На Йеменском фронте вновь неспокойно и события развиваются стремительно. Не прошло и суток с момента резонансной атаки йеменского движения «Ансар Аллах» (более известного как хуситы) на израильский аэропорт Бен-Гурион, а Израиль уже в полной мере реализовал свое «право на ответ», атаковав один из главных морских хабов на подконтрольных хуситам территориях.

Иван Шилов ИА Регнум

Даже с учетом активного содействия США, операция израильтян оказалась дерзкой — истребительной авиации пришлось преодолеть не менее двух тысяч километров. Впрочем, не исключено, что кто-то из внешних наблюдателей решил своевременно подставить Тель-Авиву свое плечо.

Атака на аэропорт

Поводом для нового витка эскалации стала атака йеменских повстанцев на международный аэропорт Бен-Гурион, главный воздушный хаб Израиля. Ракета упала на его территории, легкие ранения получили как минимум шесть человек.

Несмотря на то, что ракетная атака нарушила работу аэропорта не более чем на час, она стала первой прицельной акцией против воздушной гавани.

До этого йеменские повстанцы пытались атаковать ее в сентябре 2024 года, когда на посадку заходил борт № 1 «Крылья Сиона» с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, но не смогли преодолеть эшелонированную воздушную защиту.

В этот раз ситуация сложилась иначе: йеменскую ракету одновременно пытались перехватить две разные системы — «Хец» и THAAD, — однако обе попытки закончились ничем. Репутация «непробиваемого неба» оказалась серьезно подмочена.

Воодушевленные успехом лидеры хуситов заявили, что намерены добавить к морской блокаде Израиля воздушную, нанося множественные удары по аэропортам и аэродромам еврейского государства.

Высокопоставленный представитель хуситов Мохаммед аль-Бухайти позже назвал удар демонстрацией возможностей, а также отметил, что у группировки «нет красных линий».

Хуситы также предостерегли авиакомпании от рейсов в Израиль, объяснив это угрозой безопасности для самолетов. На какое-то время это даже возымело эффект: швейцарская «Lufthansa Group» и индийская «Air India» приостановили рейсы, однако возобновили их менее чем через сутки.

Остальные крупные перевозчики об отмене полетов не сообщали, хотя и сократили число рейсов из-за «падения спроса».

Американцы устранились

Дерзкая выходка хуситов разозлила израильское военно-политическое руководство. Так, министр обороны Исраэль Кац пообещал, что Израиль нанесет ответный «семикратный удар» по всем, кто его атакует.

Его поддержал и премьер Нетаньяху, пообещавший возмездие не только хуситам, но и тем, «кто стоит за их спиной», подразумевая в первую очередь иранских военных советников.

И ответный ход израильтян не заставил себя долго ждать. Менее чем через сутки после удара хуситов по Бен-Гуриону израильская авиация атаковала подконтрольный движению приморский город Ходейда в Йемене.

В налете участвовало более тридцати истребителей, было сброшено 48 боеприпасов. Как минимум треть из них — на порт, который, согласно отчету Каца, использовался как хаб для поставок иранского вооружения.

Также интенсивной бомбардировке подвергся бетонный завод «Баджиль», расположенный примерно в 50 км от Ходейды. По данным израильской стороны, объект являлся основным источником дохода шиитских сил, а продукция завода, помимо прочего, использовалась для строительства сооружений военного назначения.

Примечательно, что американские силы, в течение последних полутора месяцев бомбившие подконтрольную хуситам территорию, в ночь на 6 мая только обеспечивали прикрытие для израильской авиации, но в самой атаке не участвовали.

По всей видимости, Вашингтон таким образом оставил официальному Тель-Авиву возможность отомстить самостоятельно.

Израильтяне результатами атаки удовлетворены и грозятся, что такие удары могут стать для хуситов «обыденностью». О том, что каждая подобная атака обходится израильской казне в солидные суммы (из-за больших расстояний между Йеменом и Израилем и необходимости «облетать» недружественные страны), военное руководство страны предпочитает не упоминать.

Кто-то помог

Хуситы оценили ущерб от израильского налета как «терпимый». По данным местного минздрава, в результате ночного налета погибли два мирных жителя, еще 42 получили ранения. О потерях в рядах бойцов шиитских милиций не сообщалось. Также серьезно повреждена портовая инфраструктура и несколько хранилищ топлива.

При этом завод «Баджиль», на который израильтяне потратили до половины боеприпасов, по оценкам руководства шиитского движения, «серьезно не пострадал» и в ближайшее время возобновит работу.

С другой стороны, определенный накопительный эффект от ударов по объектам хуситов все же наблюдается. Так, после череды налетов американской авиации на нефтеналивной терминал «Рас-Иса» руководство шиитского движения было вынуждено ввести план экстренных мер для заправочных станций на подконтрольных территориях, дабы избежать дефицита топлива и расцвета подпольной торговли.

В последний раз такие масштабные меры вводились хуситами в 2015 году, когда арабская коалиция в ходе интервенции в Йемен атаковала нефтяные терминалы и уничтожила половину всех запасов нефтепродуктов. Не исключено, что израильские удары по Ходейде также окажут негативное влияние на энергетическую ситуацию в стране.

Вместе с тем йеменские повстанцы настроены решительно. В ответ на удар израильтян они пригрозили кратно усилить атаки и задействовать новые виды вооружений. Включая массовое применение «йеменского гиперзвука», о постановке которого на вооружение они рапортовали еще летом 2024 года.

Стоит подчеркнуть, что угроза в данном случае адресована не только Израилю, но и арабским соседям Йемена. Тем более что из-за географической удаленности Йемена от израильских границ нанести эффективный удар по прибрежной Ходейде истребители ЦАХАЛ могли только по двум маршрутам.

Самолеты ВВС Израиля либо тайно дозаправлялись на египетских базах (что вполне вероятно, с учетом союзнических отношений Тель-Авива и Каира), либо пролетели через воздушное пространство Саудовской Аравии при поручительстве США как главного военного партнера Дома Саудов.

Проход через воздушное пространство Ирака, ОАЭ и неподконтрольной хуситам части Йемена с заходом на Ходейду «со спины» исключен по причине значительной протяженности маршрута.

Как бы то ни было, вероятное использование израильтянами воздушного пространства третьих стран расходится с публичными обещаниями арабских лидеров не вмешиваться в конфликт между Тель-Авивом и хуситами и серьезно повышает градус эскалации в регионе.