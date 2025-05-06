Мировой рынок IT-труда меняется под влиянием форсированного внедрения искусственного интеллекта. Статистика пугает: с января свыше 52 тыс. айтишников потеряли работу, причём одна только апрельская волна сокращений унесла 23 тыс. рабочих мест. По сообщению WSJ, в феврале 2025 г. работу искали 152 тыс. IT-специалистов — за два месяца до того, в декабре, их было 98 тыс.

Иван Шилов ИА Регнум

Жертвами оптимизации становятся управленцы, инженеры, тестировщики, джуниоры и контент-менеджеры — преимущественно в американских и европейских компаниях. Технологические гиганты — Amazon, Google, Microsoft, Tesla — не исключение: они тоже проводят существенные сокращения персонала. Аналитики McKinsey прогнозируют, что через год искусственный интеллект может вытеснить до трети специалистов из IT-сферы.

Впрочем, гендиректор компании Anthropic Дарио Амодеи куда щедрее в прогнозах, он пророчит полное исчезновение профессии программиста через год. По его убеждению, совсем скоро, через несколько месяцев, искусственный интеллект будет писать 90% программного кода.

А что в России?

Ни инициативы, ни креатива

Сергей Марков, директор по развитию технологий искусственного интеллекта крупнейшего российского банка, считает, что наиболее уязвимы перед ИИ те специалисты, чья работа жёстко привязана к конкретным технологиям и языкам программирования.

— Вопреки стереотипам, развитие ИИ-технологий больше влияет не на новичков. Мотивированные новички как раз способны быстро освоить новые технологии. Более уязвимой категорией являются скорее специалисты среднего уровня, которым не хватает способностей или мотивации развиваться дальше, — отмечает Марков.

По его мнению, в условиях быстрого развития ИИ основным конкурентом таких специалистов среднего звена становится начинающий разработчик, использующий в своей работе ИИ-инструменты.

Александр Моисеев, главный разработчик крупнейшей российской телекоммуникационной компании, не спешит восторгаться преимуществами ИИ:

— ИИ не самостоятелен, не инициативен и малокреативен при решении задач, не имеющих стандартного решения. Он решает задачи всегда в лоб, и даже если есть простой способ обойти сложности, ИИ этого не видит. К тому же у современных нейросетей ограничен объем информации, с которым они могут работать одновременно, а некоторые ИТ-специальности требуют длительного погружения в проект (от года). В таких случаях ИИ с трудом заменит человека.

По его словам, в плане «человеческого интеллекта» ИИ находится на уровне начинающего специалиста.

— Однако при решении стандартных задач, имеющих известный оптимальный алгоритм решения, пусть даже сложный (требующий уровня senior для написания), ИИ пишет легко и очень быстро. То, что у опытного разработчика заняло бы 8-12 часов, с помощью ИИ можно сделать за час, — поясняет Моисеев. — Но снижает ли это необходимость в разработчиках-людях? Нет. Просто повышается результативность, достигается конкурентное преимущество за счёт снижения сроков и стоимости разработки.

Довольно печальные впечатления о педагогическом потенциале ИИ остались у Виктории Герман, бывшего наставника школы IT-профессий.

По ее словам, вскоре после того, как она пришла в компанию, руководство начало внедрять ИИ для проверки простых домашних заданий и тестировало ИИ-наставника для ответов на вопросы студентов.

— Раньше за день дежурства наставнику выплачивалась фиксированная сумма. После внедрения ИИ оплата изменилась, в итоге мои доходы упали примерно втрое, — поясняет Виктория.

Обидно не только за это. Качество работы ИИ оказалось вполне провальным:

— Студенты часто раздражались из-за его непонятных или неполных ответов. ИИ также некорректно проверял домашние задания. И мне, как наставнику, приходилось разбираться с недовольными студентами, работы которых были выполнены верно, но отклонены системой.

Пастбище самозванцев

Сергей Марков подчеркивает, что новости об увольнениях создают искаженную картину:

— Самая большая проблема этих новостей — вам говорят только про увольнения, но не говорят про новые рабочие места. Сейчас уровень безработицы в техническом секторе ниже, чем он был в 2020 году.

По его мнению, текущая ситуация на рынке труда — это преимущественно коррекция после пандемии COVID-19, когда технологические компании активно нанимали новых сотрудников.

— ИИ тут в целом ни при чём. В долгосрочной перспективе развитие ИИ-технологий, скорее всего, приведёт к увеличению числа занятых в отрасли, — утверждает Марков. — Если бы развитие технологий автоматизации было бы «игрой с нулевой суммой», у нас сейчас в мире остался бы один программист, который делал бы всю работу. Но очевидно, что мы оказались в мире, когда программистов не один, не сто и даже не сто тысяч, а гораздо больше, — продолжает он.

Трансформация рынка труда под влиянием ИИ, конечно, имеет и негативные стороны.

— Жаккардовский ткацкий станок в ходе промышленной революции обесценил умения множества ткачей. Примерно то же делают многие современные ИИ-технологии. Поэтому мы будем постоянно сталкиваться с ситуацией, когда рынку нужны работники с другим набором знаний и умений, чем у большинства специалистов, — отмечает Сергей Марков.

Дело это, на его взгляд, достаточно затратное:

— Встаёт вопрос, из чьего кармана будет оплачиваться переподготовка или социальная поддержка людей, чья квалификация не соответствует новым требованиям рынка? Эти вопросы очень важны, их нельзя игнорировать. С другой стороны, за несколько лет в индустрии поменялось очень многое. Поэтому IT-специалисты всегда жили в реальности, когда им постоянно нужно было учиться и осваивать новые технологии.

Александр Моисеев обращает внимание на другую проблему, которая, по его мнению, намного серьезнее. По его словам, на рынке присутствуют тысячи людей, не имеющих реального опыта, но охотно откликающихся на объявления о вакансиях. Приходят они туда с выдуманными резюме, отнимая время и силы у компаний. В результате наём замедляется, решение задач тоже. Таких горе-соискателей Моисеев называет «не-совсем-специалисты».

По его словам, особенно подвержены этой проблеме компании, которые пытаются нанимать специалистов «максимально оптимально» — находя тех, кто просит зарплату ниже рынка, но выглядит компетентным.

— В таких компаниях псевдоспециалисты иногда выходят даже на руководящие позиции, после чего сами уже отвечают за наём. И это приводит к плачевным результатам.

Интересно, что ИИ в некоторых случаях помогает самозванцам:

— Такие сотрудники выезжают за счет использования ИИ, в результате чего руководство даже не понимает, что люди буквально недавно закончили курсы, — добавляет Моисеев.

Адаптируемся

Сергей Марков полагает, что ИИ не уничтожает рабочие места, а меняет требования к навыкам — и создает новые профессиональные ниши.

— Развитие ИИ повышает требования к гибкости мышления. В быстро развивающемся мире наиболее востребована способность адаптироваться, — отмечает он.

Среди новых профессий, которые появляются благодаря развитию ИИ, Марков называет разработчиков систем, объединяющих несколько ИИ, и тренеров для обучения ИИ-систем. Будут востребованы, по его мнению, специалисты по применению генеративного ИИ и специалисты по защите прав граждан при взаимодействии с ИИ-сервисами.

Марков описывает, как ИИ трансформирует существующие направления IT-рынка:

— В разработке программного обеспечения будут больше использовать автоматических помощников, которые подсказывают код и решения. В тестировании программного обеспечения будет расти роль ИИ, а значит, от тестировщиков потребуется умение настраивать и применять такие системы, проверять более сложные и специфичные сценарии. Будет расти потребность в людях, способных проверять и дорабатывать материалы, подготовленные искусственным интеллектом. Так происходит сдвиг от создания большого объема текста к его тщательной проверке и улучшению.

Главным условием адаптации к новой реальности Сергей Марков считает способность к освоению новых технологий:

— Основной частью индивидуальной стратегии должна стать систематическая работа по освоению нового. Возможно, это личные проекты, связанные с ИИ-технологиями, чтение литературы, знакомство с тематическими подкастами, но самое главное — создание собственного опыта.

Александр Моисеев подчеркивает важность честного предъявления своей квалификации на рынке труда:

— Сейчас компании начинают запрашивать выписки из трудовой на «Госуслугах», давать технические задания, проверять реальный опыт соискателей. И это действительно угрожает тысячам ИТ-специалистов, которые ещё год-полтора назад были сотрудниками совсем других специальностей.

Но, несмотря на локальные сокращения, эксперты сходятся во мнении, что массового роста безработицы в IT-отрасли ожидать не стоит.

— Все направления IT-рынка будут затронуты изменениями. В сфере практически не останется «тихих уголков». Но в долгосрочной перспективе число занятых в ИТ-индустрии будет расти, — обещает Сергей Марков.