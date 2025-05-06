Неделю назад немецкие политики из ХДС/ХСС представили своих министров нового кабинета, а 5 мая за ними последовали и партнёры по коалиции. И теперь список кандидатов в новый федеральный кабинет окончательно сформирован.

Иван Шилов ИА Регнум

Среди согласованных кандидатур от СДПГ оказалось больше женщин, чем мужчин, и партия заменила всех своих прошлых членов кабинета, за исключением министра обороны Бориса Писториуса. Претенденты от ХДС/ХСС тоже оказались не без сюрпризов.

Дождался. Федеральный канцлер Фридрих Мерц (ХДС)

Довольно возрастной канцлер 69 лет от роду (десятый по возрасту из всех членов германского бундестага нынешнего созыва), долго «шедший к успеху». Всё было у него в биографии: и депутатский мандат, и проигранные выборы, и уход из политики в бизнес, и возвращение.

Был и проигрыш на партийных выборах за пост главы ХДС неудавшейся наследнице Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр… И вот, наконец, на семидесятом году жизни Мерц готов получить высший административный пост Германии.

Голосованием 6 мая бундестаг утвердил его со второй попытки, аналитики склоняются к мысли, что основной мотивацией депутатов было «помотать нервы».

На самом деле назначение на должность главы правительства человека, который ранее не был ни федеральным министром, ни министром-президентом федеральной земли, ни даже бургомистром одного из городов, вызывает множество справедливых вопросов.

И главный из них — как может рулить огромной страной кто-то, не имеющий сколь-нибудь релевантного опыта в сфере государственного управления?

Тем более что перед новым канцлером стоит множество задач внутри и внешнеполитического характера.

Экономика страны опускается в глубины рецессии, темпы её деиндустриализации продолжают зашкаливать, миграционная проблема всё так же далека от конструктивного решения.

А в довершение всего на границах ЕС бушует вооруженный конфликт, в котором Германия выбрала сторону. Что уже стоило ей €45 млрд, выброшенных в топку войны, и конца этим расходам пока не предвидится.

Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС

В довершение всего Мерц начинает свой срок с очень негативным бэкграундом: политические оппоненты и многие избиратели обвиняют его в обмане электората в ходе предвыборной кампании.

Буквально за две недели до выборов в бундестаг он придерживался принципов строгой бюджетной экономии, но стоило выиграть — резко изменил позицию на 180°, вознамерившись увеличить государственный долг аж на €800 млрд.

Награда проигравшему. Министр финансов и вице-канцлер Ларс Клингбайль (СДПГ)

Лидер СДПГ, приведший свою партию со 150-летней историей к худшему результату всех времен на выборах — 16,4%, — получил в награду номинацию на должность вице-канцлера и министра финансов.

47-летний Клингбайль считается харизматичным лидером, однако его главный недостаток ровно такой же, как и у его формального босса Мерца — недостаток опыта в сфере государственного управления.

При всём уважении к достижениям Клингбайля на посту главного партаппаратчика социал-демократов, на одном лишь опыте закулисной партийной борьбы далеко не уедешь. Набираться опыта ему придется уже в процессе работы.

FILIP SINGER/EPA/ТАСС

Учитывая же, что ему будет доверено чрезвычайно важное направление — руководство финансами крупнейшей экономики Евросоюза, такое назначение не может не вызывать у немцев опасений. Тем более что социал-демократы всегда славились необузданностью в социальных тратах, которые Германия ныне просто не может себе позволить.

Прижмут и урежут. Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль (ХДС)

Это один из политиков в ХДС/ХСС, который выступает за переосмысление ситуации с «Альтернативой для Германии», очень популярной партией, признанной нынче экстремистской.

В апреле он высказывался за предоставление представителям партии-изгоя важных постов в комитетах, «если они не привлекали негативного внимания в прошлом». Эта позиция вызывает споры даже в его собственной партии, поэтому Вадефуля недолюбливают как противники из других основных политических сил, так и некоторые сторонники.

В течение многих лет он отвечал за иностранные дела, оборону и Совет Европы в качестве заместителя лидера парламентской группы. Да, это отчасти релевантный опыт для главы МИД, однако опыт в сфере законодательной и в сфере исполнительной власти — всё же немного разные понятия.

Полномочия министерства иностранных дел и его главы в нынешнем кабинете будут ограничены: Фридрих Мерц собирается создать в собственной канцелярии Совет национальной безопасности.

Совет замкнет на фигуру канцлера многие внешнеполитические процессы, оставив профильного министра не у дел по многим важным направлениям.

Естественно, потенциальная вторая роль не приводит Вадефуля в восторг, тем более что глава МИД по рангу всегда считался третьим человеком в правительстве после канцлера и вице-канцлера.

HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

Однако за это новому министру следует благодарить свою предшественницу Анналену Бербок, постоянно пытавшуюся проявить независимость на посту и игнорировавшую позицию канцлера Олафа Шольца. Так что Мерц просто благоразумно хочет оградить себя от подобных неожиданностей.

Российским читателям Йоханн Вадефуль наверняка запомнился по пранку Вована и Лексуса, где будущий министр блеснул своими внешнеполитическими откровениями и нескрываемой русофобией.

Не позавидуешь. Министр внутренних дел Александр Добриндт (ХСС)

Александру Добриндту, 54-летнему главе парламентской группы ХСС, можно только посочувствовать, поскольку вряд ли в нынешнем кабинете министров найдется более неблагодарная работа, чем пост главы МВД.

Перед Германией нынче стоит огромная проблема неконтролируемой миграции и зашкаливающей преступности; особенно много правонарушителей с миграционным бэкграундом. Очевидно, что назрело время для принятия болезненных, но необходимых решений в этом направлении.

Однако руки у Добриндта будут связаны коалиционным договором: социал-демократы, славящиеся чрезмерно гуманным отношением к вопросам миграции, просто не дадут ему принимать жёсткие меры.

Bernd von Jutrczenka/DPA/TASS

Таким образом, Добриндту придётся стать мастером компромиссов, пытаясь угодить и однопартийцам, и коалиционным партнёрам по опасному парламентскому бизнесу. А компромисс — это ситуация, когда из-за переговорного стола недовольными встают все.

Добриндт — ещё один человек в кабинете, делавший исключительно партийную карьеру. Однако у него есть одно несомненное достоинство — он не Нэнси Фэзер (уходящая в отставку глава МВД), к профпригодности которой возникали огромные вопросы.

Пала под чарами могильщика. Министр экономики Катерина Райхе (ХДС)

51-летняя учёная-химик была депутатом бундестага с 1998 по 2015 год, также занимая пост статс-секретаря в министерстве окружающей среды и министерстве транспорта.

Затем она занялась бизнесом, сначала в качестве управляющего директора Ассоциации муниципальных предприятий, а с 2019 года — как менеджер в энергетическом секторе, возглавляя дочернюю компанию энергетического гиганта E. ON — Westenergie.

Это назначение вызывает вполне справедливые вопросы с точки зрения конфликта интересов и подозрений в том, что в США обтекаемо называется «лоббизмом».

Впрочем, профессионализма Райхе не занимать: бывшие сотрудники отзываются о своей руководительнице как о жёстком и эффективном профессионале, достигшем своего поста благодаря персональным способностям, а не распределению по гендерным квотам.

Bernd Elmenthaler/Zuma/TASS

Не в пользу Райхе говорит лишь один факт — неразборчивость в личных связях. Буквально неделю назад она анонсировала свои отношения с Карлом Теодором цу Гуттенбергом.

Этот бывший министр обороны голубых кровей в правительстве Меркель (приставка «цу» в германоязычных странах означает принадлежность к княжескому роду) прославился тем, что стал одним из могильщиков армии и сильно поспособствовал ее превращению из сколь-нибудь боеспособной силы в парадный фасад.

Также экс-министр широко известен тем, что погорел на плагиате в докторской диссертации и был вынужден уйти в позорную отставку.

Сейчас Гуттенберг вернулся в Германию после долгой жизни на синекуре в США. Теперь он занимается тем же, что любил делать, будучи во главе министерства обороны — позированием перед телекамерами и раздачей советов неизмеримой интеллектуальной глубины.

Популярный непонятно почему. Министр обороны Борис Писториус (СДПГ)

Самый популярный политик Германии 65-летний Писториус прогнозируемо сохраняет свой пост главы военного ведомства.

Правда, не вполне понятно, за какие заслуги он облечён столь высоким доверием. Бундесвер с его приходом стал ненамного боеспособнее, чем при трио его предшественниц, а среди боевых офицеров по отношению к Писториусу царит нескрываемый скептицизм.

Bernd Elmenthaler/Zuma/TASS

Однако у него, равно как и у главы МВД Добриндта, есть одно несомненное и архиважное достоинство: он не Кристина Ламбрехт, не Аннегрет Крамп-Карренбауэр, не Урсула фон дер Ляйен и даже не упомянутый выше Гуттенберг. А значит, на контрасте с этими персонами, возглавлявшими когда-то министерство, смотрится достойнее.

Склонная к тратам тихоня. Министр труда и социальных дел Бербель Бас (СДПГ)

Долгое время Бас не попадала в поле зрения широкой общественности, хотя в течение многих лет была секретарем парламентской группы СДПГ. Затем она стала известна как неплохой председатель парламента.

Однако не вполне понятно, чего можно ожидать от ещё одного кандидата без опыта работы в сфере исполнительной власти на подобном посту.

Anna Ross/dpa/picture-alliance/ТАСС

Сферой особых интересов СДПГ всегда была социалка. Вместе со своим однопартийцем, министром финансов Клингбайлем, Бас вполне способна опустошить государственную кубышку ради решения социальных вопросов.

Высокие соцрасходы — это не всегда плохо. Избиратели хотят лишь, чтобы эти действия действительно пошли на благо Германии и обеспечивали коренные интересы народа.

Профи. Министр юстиции Штефани Хубиг (СДПГ)

56-летняя Хубиг до своей работы в политике была судьёй, а это значит, что она соответствует основным требованиям, предъявляемым к должности федерального министра юстиции.

До своего назначения она успела поработать на ответственных должностях в сфере правосудия и на региональном, и на федеральном уровнях.

Kira Hofmann/picture alliance/photothek.de/ТАСС

Она, пожалуй, одна из немногих кандидатов в министры, пришедших в политику из профессиональной сферы, где и сделала успешную карьеру, не ограничиваясь лишь опытом аппаратной борьбы в своей партии.

Суперпрофи. Министр цифровых технологий Карстен Вильдбергер (ХДС)

Вильдбергер пришел в политику из науки и «с рынка». 55-летний министр — доктор физических наук в области физики твёрдых тел.

Сначала он работал консультантом по менеджменту, затем менеджером телекоммуникационных компаний, в промежутках — членом правления гиганта электроэнергетики и, наконец, стал главой сети магазинов Media Markt-Saturn — крупнейшего в Европе ритейлера в сфере электроники и бытовой техники.

HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

Член кабинета, по-настоящему «сделавший себя сам» и знающий, что такое работа «на земле», в отличие от некоторых берлинских небожителей.

«Эйфелева башня» с 500 миллиардами. Министр транспорта Патрик Шнидер (ХДС)

С 2009 по 2021 год 57-летний Шнидер был членом комитета парламента по транспорту и цифровой инфраструктуре. Также имеет опыт работы бургомистром: с 1999 по 2009 год возглавлял муниципалитет Арцфельд в эйфельском районе Битбург-Прюм в земле Рейнланд-Пфальц.

На новом посту Шнидер будет играть ключевую роль в реализации проекта огромного фонда развития инфраструктуры. Большая часть этого специального фонда в €500 млрд, вероятно, будет направлена на обновление основательно обветшавших мостов и железнодорожной сети.

Предшествующие правительства не вкладывали в них средства, предпочитая тратиться на социальные проекты вроде обеспечения многомиллионной армии беженцев щедрыми благами германской социальной системы и финансирования пресловутого «зелёного перехода».

Bernd Elmenthaler/Zuma/TASS

Однако примечателен Шнидер не только своими профессиональными способностями. Он выше своих начальников Фридриха Мерца (1,98 м) и Ларса Клингбайля (1,96 м), а также баварского министр-президента Маркуса Зёдера (1,94 м), поскольку его рост составляет 2,02 метра.

Учитывая, что политик родом из района Эйфель, в коридорах бундестага он вполне прогнозируемо получил прозвище Эйфелева башня.

Не на своем месте. Министр окружающей среды Карстен Шнайдер (СДПГ)

49-летний Шнайдер заседал в бундестаге с 1998 года. Начинавший как банковский работник в банке Volksbank Erfurt, он был представителем парламентской группы по бюджетной политике.

Затем стал ее первым парламентским директором, а далее — государственным министром при канцлере и представителем федерального правительства в Восточной Германии.

Bernd Elmenthaler/Zuma/TASS

Профессиональный финансист Шнайдер на архиважном посту министра финансов был бы более уместен, чем партаппаратчик Ларс Клингбайль. Однако вряд ли стоит удивляться тому, что в современной Германии при назначении зачастую отдается предпочтение политической целесообразности, а не профессиональным умениям кандидата.

Имеет моральный компас. Министр по делам семьи и образования Карин Приен (ХДС)

Приен родилась в 1965 году в Амстердаме, куда ее еврейские бабушка и дедушка по материнской линии бежали от нацистов в 1930-х годах. Позже семья переехала в Германию. Приен вступила в ХДС в 1981 году.

36 лет спустя она стала министром образования земли Шлезвиг-Гольштейн и прославилась тем, что выступила против «гендерных» нововведений. Это возмутило её партнеров по коалиции из Партии зелёных.

HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

Приен — опытный юрист и долгое время работала как независимый адвокат. Она является членом Федерального исполнительного комитета ХДС с 2021 года, а также председателем Еврейского форума ХДС.

Многие избиратели считают, что Приен не побоялась выступить против пресловутой «гендерной повестки», хотя и знала, что подвергнется нападкам. Поэтому они полагают, что этот кандидат — весьма достойная дама с чётко работающим моральным компасом. Именно то, что нужно современной немецкой семье и сфере образования ФРГ.

Знает всё о капусте и сосисках. Министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства Верена Хубертц (СДПГ)

37-летняя кандидат в члены кабинета прославилась тем, что в 2014 году создала стартап Kitchen Stories — приложение, показывающее людям, как готовить просто и с удовольствием. На кухне она, пожалуй, и нашла своё истинное призвание: в 2017 году ей нанёс визит сам Тим Кук.

Kira Hofmann/picture alliance/photothek.de/ТАСС

Кандидат, которой сейчас 37 лет, впервые попала в бундестаг в 2021 году. Она входила в состав комитетов по жилищному строительству, городскому развитию и строительству, а также по туризму и бизнесу. Довольно стремительная карьера относительно юной для мира политики леди.

Визжит на трибунах. Министр исследований и космоса Доротея Бэр (ХСС)

С небольшим перерывом она является членом немецкого бундестага с 2002-го, то есть уже почти 23 года. Это весьма примечательно, если учесть, что ей всего 47 лет. То есть в бундестаге фрау Бэр работает почти всю жизнь, фактически ни дня не проведя на «нормальной» работе.

Парламентскую карьеру Бэр делала вдумчиво и не торопясь, постепенно поднимаясь по иерархической лестнице парламентских комитетов.

IMAGO/Bernd Elmenthaler/ТАСС

С 2018 по 2021 год она была государственным министром при федеральном канцлере и уполномоченным федерального правительства по вопросам цифровизации. А еще совсем недавно отвечала за вопросы семьи, пожилых людей, женщин, молодежи, культуры и СМИ в ХДС/ХСС.

Также примечателен тот факт, что Доротея Бэр является активным футбольным болельщиком и функционером, будучи членом административного консультативного совета футбольного клуба «Бавария».

Серая мышка политики. Министр здравоохранения Нина Варкен (ХДС)

45-летняя юрист Варкен — член немецкого Бундестага с 2013 года. За её плечами работа в нескольких парламентских комитетах, но чем-то особо выдающимся в бундестаге она до сих пор не запомнилась.

HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

Впрочем, этот кандидат выступает против снижения возраста для голосования до 16 лет, что уже говорит о ней как об относительно разумном политике.

Профессиональный убийца телят. Министр сельского хозяйства Алоиз Райнер (ХСС)

Наверное, самый идеальный кандидат, блестяще соответствующий своему назначению — единственный член будущего кабинета, имеющий сертификат профессионального мясника.

Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance/ТАСС

Более 20 лет назад Райнер и его коллега сформировали телячью колбасу длиной 825 метров — на тот момент самую длинную в мире. Так что немецкие аграрии с уважением смотрят на политика как на «своего».

Боксёрша, подсидевшая старших. Министр экономического сотрудничества и развития Рим Алабали-Радован (СДПГ)

35-летняя Алабали-Радован сделала молниеносную карьеру в партии социал-демократов. Вступив туда только в начале 2021 года, в декабре она уже была рукоположена в государственные министры по делам миграции, беженцев и интеграции.

В 2022 году она также заняла недавно созданную должность Федерального комиссара по борьбе с расизмом. Довольно много должностей при довольно малой публичной известности.

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

Новый кандидат в министры с миграционным бэкграундом также прославилась тем, что немного боксирует, пусть и на любительском уровне. Во всяком случае постоять за себя Алабали-Радован умеет.

Ранее этот министерский пост прочили матёрому партийному функционеру СДПГ и одному из лидеров партии Саскии Эскен. Однако в партийных кулуарах, видимо, сочли, что необходимо уступать дорогу молодым. Эскен, впрочем, такой аргумент не поняла и сильно расстроилась.

Лиса в курятнике. Министр по делам культуры и средств массовой информации Вольфрам Ваймер (ХДС)

Решение о номинировании Ваймера стало большой неожиданностью. 60-летний кандидат в министры — издатель медиагруппы Weimer Media Group, которая выпускает издания Business Punk, The European и Wirtschaftskurier.

До этого он был главным редактором Die Welt, а затем основателем и главным редактором журнала Cicero.

Matthias Wehnert/Zuma/TASS

Такое решение подверглось широкой критике со стороны профессионалов в области культуры. Звучало множество упрёков в том, что недопустимо при назначениях на столь ответственный пост «запускать лису в курятник».

Как бы то ни было, Ваймер — уже второй кандидат в правительство Мерца, чьё назначение вызывает вопросы с точки зрения конфликта интересов.

Царский постельничий. Министр канцелярии Торстен Фрай (ХДС)

Фрай — один из кандидатов, который имеет реальный опыт работы в правительстве, хотя и не на федеральном или земельном уровне. Он был обер-бургомистром Донауэшингена с 2004 по 2013 год.

С конца 2021-го 51-летний депутат является первым парламентским секретарём парламентской группы ХДС/ХСС в бундестаге и потому всегда был на стороне Фридриха Мерца.

Florian Gaertner/picture alliance/photothek.de/ТАСС

Его назначение на ближайшую к канцлеру министерскую должность показывает, кто будет главным по «допуску к телу» федерального канцлера и обеспечит основной объём административной работы в правительстве.

Не министр, зато тоже русофоб. Пресс-секретарь правительства Штефан Корнелиус

И ещё один немаловажный момент: новым пресс-секретарём правительства станет бывший политический редактор влиятельной газеты Süddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус — журналист, отличающийся крайней русофобией.

Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако в то же время он — высококлассный профессионал, а значит, публике придётся скучать по перлам предыдущего пресс-секретаря Штефана Хебештрайта.