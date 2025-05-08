На днях Окружной суд в Беэр-Шеве (Израиль) вынес первые вердикты заговорщикам, планировавшим убийство израильского «ястреба» Итамара Бен-Гвира.

Иван Шилов ИА Регнум Итамар Бен-Гвир

О сорванном покушении стало известно еще в апреле 2024 года. Тогда израильские спецслужбы отрапортовали, что расстроили планы ячейки израильских арабов и палестинцев Западного берега по совершению нападений на израильские правительственные объекты и чиновников.

Правда, контрразведка, по традиции, ограничилась общими фразами, и о скандале быстро забыли.

О том, что одной из ключевых целей был одиозный министр нацбезопасности, стало известно позже. А почти год спустя общественность узнала и подробности шальной и заранее обреченной на провал «акции».

Операция «Хаос»

В банду, планировавшую покушение на Бен-Гвира, входило одиннадцать человек — семь израильтян арабского происхождения и четверо палестинцев. Руководил их действиями бедуин Сауд Абу Лабан, проживавший в городе Раат на юге Израиля.

Заговорщики разработали план многосоставной операции «Хаос», призванной посеять панику в разных частях Израиля. В то время как часть бойцов закладывала взрывные устройства в правительственном городке в Иерусалиме, другие должны была совершить налет на аэропорт Бен-Гурион или находящиеся в зоне досягаемости армейские военные базы.

Также предполагалось заблаговременно установить взрывные устройства в поселении Кирьят-Арба, куда заговорщики планировали проникнуть под видом торговцев овощами.

Чтобы повысить свои шансы на успех, группа Лабана планировала также захват заложников — преимущественно военнослужащих. Одним из них должен был стать сын министра нацбезопасности Шоваль Бен-Гвир, проходящий службу в армии.

Заложников предполагалось переправить через заранее подготовленные тоннели в город Туль-Карем на Западном берегу Иордана и передать в руки палестинского сопротивления.

Финалом операции должно было стать убийство министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Его предполагалось уничтожить «метким выстрелом из гранатомета». Этой ликвидацией заговорщики планировали добиться максимального медийного эффекта.

Тем более, что в период разработки плана министр неоднократно позволял себе неоднозначные выпады в адрес палестинцев, в том числе выступал с призывами «раздавить» сектор Газа, изгнать жителей анклава из Израиля в другие страны, а их земли застроить израильскими поселениями.

Заговорщики рассчитывали, что таким изощренным образом они отомстят израильским «ястребам» за разрушения в Газе и «подадут пример» арабской молодежи, мотивировав ее выступить в защиту Палестины.

Конечно, в ячейку входили не только ярые сторонники палестинской государственности и арабского единства. Как минимум двое задержанных симпатизировали оппозиционной центристской партии «Йеш Атид», возглавляемой бывшим премьером Яиром Лапидом. Еще один поддерживал «Трудовиков» («Авода»).

Правда, как в дальнейшем установило следствие, сторонники парламентской оппозиции быстро самоустранились от разработки плана атаки и перестали участвовать в работе ячейки, хотя и не выдали подельников полиции и спецслужбам. В «ядре» группы остались только семь человек, чьими силами и планировалось посеять хаос.

Проблемы планирования

Воплотить амбициозные планы в жизнь в итоге не удалось. Заговорщики не смогли достать ни оружие, ни компоненты для его кустарного изготовления.

Хотя жители Западного берега, по данным следствия, и раздобыли несколько выстрелов для гранатомета и пару старых пехотных мин, все они оказались небезопасными для них самих и были уничтожены.

Также подпольщики не сформулировали четкого плана действий. Объекты для атаки были разделены на зоны ответственности, однако очередность нападений никто не определил.

За каждым заговорщиком были закреплены по две-три цели, и выбрать одну из них нужно было «исходя из оперативной обстановки». Каким образом в таком случае рядовые бойцы должны были понять направление броска — ни лидер ячейки, ни его приближенные объяснить следствию не смогли.

Не удалось людям Лабана установить контакты и с агентурой ХАМАС на Западном берегу. Представители палестинского подполья заподозрили их в работе на израильские спецслужбы, отказавшись дать оружие и переправлять заложников.

Опасения, как выяснилось позже, оказались небезосновательны: к тому моменту ячейка уже находилась под пристальным вниманием оперативников, и до ее разгрома оставались считаные дни.

Гуманный суд

Вопреки сложившейся израильской судебной практике жестко пресекать любые проявления «народовольчества», фигуранты дела о покушении на министра получили неожиданно мягкое наказание. Из-за того, что большая часть задуманного ими так и осталась на уровне намерений.

Кроме того, часть задержанных заключила сделку со следствием, после чего вменяемая им статья «сговор с целью помощи врагу» (предполагающая пожизненное заключение) трансформировалась в «покушение на совершение госизмены».

Самый большой срок получил Сауд Абу Лабан — его приговорили к пяти годам.

Несмотря на то, что следствие по семерым фигурантам дела еще продолжается — а уже вынесенный Лабану приговор может быть пересмотрен в случае появления новых улик — решение прокурора вызвало резкий протест у Бен-Гвира.

Тот счел, что столь мягкими сроками прокуратура «поощряет попытки охоты» радикалов и антиправительственных элементов не только на него, но и на других «ястребов», которые не боятся принимать непопулярные решения.

Также Бен-Гвир потребовал проверить всех фигурантов резонансного дела на предмет связей с иранскими спецслужбами и другими «врагами правительства». Под ними он подразумевал, по всей видимости, оппозиционные силы.

Впрочем, предложение «прошерстить оппозицию» уязвленный министр быстро отозвал, дабы не провоцировать дополнительные склоки в и без того разобщенном парламенте.

Вероятность того, что Бен-Гвир вскоре вновь вернется к поиску «оппозиционного следа» в покушении на свою персону, весьма высока.

Тем более, что вокруг его фигуры с подачи парламентских противников разгораются все новые скандалы. Они связаны со злоупотреблением служебным положением и «управленческими ошибками», среди которых блокирование закупки пожарных вертолетов в 2022 году, аукнувшееся израильтянам мощными пожарами в апреле–мае 2025 года.

В такой ситуации лучшая защита для Бен-Гвира — нападение с помощью встречных обвинений.