта для фортепиано с оркестром №23» Моцарта, Владимир Машков прочитал фрагмент из романа «Жизнь человека» Василия Гроссмана, посвященного матери у постели сына-бойца.

Далее в память о женах и матерях, ждавших своих мужей и сыновей с фронта, была исполнена песня «Темная ночь», ее спел Сергей Гармаш.

Детям, погибшим и пережившим войну, сражавшимся в партизанских отрядах и умершим от голода в блокадном Ленинграде, было посвящено стихотворение Анны Ахматовой «Памяти Вали» в исполнении Светланы Крючковой.

Вместе с артисткой на сцену вышли победительницы конкурса «Синяя птица» Дарья Сорокина, исполнившая «Ноктюрн №20 до-диез минор» Шопена и артистка «Цирка Никулина» на Цветном бульваре Камилла Степанова, исполнившая гимнастический номер с голубями.

Восьмилетняя Даша с двух лет страдает от страшной болезни, лейкоза, что не мешает ей мастерски играть на фортепиано и радовать зрителей проникновенным исполнением сложных классических произведений.

После этого Константин Хабенский прочитал фрагмент из трилогии Константина Симонова «Живые и мертвые», Владимир Машков прочел стихотворение Владимира Высоцкого «Братские могилы»:

На Братских могилах не ставят крестов,

И вдовы на них не рыдают,

К ним кто-то приносит букеты цветов,

И Вечный огонь зажигают…

Евгений Ткачук прочел отрывок из поэмы Роберта Рождественского «Реквием» «Плескалось багровое знамя…», Сергей Гармаш продолжил другим отрывком из этого произведения:

…Помните!

Через века, через года, —

помните!

О тех,

кто уже не придет никогда, —

помните!

Не плачьте!

В горле сдержите стоны,

горькие стоны.

Памяти павших будьте достойны!

Под исполнение песни «Журавли» все зрители встали.

Завершил чтение стихов фрагмент из поэмы «Реквием» «Именем солнца» в исполнении Виталии Корниенко:

…Именем солнца, именем Родины

клятву даем.

Именем жизни клянемся павшим героям:

то, что отцы не допели, —

мы допоем!..

Далее прозвучало произведение современного композитора Кузьмы Бодрова «Колокола», напомнившее о церковных колоколах, звучавших в Ленинграде, освобожденном от блокады 27 января 1944 года.

После этого состоялась премьера нового произведения Александры Пахмутовой «Спасибо, жизнь!», написанного специально для юбилейного концерта Победы.

В завершение концерта все его участники вышли на сцену и вместе со зрителями исполнили песню «Есть только миг», песню мирного времени, возможность спеть которую отвоевали наши ветераны. За роялем аккомпанировал сам автор песни, 99-летний композитор Александр Зацепин.

Сразу после окончания концерта зрителям открылся великолепный вид на салют Победы.