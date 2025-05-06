Подразделения Вооружённых сил России (ВС РФ) перешли в наступление по всей линии фронта.

ИА Регнум

По данным украинских источников, за минувшую неделю было зафиксировано наибольшее количество наших наступательных операций в 2025 году.

Приближаясь к Лазурному

Ожесточённые бои продолжаются в Донбассе, где российские войска вышли к окраинам стратегически важного города Покровска. По информации с мест, в ходе наступления на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) южнее города штурмовым подразделениям удалось вклиниться в оборону противника на глубину двух-трёх километров, а также освободить населённый пункт Лысовка.

Позднее информацию об освобождении села подтвердили в Министерстве обороны России: «В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики».

Лысовка расположена в пяти километрах от южных окраин Покровска. Населённый пункт был превращён в мощный оборонительный узел, бои за который продолжались с сентября 2024 г. В середине осени ВСУ задействовали в этом районе резервы и перешли в контрнаступление, заняв часть посёлка. На протяжении последней недели в Лысовке шли ожесточённые бои за каждый дом. В конечном итоге украинские войска были вынуждены вновь оставить село.

Однако этим неудачи ВСУ не ограничиваются. В соцсетях распространяется информация о прорыве их обороны южнее Покровска и продвижении российских войск к микрорайону Лазурному. ВС России удалось пробить брешь в районе села Зверево и близлежащего Зверевского пруда и развить успех. В связи с этим в Сети появились сообщения о начале боевых действий непосредственно в жилой застройке Покровска и бегстве ВСУ.

Ситуация на этом участке фронта действительно складывается не в пользу украинцев, отметил в комментарии ИА Регнум фронтовой источник. Однако слухи о скором освобождении города являются, на его взгляд, «преждевременными».

«Наше наступление южнее Покровска имело определённые успехи. Сейчас линия фронта подступила к населённому пункту Зеленовка, который административно является частью этого города. Село вплотную прилегает к микрорайону Лазурному. Противник никуда не исчез, и город «уже завтра», как некоторые говорят, освобождён не будет. Но наше наступление продолжается», — сообщил собеседник ИА Регнум.

Источники по обе стороны фронта сходятся в том, что наступление российской армии знаменует начало боевых действий за Покровск — «неприступную крепость». В связи с этим Киев направляет на этот участок резервы, в том числе части, ранее оккупировавшие приграничные территории Курской области.

Наши авиация и артиллерия, в свою очередь, наносят удары по трассе Е50, используемой противником для переброски подкреплений в Покровск с территории Днепропетровской области. В то же время российские войска продолжают наступление южнее Покровска, освобождая территорию ДНР.

Перейти ручей Солёный

По информации с мест, в ходе наступления российские войска также заняли населённый пункт Котляровка в 25 километрах юго-западнее Покровска.

Примечательно, что посёлок находится в непосредственной близости от границы между ДНР и Днепропетровской областью. Чтобы пересечь границу, необходимо преодолеть расстояние в 2,5 километра, а также форсировать ручей Солёный — приток реки Солёная. Противнику, скорее всего, не удастся остановить наше наступление, поскольку на этом участке фронта нет крупных населённых пунктов, вокруг которых можно было бы выстроить оборону.

Информацию о продвижении российских войск подтвердил украинский аналитический портал DeepState. По данным его аналитиков, Котляровка перешла под контроль ВС РФ, которые находятся в считаных километрах от границ Днепропетровской области.

Южнее Котляровки продолжаются ожесточённые боевые действия по линии Алексеевка — Богатырь — Отрадное — Комар — Воскресенка. Украинские источники сообщают о резко возросшей активности российской авиации. На отдельных участках фронта она наносит по 10-15 ударов подряд. В результате удара авиабомбой ФАБ-1500, оснащённой модулем планирования и коррекции, был поражён пункт управления 46-й бригады ВСУ в селе Комар.

Такая активность в воздухе свидетельствует об отсутствии выстроенной системы ПВО противника на южнодонецком направлении.

Российские войска используют превосходство в воздухе для того, чтобы добиться успехов на земле, минимизируя потери со своей стороны, сообщил источник ИА Регнум. Обескровленные соединения противника на передовой не получают подкреплений и сдают позиции.

«Что особенно важно, авиация работает не только по линии соприкосновения, но и по оперативным тылам противника. Обе дороги, по которым возможна переброска в район Богатырь — Комар подкреплений с территории Днепропетровской области, находится под постоянным наблюдением. Перебрасываемая техника уничтожается ещё до подхода к фронту. Так что на этом участке инициатива на нашей стороне», — добавил собеседник издания.

Также сообщается о начале наступления российской армии южнее — в районе города Великая Новосёлка. Боевые действия продолжаются в районе населённых пунктов Вольное Поле, Зеленое Поле, Новоселка и Новополе. Украинские войска констатируют, что ситуация на этом направлении складывается не в их пользу.

«Ситуация осложнилась после того, как противник (ВС РФ. — Прим. ред.) смог перейти реку Вороная и закрепиться по трассе около Зеленого Поля, а также занять несколько лесополос восточнее Новодаровки», — констатируют украинцы из Deep State.

Наступление по всей линии фронта ставит Киев перед нелёгким выбором — на какое направление стоит направить подкрепление, а каким пожертвовать.

Провал атаки

В то же время ВСУ не оставляют бессмысленных попыток пересечь границу и вторгнуться на территорию Курской области вместо того, чтобы направить резервы на обваливающиеся участки фронта.

По информации с мест, украинские войска предприняли серию попыток перейти границу в Глушковском районе. Сообщается о столкновениях в районе населённых пунктов Тёткино и Рыжевка. Противник снял часть собственных минных заграждений, чтобы открыть дорогу для своей бронетехники, потеряв в процессе разминирования несколько инженерных машин.

На ряде направлений ему удалось временно продвинуться на несколько сотен метров вглубь российской территории, однако затем он был вынужден отступить. Отмечается, что в операции были задействованы ограниченные силы украинцев, в том числе войска, с потерями отступившие из района Суджи. Что и предопределило провал новой атаки.

К отражению наступательных операций активно привлекается авиация, которая уничтожает бронетехнику ВСУ в приграничной зоне, а также наносит удары по пунктам дислокации и мостам на территории Сумской области.

За несколько дней боевых действий противник в этом районе так и не смог добиться сколько-нибудь значимых успехов.

Можно констатировать, что очередная попытка Киева занять какие-нибудь новые участки российской земли провалилась. Украинские войска в приграничье понесли тяжёлые потери, а в Донбассе сдают один населённый пункт за другим.

В тщетных попытках медийного успеха Киев разменивает свои немногочисленные резервы на утраченные территории.