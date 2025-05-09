9 мая на Украине больше не пахнет кашей из полевой кухни на площади и фронтовыми ста граммами. Не развеваются флаги, не звучат оркестры, не идут по вымытому накануне асфальту ветераны в орденах.

Global Look Press

Вместо этого — тишина.

Точнее — будничность.

Люди идут на работу, в магазин. Разговоры о временном перемирии и снова выросших ценах. О том, что было 80 лет назад — ни слова.

В нынешнем году Украина второй раз в своей истории отмечала 8 мая оригинальный государственный праздник — «День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов». Он объединил предыдущий День победы над нацизмом, который приходился на 9 мая, с Днем памяти и примирения, который отмечали с 2015 года.

Кадр из видео

Собственно, 9 мая официально празднуется День Европы, который прошел так же, как и все остальные, установленные властью, — никак. «Вместе со всем цивилизованным миром» не празднует никто, кроме чиновников, появляющихся с какими-то дежурными заявлениями. Да и сам Зеленский не стал утомлять себя съемкой каких-то роликов, а просто прошел по Крещатику, бубня в телефон о том, как «люди ценят своих героев» тихо и без парадов, что доказывает «пропасть между нами и злом».

Хотя в это самое время на воинском мемориале во Львове экскаваторами выдергивают кости этих героев, как мусор. «Праздничная дата» не обошлась и без новых атак на памятники — в ночь с 8 на 9 мая в Одессе неизвестные в масках сорвали табличку на памятнике маршалу Родиону Малиновскому и сняли это на видео. А накануне в Николаеве коммунальщики демонтировали звезду с мемориала морякам-десантникам из отряда Константина Ольшанского в рамках «декоммунизации».

Её заменят декоративным венком с колосом и идеологически выдержанными датами «1939–1945». То же самое произошло в марте в Парке Вечной Славы в Киеве, где обычно принято возлагать цветы к Вечному огню. Потому что с 2015 года никакой Великой Отечественной, согласно решению Верховной рады Украины, уже нет, и тогда же во время почтения памяти павших была отменена советская символика.

В общем-то и полиция 9 мая уже много лет не столько охраняет порядок, сколько следит за символами. Вот и сегодня у Вечного огня задержали пенсионерку Галину Савченко, которая пришла возложить цветы в советской пилотке. Галина Петровна вообще-то это делала каждый год, приходя в полной форме 40-х годов, и была одним из неизменных киевских символов Дня Победы, как и «сестры Жукова», бабушки-близняшки Мария и Галина Снегирь, выходившие с огромным портретом маршала.

Ей сказали, что нужно снять с пилотки красную звезду, так как это «запрещенка», и она традиционно отказалась, в шестой раз отправившись в полицейский участок давать пояснения. А другая женщина включила песню «День Победы», и полиция потребовала выключить, заявив, что прослушивание этой песни запрещено в публичных местах.

Но этот публичный протест — уже единичные случаи. К тому же праздники на Украине отменены до конца войны. Просто остались дни, которые каждый отмечает, как хочет — или как может.

В городе с утра цветущие каштаны и сирень, цветочницы предлагают тюльпаны и розы. Гвоздик — мужского цветка, этого традиционного символа 9 Мая еще 10 лет назад, тоже не видно, но все равно у монумента в Парке Славы и у памятника военным летчикам на днепровском склоне их положили.

Немного, но положили те, кто пришел сюда — в основном женщины, которым не надо опасаться ТЦК и полиции, и пожилые мужчины. Там же оказались цветы с флагом Российской Федерации. Правда, об этом рассказывает не украинская пресса, а немецкая DW*, сообщая параллельно о реакции двух прибывших на место специально ради возмущения луганчанок.

«Кто-то посмел исказить нашу память. Они сейчас тоже, выходит, нацисты. Они нас уничтожают», — приводит их слова издание, и на этом стоит отрицание Дня Победы уже больше 10 лет. Нельзя его праздновать потому, что Россия в чем-то виновата, — это главный аргумент. Только начиналось всё с запрета гвардейских лент (за ношение которых ввели административную ответственность), а закончилось тотальным уничтожением праздника.

Пишут, что и в Одессе, где люди шли возлагать цветы к памятнику Неизвестному матросу, полиция и нацгвардия, оцепившая мемориал, сообщала, что «праздник был вчера». Пускали только после обязательной проверки документов и даже телефонов, разворачивая тех, кто явился без паспорта. Но все равно к трем часам дня подножие памятника уже было покрыто плотным слоем цветов.

Кадр из видео Памятник Неизвестному матросу в Одессе, 9 мая 2025 г.

Но всё это люди, вспоминающие прошлое, которое запретили. А будущее окутано туманом войны, и в целом те, кто являются властью, уверены, что здесь у них — абсолютная победа.

Развязывая культурную войну (перетекшую затем в гражданскую, а после — еще шире), ее инициаторы ставили стратегическую задачу — уничтожить память о советском прошлом и Победе. Согласно соцопросам, в 2010 году День Победы 9 мая был одним из важнейших праздников для 58% опрошенных украинцев. В 2021 году, до начала войны, только 30% населения Украины считали его самым важным праздником, а в 2024 году их стало уже 11%.

Единственный политик на свободе, вспомнивший публично о празднике — бывший человек олигарха Коломойского, блогер и народный депутат Максим Бужанский, избранный в парламент от партии «Слуга народа». Два года назад он один голосовал против переноса с 9 на 8 мая и переименования Дня Победы, а в нынешнем году написал у себя в Telegram-канале: «Братцы, с Днём Победы! Великая Отечественная, это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей».

И за это был удостоен внимания безумной коллеги по Раде Марьяны Безуглой, которая объявила, что подает «на этого черта в СБУ». Хотя продолжающий говорить по-русски Бужанский и так давно уже внесен в неофициальный «реестр госизменников» — пусть одновременно на все лады и клянет Россию, демонстрируя неуемный патриотизм.

Но на это иностранная пресса внимания не обращает. А украинская — с большим удовольствием рассказывает про какое-то непонятное «общественное движение сопротивления», которое непонятно где «на всех временно оккупированных территориях Украины» жгло гвардейские ленты и флаги России.

Истинное значение событий 80-летней давности старательно истёрто огромным ластиком пропагандистских штампов и дежурных истерик.

Кадр из видео Памятник военным летчикам на Днепровском спуске в Киеве

«Вычеркнув себя из числа победителей во Второй мировой войне, Украина отказалась от идентичности, которая позволяла ей сохранять суверенитет и независимость. Страну-победитель тяжело принять в лагерь побежденных, называемый сейчас «Европейским союзом».

В свою очередь, отсутствие идентичности, — позволяет интегрировать эту территорию в ЕС, тем более что существует немалая возможность сделать это кусками. Тем более, отказ от истории справедливо привел к утрате всех экономических приобретений, которые дала Украине победа во ВМВ», — вещает из своей тюремной камеры еще один нардеп, поздравивший своих подписчиков с Днем Победы, — Александр Дубинский.

Тяжелые жизненные обстоятельства удивительным образом способствовали сохранению ясности мышления, и действующий, между прочим, парламентарий мудро отмечает, что отказ от исторических прав автоматически привел к утрате исторических и экономических благ. «И это совершенно справедливо — ведь если ты решил стать шароварным неандертальцем — зачем тебе атомная энергетика?» — спрашивает он в пустоту, где каждый сам по себе.

Хотя памяти это не касается. Многие сегодня на самом деле вспоминали дедов. Тихо, в своей семье.

Благо, 9 мая можно просто плеснуть ледяной водки в обычный стакан и смотреть на черно-белые фото в глаза людей, благодаря которым ты сегодня живешь.

*Иностранное СМИ, выполняющие функции иноагента