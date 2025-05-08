6 мая министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди объявил о перемирии между движением «Ансар Аллах» (йеменскими хуситами) и США.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава оманского МИД сообщил, что Султанат организовал контакты и провел обсуждения перспектив деэскалации между Соединенными Штатами и соответствующими властями в Сане. Эти усилия, по словам министра, привели к соглашению о прекращении огня между двумя сторонами.

«В будущем ни одна из сторон не будет нападать на другую, включая американские суда, в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, обеспечивая свободу судоходства и бесперебойность международного торгового судоходства», — резюмировал Альбусаиди.

Администрация Дональда Трампа достижение перемирия подтвердила.

Если снять завесу из громких заявлений Трампа, где он назвал согласие хуситов на перемирие «капитуляцией», то соглашение, по сути, стало признанием Вашингтона своей неспособности добиться быстрой победы в Йемене и решить поставленные перед операцией задачи.

«Маленькой победоносной войны» у США, которую бы Белый дом мог бы записать себе в актив, не вышло и на этот раз.

Несмотря на масштабные авиаудары, начатые в марте 2025 года (хотя сама ограниченная операция «Страж процветания» ведется с начала 2024 года), американским военным не удалось сломить сопротивление «Ансар Аллах».

Также оказались безуспешными попытки предотвратить атаки хуситов на суда и помешать им наносить удары по Израилю.

В преддверии заключения сделки хуситы ежедневно обстреливали еврейское государство в рамках своей операции в поддержку Газы. Особенно резонансной стал успешный пуск баллистической ракеты, преодолевшей ПВО, по аэропорту Бен Гурион 4 мая.

К слову, «Ансар Аллах» не намерено прекращать атаки на Израиль и после заключения перемирия с США: сразу после его объявления израильским ПВО был перехвачен беспилотник.

Продолжение военных действий американской администрации против хуситов грозило перерасти в затяжную и ресурсозатратную кампанию.

Таким образом, перемирие, достигнутое при посредничестве Омана, демонстрирует стремление Белого дома избежать повторения сценария «вечных войн», из которых Трамп ещё в свой прошлый президентский срок пытался вывести Соединённые Штаты, анонсировав сворачивание операции Пентагона и союзников в Афганистане.

Конечно, американский президент может отрапортовать, что теперь он добился того, что атаки на корабли прекратятся. Это он, собственно, уже и поспешил сделать.

Но для большинства экспертов очевидно, что к такому результату привела не военная кампания США, а лишь усилия Омана и Ирана, уговоривших «Ансар Аллах» воздержаться от своих морских операций.

Хуситы же, сохранив свой военный потенциал, способны возобновить военную кампанию в любой момент.

Таким образом, перемирие призвано лишь замаскировать стратегическую беспомощность США в регионе.

Оно подчёркивает хаотичность и непродуманность решений новой администрации, преследующей неясные цели.

Ни планирования, ни целей

По данным The New York Times, за первые три недели операции США израсходовали боеприпасов на сумму $200 млн, уничтожив лишь малую часть военной инфраструктуры «Ансар Аллах».

Хуситы, используя сеть подземных тоннелей, построенных ещё при экс-президенте Йемена Али Абдалле Салехе, которую они укрепляли и расширяли, сохранили свой ракетный арсенал и парк беспилотников.

Задействование стратегических бомбардировщиков B-2, начиная с апреля, для уничтожения этих тоннелей и созданных в скалах укрытий также не привело к качественному ослаблению сил хуситов.

И это несмотря на то, что B-2 применяли GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) — самые мощные неядерные авиабомбы в арсенале США.

С учетом стоимости применения B-2 и его арсенала, а также крылатых ракет AGM-158 JASSM и «Томагавк», операция стала одной из самых дорогостоящих для США за последнее время.

В итоге американское командование выразило обеспокоенность истощением запасов тяжелых боеприпасов, критически важных для сдерживания Китая.

К тому же продолжение кампании против хуситов играло на руку Ирану, так как американские арсеналы наиболее мощных средств поражения, по сути, бесцельно опустошались.

А в случае срыва переговоров между Тегераном и Вашингтоном они могли бы понадобиться для устрашения Исламской Республики.

Операция стала примером того, как одни лишь дорогостоящие технологии без длительной подготовки и четкого планирования не гарантируют быстрого разрешения кризиса.

В отличие от действий Израиля против «Хезболлы», американцам и израильтянам не были точно известны ни реальные места складирования йеменских вооружений, ни расположение командных пунктов противника.

Сверхсовременные средства технической разведки не смогли заменить работы агентуры «на земле», что было использовано в случае с «Хезболлой».

Поэтому большинство американских ударов приходилось «в молоко», в то время как Израиль предпочитал уничтожать сугубо гражданскую инфраструктуру Йемена.

К тому же хуситы, несмотря на американские атаки, продолжали предпринимать эффективные ответные действия.

Еще в апреле–мае 2024 года над Йеменом были сбиты семь американских БПЛА MQ-9 Reaper (стоимость каждого — $30 млн).

Также американцы потеряли два палубных истребителя F/A-18 Super Hornet во время экстренных манёвров авианосца «Дуайт Эйзенхауэр» при отражении ракетных атак.

Эти потери подчеркнули уязвимость флота США перед асимметричными угрозами и поставили под сомнение эффективность их стратегии «войны на расстоянии».

Поэтому администрация Трампа и начала всерьез думать о сухопутной операции как единственном средстве нейтрализации хуситов.

Несостоявшееся вторжение

В апреле 2025 года появились сообщения, что администрация Трампа рассматривала возможность поддержки наступления местных группировок, спонсируемых ОАЭ, для захвата порта Ходейда — ключевого пункта поставок оружия.

Частные американские подрядчики уже провели консультации с йеменскими ополченцами, однако от планов вторжения пришлось отказаться по ряду причин.

Прежде всего, эта операция никак не вписывалась в «миротворческие инициативы» Трампа и, наоборот, обещала ещё одну «вечную войну» вместо завершения уже хоть какой-нибудь.

Кроме того, против такого сценария категорически выступала Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива, заключившие с хуситами перемирия ещё в 2022 году.

Они не собирались возвращаться к противостоянию и даже предоставлять свои порты и воздушное пространство американцам для атак на Йемен.

Окончились неудачей и попытки Трампа втянуть в свою военную кампанию Египет. Президент АРЕ Абдель-Фаттах Ас-Сиси отверг подобные предложения как неприемлемые, назвав прекращение огня в секторе Газа «лучшим способом остановить хуситов».

Даже размещение ограниченного американского контингента на архипелаге Сокотра, предложенное ОАЭ, не было реализовано из-за опасений эскалации конфликта.

Поэтому Трамп предпочёл не ставить на прямое вмешательство в йеменский конфликт, сосредоточившись на сдерживании Тегерана иными средствами и заключении с ним новой «ядерной сделки».

Очевидно, что стратегия устрашения Ирана через кампанию в Йемене не сработала и, наоборот, её завершение может приблизить соглашение.

Тем более, что перед визитом в страны Залива, Саудовскую Аравию и Катар, запланированным на 16 мая, Трамп хотел бы выглядеть посланцем мира, а не войны.

Это больше соответствует его изначальному позиционированию и ожиданиям арабских ближневосточных партнёров.

Посредник, добившийся доверия

Оман, традиционно выступающий нейтральным посредником на Ближнем Востоке, сыграл ключевую роль в заключении перемирия, сосредоточившись на достижении конкретной цели — прекращении атак на судоходство в Красном море.

Важно отметить, что переговоры не включали вопрос об атаках хуситов на Израиль. Таким образом, оманская дипломатия добилась успеха — способствовала деэскалации морского конфликта, целенаправленно оставив вопрос поддержки Палестины за рамками соглашения.

Как пояснил эксперт Gulf State Analytics Джорджо Кафьеро: «Оман действовал строго в рамках мандата: остановить угрозу судоходству, которая затрагивала глобальную экономику. Политика хуситов в отношении Израиля — это отдельная тема, связанная с их идеологией и региональными союзами».

Такой подход позволил Оману сохранить доверие всех сторон, избежав обсуждения поддержки хуситами Газы — это для них является «красной линией».

Хуситы и «ядерная сделка»

Очевидно, что соглашение носит ситуативный характер и не решает глубинных противоречий. Тем не менее оно может рассматриваться как первый шаг к всеобъемлющему урегулированию.

Прекращение атак на суда должно снизить напряженность и создать платформу для более широких договорённостей — от сделки по Газе до возобновления «ядерного» диалога с Ираном, в котором возникла пауза.

Очевидно, что Оман, имеющий влияние на хуситов, и тем более их союзник Иран также оказали необходимое воздействие на руководство «Ансар Аллах», чтобы оно согласилось принять эту сделку с США.

Соглашение позволило Трампу выйти без потерь из сложной ситуации, в которую он сам себя и загнал.

Теперь Оман рассчитывает, что американская администрация будет более уступчивой и вернется с позитивным настроем за стол переговоров с Ираном, в которых посредником также выступает Маскат.

Снижение напряжённости в Йемене может рассматриваться и как жест доброй воли для разблокировки замороженных иранских активов на $6 млрд в обмен на ограничение военных поставок хуситам.

Таким образом, перемирие в Красном море — это тактическая пауза, а не стратегический прорыв. Оман смог локализовать кризис, но игроки сохраняют все возможности для эскалации.

Особенно это касается Израиля, который считает, что его интересы были проигнорированы Трампом. Теперь он готов самостоятельно вести борьбу с хуситами, спровоцировав их на возобновление морских атак, которые могут привести к срыву договоренностей.