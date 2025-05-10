«Национальное движение сопротивления Ирана» (также известное как НАМИР), из эмиграции отстаивающее интересы противников нынешних властей страны, огорошило мир новыми подробностями «тайной жизни» иранского атома: якобы обнаружился секретный завод, уже много лет производящий компоненты для ядерного оружия.

ИА Регнум

Информация была предусмотрительно вброшена накануне четвертого раунда американо-иранских переговоров о возобновлении «ядерной сделки» и снятию санкций с Исламской Республики. И хотя сорвать встречу внезапным откровением, судя по всему, не удалось, оно еще может доставить хлопот всем заинтересованным сторонам.

Расследование за французские деньги

По утверждениям активистов НАМИР, выявленный ими объект (имеющий условное название «Радужный объект» или «Радуга») находится на севере страны, в провинции Семнан.

Он расположен вдалеке от других промышленных объектов и замаскирован под химический завод Diba Energy Siba. Общая площадь оценена в 2,5 тыс. акров (десять квадратных километров).

Отмечается, что «Радуга» функционирует под фальшивым именем уже более десяти лет и используется для получения радиоактивных компонентов (в частности, трития).

Стоит отметить, что север Ирана находится в прицеле оппозиционных расследователей уже давно.

Осенью 2024 года группа, причисляющая себя к НАМИР, выпустила материалы, в которых сообщала об активизации исследовательской работы по созданию ядерных боеголовок на объектах в северных провинциях Шахруд и Семнан. Авторы исследования делали его на французские деньги.

И хотя «Радуга» в сентябрьском отчете не фигурировала, намеки на нее уже были. В частности, в материале упоминались «некоторые объекты», используемые Тегераном «для работы на отдельных этапах» подпольной военной программы.

Все они были «приписаны» к расположенному в провинции Семнан космическому центру имени имама Хомейни, который курирует армия.

Объект, который позже получит название «Радуга», сначала увязали с производством ракет-носителей «Каем-100» и «Симург», которые при определенной доработке можно адаптировать под доставку ядерных зарядов.

Израильские подсказки

Оценки эмигрантских кругов чуть позже охотно подтвердили израильтяне, сославшись на «оперативные данные» от действующей на территории страны агентуры. Более того, акцент был сделан ими на особой специализации объекта.

Отмечено, что принадлежность столь крупного предприятия к гражданской ядерной отрасли крайне мала, поскольку тритий (в отличие от обогащенного урана) имеет достаточно узкое применение в коммерческом секторе.

Он используется для создания светоотражающего покрытия на некоторых типах знаков, применяется (в малых количествах) в ювелирной работе, а также в медицинских, геологических и химических исследованиях.

Зато тритий широко используется при производстве армейских измерительных приборов и прицелов, а также как компонент термоядерного оружия, повышающий эффективность взрывов.

Именно за последний пункт зацепились противники Тегерана, отметив к тому же, что за долгое время Тегераном могло быть наработано около 80 кг трития — этого достаточно для создания «начинки» 10-15 боеголовок.

Версия оппозиционеров, дополнительно усиленная израильтянами, прозвучала весьма убедительно и весьма вовремя. Менее чем через сутки о «Радуге», эксплуатируемой Ираном за спиной Трампа и других переговорщиков по «ядерной сделке», уже трубили крупные американские СМИ, включая CNN и Fox News.

Не упустил возможности упомянуть о «ядерных помыслах» Тегерана и прибывший в США с рабочим визитом министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер.

На аудиенции в Белом доме, приуроченной к скорому продолжению американо-иранских переговоров, он обратил внимание президента Дональда Трампа на «растущие угрозы» со стороны Тегерана.

Трамп и другие высокопоставленные чиновники оставили информацию без комментариев.

Гражданский завод

Официальный Тегеран отреагировал на брошенные обвинения довольно быстро. Миссия Ирана при ООН, уполномоченная властями страны отреагировать на шумиху в СМИ, развенчала заявления НАМИР, назвав их сфабрикованными и попутно обвинив оппозицию в изгнании в работе на западные спецслужбы.

Высокие военные чины отреагировали на новости о «подковерных разработках» куда сдержаннее, указав, что Тегеран не использует свою ядерную и космическую инфраструктуру для развития атомного арсенала.

Припомнили по случаю и фетву верховного лидера страны о недопустимости разработки ядерного оружия — главный «самоограничитель» иранской ядерной программы.

Иными словами, Тегеран публично подчеркнул сохранение консенсуса по ядерному вопросу на всех уровнях — от военно-политического до богословского.

Стоит отметить, что активистов НАМИР уже ловили на фальсификациях, связанных с иранской ядерной программой, причем также связанных с «тритиевой» темой.

Так, например, в 2005 году политэмигранты запустили слух о попытках Тегерана перекупить партию французских компонентов для производства трития у южнокорейских компаний, что являлось серьезным нарушением международных обязательств и вызвало сильную панику у французских элит.

Правда, дальнейшее расследование, проведенное таможенными и контролирующими органами Южной Кореи по запросу Елисейского дворца, никаких утечек не выявило. Попавшие в поле зрения НАМИР компании делали закупки исключительно для собственных нужд.

Тогда репутация иранской «политической эмиграции» была основательно подмочена, но провалы со временем забылись, и НАМИР вернулось к производству «независимых расследований».

Попытка раздуть «тритиевый скандал» легко объясняется близостью четвертого раунда американо-иранских переговоров (которые предварительно намечены на 11 мая).

Несмотря на общую нерасторопность, стороны постепенно движутся к компромиссу. Однако на Ближнем Востоке и за его пределами достаточно сил, заинтересованных в торпедировании сделки, и публичное разоблачение «тайных помыслов» Ирана подходит для этих целей как нельзя лучше.

Попытка сорвать переговоры, судя по всему, не сработала: уже после шумихи вокруг «Радуги» Вашингтон и Тегеран подтвердили готовность вновь встретиться в оманской столице. Общий курс на взаимодействие был сохранен.

Однако это не гарантирует, что американская сторона не попытается сыграть ва-банк и не выдвинет основанные на отчетах НАМИРа обвинения прямо в Маскате. Предложив попутно «открыть» спорный завод для проверок — на что иранцы едва ли согласятся.

При таком исходе будущее переговоров окажется под вопросом. Стороны вряд ли пойдут на публичный разрыв и обнуление наработанных договоренностей, но доверие друг к другу будет серьезно подорвано, что кратно усложнит дальнейший поиск компромисса.