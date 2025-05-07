В последние дни апреля те, кого принято называть конспирологами, в очередной раз получили повод для волнений.

Иван Шилов ИА Регнум Вирджиния Джуффре и Джеффри Эпштейн

25-го числа была найдена мертвой 41-летняя Вирджиния Джуффре — та, кого принято называть первым и ключевым свидетелем по делу финансиста Джеффри Эпштейна и светской львицы Гислейн Максвелл, предоставлявших секс-услуги сильным мира сего.

Именно Вирджиния первой сбросила с себя покров анонимности и прямо обвинила и Эпштейна, и нескольких знаменитостей — в том числе британского принца Эндрю — в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и подробно рассказала, что сделали в свое время с ней самой.

По сути, Джуффре заранее обрекла себя на кровопролитную юридическую битву и с былыми обидчиками, и с американскими СМИ, и с западным правосудием.

Это достаточно серьезный шаг, который требует смелости, сильного характера и бойцовской выдержки. И тем страннее, что причиной смерти Вирджинии ее собственная семья называет самоубийство, а правоохранители не видят в случившемся никакой криминальной подоплеки.

Организаторы и клиенты

В семилетнем возрасте Джуффре домогался близкий друг родителей, позже девочку помещали в приемные семьи, она сбегала из дома, в 14 лет жила на улице, неоднократно подвергалась физическому насилию, а в какой-то момент и вовсе провела полгода с престарелым секс-торговцем.

И вот на фоне такой жизни она, работавшая на курорте в Мар-а-Лаго, познакомилась с людьми, которые предложили ей вместо девяти долларов в день зарабатывать по двести с одного только клиента. Сначала — просто делая массаж, а затем — не только массаж.

По словам самой Джуффре можно сделать вывод, что она с самого начала понимала, чего хотят от нее сводники. Вот только решила, что отказаться из-за своей жизненной и финансовой ситуации не может.

История развернулась весьма предсказуемым для этой «отрасли» образом. Гислейн Максвелл искала нужных девочек, уговаривала их сотрудничать, вместе с Эпштейном учила их «правильно обращаться с богатой клиентурой».

Сам Эпштейн «пробовал» девочек вместе со своими друзьями, а потом сдавал их на время влиятельным персонам. Одним из «клиентов» Джуффре оказался младший брат нынешнего британского короля — принц Эндрю.

«Они передавали меня по кругу, как блюдо с фруктами», — говорила Джуффре, описывая свою «работу» на Эпштейна и Максвелл.

Спустя несколько лет Вирджиния, утратив большинство иллюзий, поступила в школу массажа в Таиланде, где познакомилась с будущим мужем и впоследствии родила троих детей.

В 2009 году Джуффре подала первый судебный иск — против Максвелл. Она обвинила светскую львицу в вовлечении в торговлю с целью сексуальной эксплуатации. Свое имя Джуффре не афишировала, фигурируя в документах как «Джейн Доу 102».

Иск спровоцировал еще несколько аналогичных от других жертв — и все они были удовлетворены присуждением компенсаций на нераскрытую сумму. В январе 2022 года стало известно, что Джуффре получила около 500 тысяч долларов компенсации.

Однако после рождения дочери в 2010-м году Вирджиния решила, что оставаться анонимной больше не может.

В 2011-м она дала первое скандальное интервью, к которому приложила фотографию, где стояла в обнимку с принцем Эндрю в доме Максвелл в Белгравии.

В 2014 году Джуффре создала некоммерческую организацию, объединяющую жертв сексуальной эксплуатации и насилия.

В 2021-м подала гражданский иск против принца Эндрю. Тот заявления Джуффре опроверг, однако в следующем году стороны заключили внесудебное соглашение, которое предполагало значительное пожертвование со стороны королевской особы в НКО, возглавляемую Джуффре.

Обвинения Вирджинии повлекли за собой отстранение принца Эндрю от исполнения обязанностей члена королевской семьи и взаимодействия с благотворительными организациями, а также — по некоторым данным — к изгнанию из Букингемского дворца.

Обстоятельства смерти

В начале апреля этого года Вирджиния Джуффре выступила с заявлением, что попала в автомобильную аварию, в результате которой заработала почечную недостаточность, а врачи «дали ей четыре дня жизни» и перевели в специальную урологическую больницу. Также Джуффре опубликовала собственную фотографию с покрытым синяками лицом.

Чуть позже власти Австралии, где произошла автокатастрофа, сообщили, что никаких сообщений о пострадавших в результате этого происшествия у них нет.

Полиция, впрочем, поделилась информацией о том, что 24 марта произошло «незначительное» столкновение автомобиля со школьным автобусом. Машина ущерб понесла, сама Вирджиния находится в больничном стационаре, ее жизни ничего не угрожает.

Семья Джуффре подробностей не поведала, сказав только, будто мать семейства публиковала данные, думая, что делает это для своей личной страницы в социальной сети.

Дальше в СМИ фигурировали взаимоисключающие истории: то Вирджинии стало хуже, то всё в порядке, то ее состояние снова стабильно тяжелое. Попутно выяснилось, что ранее женщина обвинила своего мужа в домашнем насилии и перед смертью боролась за опеку над детьми.

25 апреля мировые СМИ облетела новость о том, что Джуффре найдена мертвой. Учитывая известность погибшей, к делу немедленно привлекли отдел, специализирующийся на расследовании особо тяжких преступлений.

Однако у следователей смерть Вирджинии никаких подозрений не вызвала уже в первые часы после осмотра тела. Ее отец выразил сомнения в том, что дочь покончила с собой, да и ее адвокат публично дала понять, что «в деле не всё так однозначно».

Однако чуть позже семья Вирджинии Джуффре признала ненасильственность смерти, а также выразила сожаление о том, что та, кто «всю жизнь была бойцом», всё же не выдержала бремени причиненного ей насилия.

Адвокат, еще недавно сомневавшаяся в суициде своей клиентки, стала давать интервью в стиле «меня все неправильно поняли», и она-де не видит в случившемся ничего подозрительного, не критикует полицию, в личные дела семьи Джуффре не лезет и другим не советует.

Дневники покойной

Тем не менее бренд, в который успело превратиться имя Вирджинии Джуффре, продолжит жить. Ее брат с невесткой анонсировали свое желание продолжить дело умершей и планируют выступать в защиту жертв Эпштейна и Максвелл.

Сделали они это, «случайно пролистав» дневники покойной и найдя там много «слов поддержки пострадавшим».

Судя по всему, не стоит удивляться, если в записях найдутся еще и неозвученные самой умершей обстоятельства ее «взаимодействия» с Эпштейном и Ко.

Череда самоубийств

История преступлений Джеффри Эпштейна давно обращает на себя внимание загадочными самоубийствами ключевых участников уголовного процесса.

Сам Эпштейн — по официальной версии — покончил с собой, находясь в заключении, как раз в момент расспроса на предмет самого интересного в его работе — списка клиентов.

Стоит признать, что лица, подобные Эпштейну, «просто так» умирают крайне редко и слухи о «непростых смертях в этом деле» имеют под собой определенную основу.

В мае 2023 года от передозировки наркотиков скончалась Кэролин Андриано, которая также выступила с обвинениями против Гислейн Максвелл и Эпштейна, который изнасиловал ее в возрасте 14 лет.

Еще раньше — в 2017 году — также от употребления запрещенных веществ скончалась другая жертва Эпштейна, Ли Скай Патрик.

В обоих случаях смерть была признана результатом случайной передозировки наркотиков, на которых обе девушки плотно сидели, «пытаясь забыть стресс от пережитого насилия».

Американские криминологи и психологи не видят в таких ситуациях ничего подозрительного, так как преступления против половой неприкосновенности могут сильно искалечить психику и стать причиной «вещей и похуже».

Однако что делать с тем фактом, что один из сообщников Эпштейна — модельный агент Жан-Люк Брюнель — в 2022 году покончил с собой в парижской тюрьме «Санте»?

Сенсации не вышло

Вступая в должность, президент США Дональд Трамп обещал не только поведать тайны об убийстве Джона Кеннеди, 11 сентября или НЛО. Он также гарантировал, что расскажет общественности, что ФБР скрыла по делу Джеффри Эпштейна.

В феврале генпрокурор США Пэм Бонди рассекретила первую часть документов, среди которых были копии бортовых журналов частного самолета Эпштейна, список 254 «массажисток», адресная книга.

Также в деле присутствовал перечень из 150 улик, среди которых — секс-игрушки, массажные столы, картины с обнаженной натурой и тому подобное.

Однако журналисты тут же поняли, что все эти списки и бортовые журналы в том или ином виде уже несколько лет гуляли по Интернету. Сенсации не вышло.

В генпрокуратуре заявили, что пока смогли получить только 200 страниц по этому уголовному делу, однако останавливаться не намерены и будут продолжать оказывать давление на ФБР.

Можно, конечно, подождать еще, однако существует мнение, что «лишнюю» информацию общественность не получит даже при Трампе. А все неудобные персонажи — что жертвы, что преступники, что следователи — постепенно будут выведены из игры.

Кто-то отправится (или уже отправился) в почетную отставку, а кто-то — на тот свет. Американская политическая машина никогда не выстрелит себе в ногу, рассказав по-настоящему неудобные факты.

Впрочем, в первый раз, что ли?