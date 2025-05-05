В последние дни Израиль бросил значительные силы на борьбу с лесными пожарами. Разгулявшаяся стихия нанесла стране финансовый и репутационный ущерб, а также подстегнула затухшую было шпиономанию.

Иван Шилов ИА Регнум

Официальный Тель-Авив — где полунамеками, а где и довольно прямо — указывает на наличие «иранского следа». Впрочем, такая тенденция наблюдается и по другую сторону «фронта»: в Иране тоже есть силы, стремящиеся придать местным возгораниям шпионский флер.

Но обвинять друг друга стороны не спешат.

Пожарные не справлялись

Первые очаги возгорания были выявлены в середине апреля, однако оперативно справиться с ними пожарной службе Израиля не удалось. Из-за сухой и ветренной погоды пламя распространялось стремительно, а на месте уже ликвидированных очагов разгорались новые.

Вскоре служба пожарной охраны страны была переведена на особый режим «Огневой удар», который вводится только в случаях угрозы потери контроля над ситуацией. На помощь пожарным пришли другие ведомства.

Всего в борьбе с огнем участвовали более сотни пожарных бригад и десятки единиц специализированной авиации, в том числе предоставленной другими странами. На тушение также бросили и армейские части, особенно в районах, где существовала угроза военным объектам.

Взять ситуацию под относительный контроль удалось только к 1 мая, ликвидацию оставшихся очагов пожарные продолжили уже своими силами.

Большой ущерб

Лесные пожары стали самыми разрушительными и масштабными за прошедшие десятилетия. Власти еще подсчитывают ущерб, но даже предварительные цифры впечатляют: огонь уничтожил имущества и объектов на несколько десятков миллионов долларов.

А с учетом издержек, понесенных из-за нарушения железнодорожного, автомобильного и (частично) авиасообщения, сумма увеличивается в несколько раз. Выгорело более 2 тыс. гектаров леса, включая уникальный природный заповедник Аянот Гиватон.

Кроме того, ЧП усилило трения между гражданскими и военными структурами. Часть руководства Генштаба выразила недовольство тем, что правительство создало дополнительную нагрузку на армию в период, когда та вовлечена в масштабную кампанию в Газе.

Пострадала и репутация системы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Экстренные службы оказались не готовы к разгулу стихии и не обзавелись достаточным количеством бортов, пригодных для ночного тушения пожаров. И это несмотря на пожарную реформу 2018 года, которая должна была ликвидировать нехватку спецтехники.

Неудивительно, что выяснение причин катастрофы поставлено на особый контроль, а к расследованию с первых же дней подключили оперативников Общей службы безопасности (ШАБАК).

Банда поджигателей

Едва миновала опасность, премьер-министр Биньямин Нетаньяху поспешил проинформировать общественность о первых результатах расследования. Он сообщил, что полицией и ШАБАК были задержаны 18 человек — преимущественно граждан арабского происхождения.

По данным премьера, один из подозреваемых был даже взят с поличным, когда пытался разжечь огонь на открытой местности в южной части столицы.

Впрочем, чуть позже силовики осторожно подкорректировали приведенные премьером данные: под стражу взяли лишь троих потенциальных поджигателей (одного из которых действительно задержали на месте преступления).

Остальные фигуранты занимались лишь подстрекательством в соцсетях, одобряя чужие поджоги и позиционируя их как форму протеста против политики властей. Поэтому они отделались строгим предупреждением.

Несмотря на то, что официальной версией причин катастрофы остается неосторожное обращение с огнем, значительная часть общества убеждена, что пожары имели рукотворный характер, а в деле замешана иранская агентура.

Тем более что часть крупных очагов находилась в отдалении от туристических троп (но в относительной близости к объектам критической инфраструктуры), а вектор большей части пожаров был направлен в сторону столицы.

«Шпионскую» версию подогревают и многочисленные «анонимные источники» в полиции и спецслужбах, говорящие, что операция по созданию «огненного вала» была умело замаскирована под природный пожар.

Исполнители якобы имели четкие инструкции и преследовали общую цель: сорвать празднование Дня независимости Израиля и добиться отмены церемонии зажжения факелов — главного события праздника.

Тем более что зажечь символический огонь должны были офицеры Моссада, отличившиеся при проведении «пейджерной атаки» против ливанской «Хезболлы» в прошлом году.

В конечном счете цель была достигнута — церемонию отменили, ограничившись демонстрацией кадров с генеральной репетиции.

Странные совпадения

Впрочем, от огня страдал не только Израиль, но и Иран. За минувшую неделю пожары с разницей в сутки случились на электростанции в Кередже и на заводе по производству мотоциклов в Мешхеде.

Параллельно в течение всей недели периодически вспыхивали новые очаги в порту Шахид-Раджаи, где 26 апреля произошел взрыв химикатов.

Власти Ирана называют произошедшее «чередой случайностей» и призывают не искать «шпионский след», тем более что объекты находятся в разных частях страны и относятся к гражданской инфраструктуре.

Кроме того, в отличие от Израиля, во всех случаях возгорания удавалось оперативно ликвидировать, а ущерб от них был минимален.

Однако даже при такой постановке вопроса некоторые иранские «ястребы» не считают пожары случайностью, хотя их рассуждения звучат не столь громко, как в Израиле. Во многом потому, что весомых доказательств внешнего участия у иранских силовиков пока нет — во всяком случае, публичных.

Череду странных пожаров в Иране наблюдатели связали и с недавней казнью Мохсена Лангарнешина — старшего агента «Моссад», работавшего в Иране.

Известно, что Лангарнешин до ареста собирал данные об уязвимых местах в защите энергетических объектов и заводов страны, и внезапными пожарами Тель-Авив вполне мог намекнуть, что казненный — не единственная израильская фигура в иранском тылу, тем самым спровоцировав «охоту на ведьм».

Так или иначе, ни Тель-Авив, ни Тегеран пока не спешат на официальном уровне обвинять визави в намеренных поджогах, предпочитая собрать более убедительную доказательную базу.

Однако не стоит исключать, что спустя время «огненный террор» будет вписан в более громкую и масштабную шпионскую историю, как уже неоднократно случалось в ирано-израильском противостоянии.