В Еврокомиссии (ЕК) решили поворошить «неудобное прошлое» и начали повторное расследование по катарскому коррупционному скандалу 2022 года. В фокусе внимания оказался еврочиновник из Эстонии Хенрик Хололей, которого обвиняют в тайной работе на Доху.

Иван Шилов ИА Регнум

Несмотря на то, что расследование пока имеет «внутренний характер», оно вполне может вылиться в уголовное преследование — тем более, что прецедент уже создан, и не только Европой.

Взглянуть на скандал трехлетней давности под новым углом ЕК отчасти могли сподвигнуть и схожие кризисы в других странах, где также был замешан интерес официальной Дохи.

Катаргейт-2022

Коррупционный скандал в Европарламенте (известный также как «Катаргейт») 2022 года стал одним из самых крупных за всю историю существования ЕС. Суммарный ущерб, нанесенный Европе иностранными лоббистами, был оценен в несколько десятков миллиардов евро в денежном выражении.

Под следствием оказались, по меньшей мере, десять крупных чиновников ЕС — в том числе тогдашний вице-президент Ева Кайли и влиятельный евродепутат Антонио Панцери. Для некоторых (в первую очередь, для Кайли) это стало концом политической карьеры.

И хотя к кулуарной борьбе за контроль над решениями ЕС также приложили руку агенты влияния Марокко и Мавритании, именно катарские лоббисты стали главной головной болью евросообщества.

Как впоследствии отмечали функционеры ЕК, Доха умело манипулировала отдельными депутатами и членами их семей

Таким образом Катар сумел не только улучшить собственную репутацию в преддверии чемпионата мира по футболу 2022 года, но и добиться преференций для национальных нефтегазовых и технологических компаний, а также обеспечить щедрые европейские инвестиции в «домашний» цифровой сектор.

Кроме того, благодаря связям в Европарламенте Катар получил возможность влиять на ситуацию в Палестинской автономии и секторе Газа, ненавязчиво продвигая свою креатуру руками еврочиновников.

Спустя пару лет это очень помогло Дохе стать универсальным посредником между Израилем и палестинским ХАМАС.

Дело Хололея

Впрочем, тень катарского коррупционного скандала испортила карьеру не всем его фигурантам.

Показательно дело бывшего гендиректора ЕК по транспорту Хенрика Хололея. Еврочиновник проводил много времени в Дохе, которую якобы посещал «за счет приглашающей стороны», и нередко совмещал рабочие встречи с шейхами и отдых в фешенебельных заведениях катарской столицы.

Причем, добродушие и гостеприимство Катара совпало с периодом, когда Хололей был уполномочен ЕС вести с ним переговоры об «открытом небе», предоставлявшем национальной компании Qatar Airways более широкий доступ в Европейский союз по сравнению с другими аравийскими перевозчиками.

Стоит отметить, что основные и наиболее активные переговоры пришлись как раз на период, когда Катар находился в дипломатической блокаде и был фактически изолирован от соседей.

Не удивительно, что довольно скоро к еврочиновнику появились вопросы со стороны прокуратуры и коллег по ЕК.

В 2022 году Хололей проходил по «Катаргейту» в качестве подозреваемого, но в «позорную когорту» с высокопоставленными коллегами не попал, поскольку часть обвинений в его адрес так и не была доказана.

Кроме того, чиновник еще до утверждения предварительного обвинения Кайли и Панцери заключил сделку с коллегами и добровольно покинул должность. При этом саму дирекцию по транспорту он в итоге не оставил, а лишь занял более низкую позицию политического советника, на которой и находится по сей день.

Однако полностью отделаться от прошлого ему, судя по всему, так и не удалось. Весной 2025 года ЕК возобновила внутреннее расследование в отношении Хололея.

Формально процедуру проверки начали еще в марте — чтобы повторно проверить сведения о прошлых злоупотреблениях еврочиновника в период его командировок в Катар.

Однако уже к маю в ЕК заговорили о неких «новых эпизодах» в уже расследованном деле и о наличии «катарского следа» в его последних решениях и инициативах.

Расследователи предположили, что даже после ухода с должности Хололей сохранил роль кулуарного лоббиста Катара и продолжил помогать вчерашним партнерам продвигать в Европарламенте выгодные для них решения. Для этих целей он использовал депутатскую сеть и близкие к Европарламенту НКО.

В случае, если обвинения в адрес еврочиновника подтвердятся, он будет вынужден окончательно покинуть ЕК и с высокой долей вероятности станет фигурантом уголовного дела по той же схеме, что и Кайли ранее.

Скандал-близнец из 2025-го

Повторный всплеск интереса Европы к уже подзабытому скандалу объясняется в том числе большой шумихой вокруг «Катарского досье» в Израиле, также получившего название «Катаргейт»).

Речь о том, что приближенные премьер-министра Биньямина Нетаньяху оказались втянуты в скандал с лоббированием интересов Дохи и передачей ей секретных сведений для более эффективного стратегического планирования.

Первое время европейские правоохранители не слишком следили за развитием событий в Израиле.

Однако после того, как израильская версия «Катаргейта» вышла за пределы еврейского государства, и появились сведения о попытках Дохи влиять на образ и политику других стран (Египет и США), в ЕК резонно предположили, что «щупальца» влияния Дохи вполне могут тянуться и в Европу.

А потому решили проверить своих чиновников на предмет неоднозначных связей — и начали с тех, кого в прошлом уже ловили на злоупотреблениях.

Вполне вероятно, что Хололей — далеко не единственный, кто решил перезагрузить старые связи с катарскими шейхами, руководствуясь мыслью, что европейский «Катаргейт» уже не столь интересен расследователям, как его израильский «близнец».

А значит, в деле вскоре могут появиться новые фамилии, хорошо известные европейцам.

Как бы то ни было, оба скандала — как европейский, так и израильский — демонстрируют, что Катар с течением времени не только не утратил влияния на мировые процессы, но и смог с минимальным расходом ресурсов преумножить их.

Расставив «рычаги» не только на Ближнем Востоке, но и в Старом Свете, Доха оставалась большей частью в тени крупных держав, однако влияла на векторы их политики, контролируя ситуацию через своих лоббистов.