По всей России идут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. В 80-ю годовщину праздника парады проходят в городах-героях и городах, в которых размещены штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Иван Шилов ИА Регнум

В парадных шествиях примут участие тысячи военнослужащих и сотни единиц военной техники. Традиционно парад станет площадкой для демонстрации передовых разработок отечественного военно-промышленного комплекса, многие из которых были созданы или усовершенствованы с использованием опыта специальной военной операции.

Гарпии выходят из герани

Не секрет, что одно из главных направлений военной мысли в наше время — развитие беспилотных технологий.

На параде Победы в Москве будет продемонстрирована широкая линейка отечественных беспилотников, сумевших завоевать себе репутацию грозного оружия.

Среди них — барражирующие боеприпасы «Ланцет», предназначенные для поражения наземной техники и укреплений противника на передовой и в тылу. По Красной площади провезут боеприпас, исполненный в двух версиях: «Изделие-51» и «Изделие-52».

Мурад Оруджев/РИА Новости Носитель управляемых боеприпасов «Изделие 52-Э»

Накануне парада стало известно, что производитель беспилотников осуществил глубокую модернизацию аппаратной и программной частей «Ланцетов». Оба варианта беспилотника были оснащены новыми каналами связи и системой наведения с использованием технологий искусственного интеллекта. Иными словами, дрон может самостоятельно распознавать цели и выбирать приоритеты для нанесения ударов.

Также ожидается представление дрона-камикадзе «Герань-2» и его модернизированной версии — «Гарпия-А1».

Евгений Биятов/РИА Новости Беспилотные летательные аппараты «Герань-2» в кузове КамАЗа на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

По данным из открытых источников, новейший дрон обладает увеличенной дальностью полёта — до 1500 км, что позволяет атаковать объекты глубоко в тылу противника. Беспилотник несёт мощную боевую часть в 300 кг (против 240 кг у «Герани»). Дрон обладает высокой манёвренностью и оснащается системами наведения, защищёнными от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

При этом дроны отличаются небольшими габаритами, что делает их трудной целью при перехвате.

Не остаётся без внимания и сфера защиты от дронов. На репетиции парада Победы в Туле, возможно, будет представлен бронеавтомобиль «Тигр-М», оснащённый радиолокационной станцией. Локатор укрывается внутри машины и выдвигается при необходимости, что позволяет маскировать специальную технику под обычный армейский внедорожник.

Предположительно, радиолокационная станция — детище тульского НПО «Стрела». Ранее предприятие представило макет радиолокационной станции на базе машины «Тигр-М». Радиолокационная станция позволяет обнаруживать дроны-камикадзе, а также позиции артиллерии противника на расстоянии до 20 км.

Присутствие мобильных РЛС в составе армейских колонн может позволить защитить технику от атаки беспилотников, вовремя обнаружив их на подлёте. Кроме того, мобильная станция может действовать совместно с самоходной артиллерией, корректируя огонь по батареям противника.

Расцветают гиацинт и мальва

Традиционные вооружения продолжают играть важную роль на поле боя. И хотя дроны доказали свою эффективность, «богом войны» остаётся крупнокалиберная артиллерия.

На параде в Москве, вероятнее всего, появятся последние разработки, поступившие на вооружение российской армии: колёсные самоходные артиллерийские установки 2С43 «Мальва» и 2С44 «Гиацинт-К».

Илья Питалев/РИА Новости Самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-К» на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Каждая САУ создана путём установки артиллерийского орудия калибра 152-мм на шасси тяжёлой грузовой машины. Установка «Мальва» способна вести огонь по противнику в режиме «огневого налёта одним орудием». Выдвинувшись на огневую позицию, орудие выпускает последовательно несколько снарядов по разным траекториям, однако цели они достигают одновременно. Один залп позволяет накрыть укреплённую позицию таким образом, чтобы противник не успел скрыться.

Однако главным достоинством самоходки остается высокая мобильность. Колёсное шасси позволяет оперативно развернуть орудие, а после залпа — незамедлительно покинуть огневую позицию. Разработка колёсной самоходной артиллерийской установки была продиктована реалиями специальной военной операции. Противник круглосуточно задействует дроны наведения, которые корректируют контрбатарейный огонь по огневой позиции, поэтому основной тактикой применения колёсной артиллерии становится «ударил — отступил».

Кирилл Зыков/РИА Новости Самоходное артиллерийское орудие 2С43 «Мальва»

Для отечественного военно-промышленного комплекса разработка колёсных установок «Мальва» и «Гиацинт-К» стала существенным шагом вперёд, сообщил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.

«У нас существовал большой парк самоходных установок с цветочными именами — «Гвоздика», «Акация», «Тюльпан», «Гиацинт-С». Но всё это орудия на гусеничном шасси. Разработка САУ на колёсном шасси постоянно тормозилась по разным причинам, но теперь в этом букете появилось пополнение. Это серьёзно расширяет возможности нашей артиллерии», — отметил эксперт.

Ещё одним преимуществом САУ «Мальва» можно назвать высокую скорострельность — до восьми снарядов в минуту. В сочетании с высокой мобильностью это позволяет одной установке, перемещаясь, держать в напряжении противника на определенном участке фронта.

К парку колёсной артиллерии присоединится и тяжёлая огнемётная система ТОС-2 «Тосочка». Высокомобильная установка способна нанести удар по целям в 10 км от линии фронта, буквально выжигая всё на площади в 16 га. До начала СВО тяжёлые пусковые установки термобарических ракет монтировались на гусеничные шасси — так родились тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» и «Буратино».

Однако современные реалии требуют от артиллерии не только огневой мощи, но и мобильности, а российский ВПК оперативно реагирует на новые задачи, внедряя передовые разработки в войска.

Бронетехника под зонтом

Продолжающаяся специальная военная операция Вооружённых сил России на Украине показала, что правила ведения войн меняются — и вчерашние передовые вооружения сегодня могут превратиться в трофей. Повсеместное применение ударных беспилотников различных типов продемонстрировало уязвимость разрекламированной импортной бронетехники — немецких Leopard 2 и американских M1 Abrams.

Неповоротливые бронированные машины вынуждены скрываться от дронов, как только они появляются над ними. Ответ на новую напасть в первую очередь начали искать сами экипажи бронемашин вместе со специалистами из ремонтных подразделений.

Кирилл Зыков. РИА Новости Танки Т-90М (на первом плане) на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Танки и другая бронетехника начали получать дополнительную защиту — навесные металлические конструкции, призванные принять удар беспилотника и защитить корпус машины. Также на отдельные бронемашины начали устанавливать установки радиоэлектронной борьбы, призванные заглушить сигнал управления беспилотником и тем самым предотвратить удар.

Парад Победы обещает показать, как на смену импровизированным козырькам и кустарно приваренным защитным конструкциям приходит заводское дополнительное бронирование машин, разработанное с учётом опыта боевых действий.

Заводскую защиту получили все танки и лёгкие бронемашины, которые готовятся пройти парадным строем по городам России. В Екатеринбурге на парад, как ожидается, выйдут модернизированные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и БМП-3, оснащённые заводскими комплектами защиты и станциями РЭБ. Такое сочетание активных и пассивных средств защиты серьёзно повышает шансы машины выжить на поле боя, отмечают эксперты.

Евгений Биятов/РИА Новости БМП-1АМ «Басурманин» на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

«Мы сейчас часто наблюдаем на кадрах, сделанных противником, что беспилотники не долетают до наших бронемашин, оснащённых установками РЭБ. Сигнал глушится на расстоянии примерно десяти метров от танка, оператор теряет управление дроном, и он проходит мимо. Штатная установка таких средств в сочетании с металлическим козырьком — это путь, по которому пойдут, и уже идут кое-где, производители бронетехники во всём мире», — говорит Александр Михайловский.

Дополнительное бронирование получает также лёгкая бронетехника. На параде в Москве, возможно, появится и модернизированная БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» с установленными экранами, которые защищают борта и ходовую часть машины. Дополнительную защиту также получили башня и приборы наблюдения (именно они, как правило, — приоритетная цель для операторов дронов).

Одной из новинок парадного строя обещает стать БМП-1АМ «Басурманин». Это глубокая модернизация советской БМП-1 с современным модулем вооружения с 30-мм автоматической пушкой, которым ранее оснащались БТР-82А. Как и другие образцы бронетехники, БМП оснащена защитными экранами.

Что не менее важно, дополнительную защиту получают и серийные машины, идущие на фронт. Накануне Дня Победы «Уралвагонзавод» показал кадры отправки в войска партии танков Т-90М и Т-72Б3М, оснащённых всеми средствами защиты, созданными на основе опыта боевых действий.