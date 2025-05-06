Глубинное румынское государство проиграло первый тур выборов президента, но от его благосклонности будет зависеть исход второго тура.

Иван Шилов ИА Регнум

Олицетворением таких теневых властных структур являются крупнейшие политические партии социал-демократов и национал-либералов Румынии.

Их совместный кандидат на пост главы республики Крин Антонеску в ходе состоявшегося 4 мая голосования занял лишь третье место, что лишило его права на участие во втором туре.

Тем не менее списывать со счетов пока ещё правящую Социал-демократическую партию (СДП) и партнерскую ей Национал-либеральную партию (НЛП) не стоит.

Ведь только первая из них контролирует большинство региональных (уездных) и почти половину городских советов, в ее рядах состоят более трети мэров.

Известный в Румынии историк Дорин Добринку характеризует господствующие в стране СДП и НЛП как синдикаты, подчинившие себе значительную часть местных СМИ и покровительствующие коррупционным сетям.

«Партии тесно связаны со службами безопасности, с судебной системой, … с магическими институтами, от церквей до академий и университетов, с различными структурами бизнеса и влияния», — полагает румынский эксперт.

Итоги прошедшего голосования, безусловно, говорят о растущем разочаровании таким положением вещей среди простых граждан.

Показавший наилучший результат Джордже Симион набрал без малого 41% голосов. Он возглавляет правоконсервативную партию «Альянс за объединение румын» (АUR), выступающую под евроскептическими и националистическими лозунгами.

Безусловно, своим высоким результатом он обязан поддержке Кэлина Джорджеску, который победил в отменённом прошлогоднем первом туре президентских выборов. В случае своей победы Симион обещает выдвинуть его на пост председателя правительства.

Важным подспорьем для кандидата-суверениста является то, что он ассоциируется с критикующей европейскую бюрократию командой Дональда Трампа. Злые языки даже утверждают, что американцы оказывают лидеру румынских евроскептиков разностороннюю поддержку.

Второе место по итогам голосования 4 мая занял действующий мэр Бухареста Никушор Дан (почти 21% голосов). На выборах он представляет леволиберальную партию еврооптимистов «Союз спасения Румынии» (USR).

Если АUR критиковала уходящее в отставку правительство Румынии за слишком большое послушание Брюсселю и предательство национальных интересов, то USR, напротив, обвиняла кабинет социал-демократа Марчела Чолаку в недостаточно активной евроинтеграции.

С точки зрения левых либералов, Бухаресту стоит проявлять большую солидарность с Брюсселем в продвижении ЛГБТ*-повестки и сокращении государственных преференций Румынской православной церкви.

Для отличающихся своей сильной религиозностью румын эти вопросы являются весьма щекотливыми. Недаром очень лояльные в отношении евроинтеграции СДП и НЛП избегали их обсуждения.

То, что USR на эти президентские выборы повёл именно мэр столицы, вполне закономерно: Бухарест — оплот либеральных настроений в стране.

Казалось бы, шансы на победу Симиона во втором туре гораздо выше, чему у Дана. Однако ему будет очень сложно получить дополнительные голоса. Сказывается прочно укоренившийся за ним среди многих избирателей имидж скандального политика-популиста.

Если в первом туре голосование за Симиона обуславливалось желанием провалить кандидата от правящих партий, то во втором этот фактор уже работать не будет.

Дан пользуется гораздо меньшей электоральной поддержкой, нежели его оппонент, но ему будет гораздо проще договориться о поддержке, например, с венгерской общиной.

Не стоит забывать, что USR уже имеет опыт коалиции с НЛП, чей представитель пока ещё исполняет обязанности президента и чьё влияние на местах сопоставимо с позициями социал-демократов.

Кроме того, в отличие от кандидата-популиста, выдвиженец USR имеет за плечами серьёзный опыт хозяйственной работы на посту столичного градоначальника.

Вероятно, в эту схватку вмешается и Еврокомиссия, для которой Дан — более предпочтительная фигура во главе Румынии.

Все эти обстоятельства уравнивают шансы кандидатов на успех во втором туре. И едва ли не решающее слово предстоит сказать именно глубинному государству.

Вечером 5 мая лидер СДП Чолаку заявил об отказе его партии поддерживать кого-либо в финале президентской гонки. Объективно это больше соответствует интересам Симиона, поскольку способствует снижению явки избирателей.

Но, скорее всего, наследники Николае Чаушеску (СДП воспринимается многими как продолжательница Румынской компартии) просто набивают себе цену в предстоящих переговорах с USR и её европейскими попечителями.

Ведь сохранить контроль над правительством при потенциальном премьере Джорджеску социал-демократам будет проблематично.

После неудачной для социал-демократов президентской избирательной кампании те явно не заинтересованы в досрочных парламентских выборах.

Соответственно, вполне возможна такая сделка: СДП негласно поддержит кандидата-либерала, а затем USR своими голосами позволит сохранить правительство с доминированием социал-демократов (формально не вступая с ними в коалицию и фактически согласившись на «правительство меньшинства»).

Такой ход событий объективно соответствует и интересам Брюсселя, продолжающим на пару с тем самым румынским глубинным государством влиять на политические процессы в стране.

Конечно же, нельзя исключать и варианта, при котором USR поможет тем же националистам свалить правительство социал-демократов, изрядно надоевших европейским структурам своей «излишней» самостоятельностью.

Однако это сделает внеочередные парламентские выборы в Румынии почти неотвратимыми, а они могут принести ещё большее представительство суверенистам и, следовательно, расширят влияние трампистов на юго-востоке Европы.

Придёт ли румынское глубинное государство со своим фактическим сюзереном, Брюсселем к общей позиции по выборам главы государства, станет известно уже 18 мая.

ЛГБТ* — движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.