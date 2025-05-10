«Знак союза с мировым еврейским сообществом», «большой друг Израиля» — как только не писали о президенте Аргентины Хавьере Милее израильские передовицы в последние несколько месяцев.

AP/TASS

Дело в том, что скандальный либертарианец пообещал обнародовать секретные сведения о скрывающихся в стране беглых нацистах — и вот в конце апреля исполнил задуманное.

Да и мог ли он отказать, когда его об этом вежливо попросили израильские неправительственные организации вперемешку с американскими сенаторами?

Давнее обещание

Почитать секреты из жизни знаменитых нацистских преступников аргентинская — а вместе с ней иудейская и американская — общественность собралась еще в феврале этого года.

Именно тогда Хавьер Милей принял у себя представителей Центра Симона Визенталя — неправительственной организации, занимающейся изучением истории Холокоста, а также борьбой с антисемитизмом и терроризмом.

Названо учреждение в честь известного «охотника на нацистов», который, как пишут отдельные источники, был связан с Моссадом, и именно он в 1960-м году способствовал поимке скрывавшегося в Аргентине «архитектора Холокоста» Адольфа Эйхмана, который был привезен в Израиль, предан суду и повешен.

Нынешний президент Аргентины — сам относительно недавно официально принявший иудейскую веру — предоставил должностным лицам Центра Симона Визенталя полное содействие в доступе к секретным документам, содержащим информацию о скрывавшихся в стране служащих Третьего рейха, а также о принятых против них мерах.

Не последнюю скрипку сыграл и юридический комитет сената США, чьей поддержкой Центр Симона Визенталя заручился при поездке в Аргентину.

В тот момент как раз озвучили два маршрута побега нацистских преступников. Первый: Германия — Испания и в Аргентину через Атлантику. Второй: из Германии в Рим, затем в Геную и оттуда в Латинскую Америку.

Разрабатывались маршруты, которые ныне принято называть «крысиными тропами», в 1942 году руководством Ватикана и предназначались вроде как для бежавших из Европы католиков.

Спустя месяц появилась информация, что Хавьер Милей рассекретит документ еще и по прямой просьбе американских сенаторов, которых интересует не только борьба за справедливость для еврейского народа, но и данные, касающиеся архивов Вооруженных сил Аргентины в период с 1950-х по 1983 год.

Тогда некоторые СМИ называли обещания Милея исполнить всё как полагается чистой демагогией.

Во-первых, из-за того, что рассекретить эти архивы собиралась еще Кристина Фернандес де Киршнер в 2010 году, однако затянулась эта инициатива на пятнадцать лет.

Во-вторых — из-за устроенных президентом-либертарианцем массовых увольнений в госаппарате, в результате которых расшифровкой и оцифровкой архивов заниматься было просто некому.

Однако же Хавьер Милей сделал, что обещал, — и даже больше.

Про Менгеле и не только

Всего опубликованы семь подшивок, а в них — 1850 документов. Причем публике всё показали во вторую очередь, первая архивная копия поехала сразу в Центр Симона Визенталя.

Из интересного в подшивках можно найти досье Йозефа Менгеле, врача-садиста, проводившего опыты над людьми в концлагере Освенцим.

Он сбежал в Аргентину, жил там под вымышленным именем, скрывался в подполье и долгие годы не знал покоя, опасаясь израильской разведки, зная о захвате Эйхмана.

Менгеле постоянно менял адреса, ухитрился получить гражданство Парагвая, а в итоге сбежал в Бразилию, где и умер, схватив инсульт во время купания в Сан-Паулу.

Кстати, в Аргентину Менгеле въехал по фальшивому паспорту, выданному Международным Красным Крестом в Италии.

Также имеется досье военного преступника Эриха Прибке, одного из организаторов массовой казни гражданского населения Италии в Ардеатинских пещерах в 1944 году. Он прожил в Аргентине пятьдесят лет, но позже был экстрадирован в Италию и осужден.

Есть данные и про Анте Павелича, лидера усташей (хорватских фашистов), скрывавшегося в Аргентине и даже служившего советником по безопасности при Эвитеи Хуане Перонах.

Упоминается «лионский мясник» и шеф гестапо в управляемой режимом Виши южной Франции Клаус Барби, который сбежал в Боливию и также служил советником по безопасности у местных властей. Арестован в 1983 году и выдан Франции, где предан суду.

Пишут, что Мартин Борман, личный секретарь Адольфа Гитлера, не сбежал в Южную Америку, его останки обнаружили в Германии в 1972 году (идентифицировали в 1998-м). Сомнительно, впрочем, что версия о побеге Бормана после этого станет менее популярной.

Вальтер Кучман, уничтожавший евреев во Львове, а также комендант рижского гетто Эдвард Рошман всю жизнь скрывались и умерли, избежав приговоров. Кучман — в Буэнос-Айресе, а Рошман — в Парагвае.

Также общественности презентовали президентские указы в период с 1955 по 2005 год, касающиеся борьбы с коммунизмом, закупок и продаж вооружений, работы аргентинской разведки.

Тёмные дела настоящего

Впоследствии оказалось, что все представленные документы рассекречены еще в 1992 году президентом Карлосом Менемом, правда, в Интернете их прочитать было нельзя — только в специально отведенном помещении национального архива. Теперь же эту кипу документов, наконец, — почти за 33 года — оцифровали.

При этом крайне сомнительно, что сотрудники Центра Симона Визенталя не имели доступа к этим данным раньше.

С высокой долей вероятности нужно им было совершенно другое — и это президентские указы аргентинских властей разных лет, сотрудничавших с выходцами из Третьего рейха.

Как по совпадению, Центр Симона Визенталя сейчас расследует деятельность швейцарского банка Credit Suisse, который уже несколько лет находится в центре финансовых скандалов.

Оказалось, что за века существования этой организации через него успели отмыть деньги и епископы Ватикана, и наркоторговцы из Южной Америки и с Балкан. Более того, именно в нем в XIX–XX веках держала деньги большая часть европейской аристократии, сотрудничавшей с нацистами.

Не исключено, что некие данные в документах помогут решать политические вопросы в настоящем, а не только мстить за темное прошлое. В принципе, за такое не грех и кого-то большим другом еврейского народа объявить.