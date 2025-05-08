На фоне не утихающего конфликта между Индией и Пакистаном растет беспокойство относительно экономических последствий противостояния, в том числе для России, связанной с регионом торговыми отношениями.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Насколько обоснованны эти тревоги и что ждет российско-индийскую и российско-пакистанскую торговлю в ближайшем будущем?

Торговые отношения

Общий объем импорта Россией товаров из Индии и Пакистана по итогам 2024 года составил примерно 5 миллиардов долларов. Львиная доля — 4,92 миллиарда — приходится на Индию, и лишь 68,6 миллиона — на Пакистан.

Независимый аналитик Марина Баканова в беседе с ИА Регнум приводит более внушительные цифры общего товарооборота между Россией и Индией за 2024 год — более 70 миллиардов долларов.

«Доминируют медикаменты, сталь, нефть, удобрения, бриллианты, керамика», — поясняет она, добавляя при этом, что в связи с событиями января 2025 года Индия сокращает закупки нефти, а это может изменить сложившуюся динамику. Что касается Пакистана, то здесь цифры гораздо скромнее — около 1,5 миллиарда долларов, хотя активно реализуются бартерные соглашения, добавляет аналитик.

Собеседники агентства сходятся во мнении, что ключевые товары, поступающие в Россию из Индии, — это фармацевтическая продукция, мобильные телефоны, вычислительная техника, чай и рис. Пакистан же поставляет преимущественно изделия из кожи, одежду, текстиль и некоторые продукты питания, включая цитрусовые.

Автор Telegram-канала «Индия Сегодня» Анна Роговская особо выделяет важность фармацевтического сектора в торговых отношениях с Индией: «Из Индии основной товар, который идет в Россию, самый важный и тот, чье отсутствие будет сильнее всего заметно, — это, конечно, медикаменты. Медикаменты и составляющие для их производства».

Влияние на логистику и цены

Влияние конфликта на поставки товаров в Россию оценивается как незначительное. Востоковед Артур Махлаюк полагает, что основной проблемой может стать нарушение авиасообщения: «Самый, наверное, крупный ущерб — это временная приостановка авиасообщения, задержки в авиасообщении, потому что определенный спектр товаров доставляется воздушным путем. Но при этом значительная масса идет, безусловно, морем — она идет либо в Новороссийск, либо во Владивосток, и морские пути на текущий момент не затронуты этим конфликтом», — объясняет эксперт.

При этом уже сейчас наблюдаются некоторые изменения в логистике. Индолог Марцис Гасунс констатирует, что длительность перелетов из Москвы в Дели увеличилась: «Со вчерашнего дня длительность перелетов из Москвы в Дели увеличилась на два часа. Сейчас перелет длится восемь с половиной часов».

Однако вряд ли это можно назвать критичным фактором для товарооборота, поскольку морские пути остаются свободными. В этой связи говорить о серьезных изменениях логистических маршрутов преждевременно, уверен Гасунс.

Регион конфликта и экономика

Важнейшим фактором, указывающим на ограниченное влияние конфликта на торговлю, выступает географическое положение зоны столкновений. Анна Роговская обращает внимание на экономическую малозначимость этого региона: «Весь пограничный регион, в котором происходят военные столкновения, не является промышленным регионом ни для одной из этих двух стран. Никакие заводы и фабрики там не расположены, сырьевых объектов тоже нет», — объясняет Роговская.

Критически важные товары и возможные альтернативы

В случае затяжного конфликта России, возможно, придется искать альтернативные источники поставок определенных товаров.

Впрочем, Марина Баканова оптимистично смотрит на эту перспективу: «В последние годы Россия прекрасно продемонстрировала возможности импортозамещения. И товары, поставляемые Индией и Пакистаном, в большинстве случаев не являются уникальными. Вряд ли возникнет критическая ситуация».

В качестве альтернативных поставщиков аналитик указывает прежде всего на страны Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Впрочем, хотя теоретически перенастроить логистику несложно, на практике возникают определенные сложности.

«Многое упирается в двусторонние соглашения. Страны, видя сложное положение России, могут начать давить с целью получения большей выгоды», — предупреждает Баканова.

Артур Махлаюк со своей стороны не видит серьезных проблем: «Я не думаю, что какие-то отрасли уязвимы перед перебоями поставок».

Рекомендации компаниям и гражданам

Что делать российским компаниям и гражданам в сложившейся ситуации? Собеседники ИА Регнум предлагают несколько практических рекомендаций.

Марина Баканова советует бизнесу не спешить с решениями: «Стоит подождать развития ситуации. Провести консультации с чиновниками соответствующих стран. Провести консультации с соотечественниками и лояльной местной элитой — возможно, будут найдены альтернативные пути», — рекомендует аналитик.

Главный совет от Анны Роговской — сохранять спокойствие и критически оценивать информацию: «Не паниковать и как можно меньше ориентироваться на новости российского интернета, особенно на различные частные комментарии», — призывает она.

Что касается обычных граждан, Марина Баканова полагает, что последствия для них наступят не сразу: «Какое-то время при заполненности складов обычные граждане не пострадают, существенные изменения будут только при затягивании ситуации».