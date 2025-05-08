Очередной жертвой торговых войн эпохи Дональда Трампа может стать индустрия грёз США: Белый дом анонсировал введение стопроцентных пошлин на импорт фильмов, снятых за пределами Америки.

Иван Шилов ИА Регнум

Это скажется на показах европейского кино, которое часто представляют на различных фестивалях в США. Однако в целом доля иностранных фильмов на американском рынке невелика.

А вот Голливуд, у которого и так накопилось очень много проблем, очутится в очень серьёзном кризисе.

Сразу после своей инаугурации в январе 2025 года Трамп назначил собственных «спецпосланников» для работы с Голливудом. Ими стали ветераны киноиндустрии Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт.

Все они — близкие друзья Трампа, которые поддерживали его на выборах. И в основном уже голливудские пенсионеры, поэтому не боятся публично проявлять симпатий к республиканцам.

Ведь подавляющее большинство представителей голливудской тусовки — твёрдые сторонники Демпартии. Всех остальных они обычно стараются подвергать «культуре отмены».

Голливуд уже давно оказался в самом эпицентре политических войн, раскалывающих США. Борьба за контроль над индустрией грёз идёт на протяжении многих десятилетий.

Но в последние годы поток политической пропаганды, навязываемой голливудскими студиями, стал уже зашкаливать. От каких-либо прошлых приличий и компромиссов они отказались и стали на полную катушку внедрять расово-гендерную повестку в кинематографе.

Эффект не заставил себя долго ждать. Отношение к Голливуду со стороны немалой части американцев стало быстро ухудшаться. А затем ударила пандемия ковида, которая буквально поставила на колени гигантов киноиндустрии США.

Причём стоило только ей закончиться, как началась ещё и длительная забастовка сценаристов и актёров, требовавших для себя улучшения условий труда. Голливуд очутился в ситуации перманентного кризиса, который не заканчивается до сих пор.

Кассовые сборы в США достигли пиковых значений в 12 миллиардов долларов в 2018 году. Затем они обвалились и до сих пор так и не смогли достичь допандемийных значений: сейчас они примерно на треть ниже, чем были шесть-семь лет назад.

Конкуренцию традиционной киноиндустрии стали создавать стриминговые сервисы. Но и они сталкиваются с падением интереса со стороны аудитории.

За весь 2024 год в Америке были проданы 800 миллионов кинобилетов. Это примерно половина от тех продаж, что были в середине нулевых.

Получается замкнутый цикл — кино приносит меньше средств, студии сокращают число проектов, что приводит к дальнейшему падению кассовых сборов.

Например, за тот же прошлый год съёмочная активность в Голливуде сократилась примерно на 40% в сравнении с 2022-м. Хотя ещё недавно казалось, что постпандемийное восстановление неизбежно.

Студия Warner Brothers в 2021 году снимала около 500 проектов, сейчас их число сократилось до 260. Показатели Disney сократились с 280 до 170.

На этом фоне вся голливудская машина, представляющая из себя постоянно работающий конвейер, начала постепенно идти вразнос.

Высококлассные специалисты, занятые на съёмках, уходят работать в другие сферы. Доля безработных в киноиндустрии США только по официальным цифрам достигла 12%, а в реальности она наверняка ещё выше.

Бывшим работникам сферы грёз становится несподручно оставаться в очень дорогой Калифорнии, поэтому они разъезжаются по более доступным для жизни штатам.

В дело спасения киношников уже приходится включаться местным властям: Калифорния выделила 750 миллионов долларов на поддержку киноиндустрии.

Ее общий объем превышает 100 миллиардов долларов, и Голливуд является одной из системообразующих отраслей экономики штата. Если он начнёт разваливаться, то и всей Калифорнии придётся несладко.

Однако сам штат сейчас пребывает в кризисе на фоне бесконечных пожаров, проблем с преступностью, наркотиками и бездомными. Дыра в бюджете Калифорнии достигает 30 миллиардов долларов, и предоставить много денег на сохранение Голливуда там не смогут.

Ради экономии средств многие местные студии переносят съёмки в другие штаты вроде Джорджии, где ниже налоги и производство обходится дешевле.

Однако наметился тренд и на съемки за пределами США. Прецеденты были всегда — достаточно вспомнить, как много фильмов снималось в Австралии или Новой Зеландии. Но теперь к списку стран, где Голливуд сейчас активно работает, стали присоединяться Британия и многие страны Евросоюза.

Расходы на киносъёмки в Европе ощутимо ниже, чем в США. Там есть много красивых мест, где можно получить хорошие кадры. К тому же на руку американскому бизнесу в последние годы играл очень выгодный курс доллара, который постоянно дорожал по отношению к евро.

Но сейчас ситуация меняется. На фоне тарифных войн Трампа доллар резко потерял в стоимости. А теперь ещё пошлины начали угрожать и самому Голливуду.

Американским киностудиям сходу станет сильно сложнее снимать что-либо за пределами США. Удваивать стоимость же картин, предназначенных для проката у себя на родине, никто не захочет.

Как нововведения будут реализованы на практике, до сих пор толком неясно. Так что в ближайшей перспективе наверняка стоит ждать хаоса в работе многих голливудских гигантов, у которых уже идут съёмки за рубежом.

Причём на этом проблемы «фабрики грёз» не заканчиваются. Федеральная комиссия по связи США, которую нынче возглавили лоялисты Трампа, хочет судиться со многими телекоммуникационными гигантами, которым нередко киностудии и принадлежат. Задача проста — уличать их в дискриминации и заставлять отказываться от «воукизма».

Под понятие «дискриминация» можно подвести многое. Например, устанавливаемые квоты на актёров с «правильным» цветом кожи или гендером.

Такие квоты распространяются, в частности, и на фильмы, у которых есть шансы взять «Оскара». Правда, в итоге аудитория церемонии вручения премии обвалилась более чем двукратно за последние десять лет.

Сейчас её смотрит не больше 20 миллионов американцев. А Академия киноискусств вынуждена просить пожертвования из-за угрозы разорения.

Под давлением новых реалий отдельные студии вроде Disney стали обещать отказываться от продвижения трансгендерных героев в своих новых мультфильмах.

Конечно, на такое решение повлияло и падение кассовых сборов. Взять ту же последнюю «Белоснежку», переписанную в русле «современного феминизма», которая одна принесла убытков более чем на 100 миллионов долларов.

Кинозрители уже вовсю бойкотируют фильмы «Диснея», до краёв наполненные расово-гендерной повесткой.

В итоге Голливуду плохо удаются сетования на давление со стороны новой американской администрации. Ведь главный вызов исходит от общества, которое очевидно устало от бесконечной «культурной революции» в американском кинематографе.

Рано или поздно до студий дойдет, что пора вводить изменения. А пока Трамп открыто призывает их вернуть «золотой век» кино, который пришёлся на середину двадцатого века и два послевоенных десятилетия.

Прямого возврата в прошлое ждать, конечно, не стоит, но смена повестки проявится в ближайшие годы, когда станут выходить создаваемые уже в новых условиях фильмы.

Пока же неурядицы на всех фронтах будут лишь усугублять кризис Голливуда. А для команды Трампа, действующей в логике слома либеральных институтов Америки, такой кризис сам по себе может видеться позитивным.