Смерть папы римского, его торжественные похороны и сопутствующая встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским стали одними из самых громких мировых событий и затмили собой другую «итальянскую» повестку.

Global Look Press/Stefano Costantino/Keystone Press Agency

В тени остался один немаловажный визит в Рим. 29 апреля туда для участия в Четвертом межправительственном саммите и двустороннем бизнес-форуме Турция — Италия приехал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Риму и Анкаре есть на чем строить свое сотрудничество. В текущий исторический период фундаментом для него выступают два тренда.

Первый обусловлен растущим спросом на партнерство с Турцией со стороны стран Европы.

Курс администрации Трампа по Украине и его взгляды на европейскую безопасность заставили европейцев ощутить свою слабость, зависимость и неполноценность. Франция, Великобритания, Германия да и Польша нацелены на создание автономной европейской армии, а пока она не создана, судорожно ищут хоть какую-то альтернативу американской поддержке.

С оговорками, конечно, но все же какие-никакие возможности есть у Турции с ее второй армией в НАТО и боевым опытом в ходе войн в Сирии и Ливии.

Эрдогана уже приглашали на лондонский саммит в марте, тогда туда в результате поехал глава МИД Хакан Фидан. По итогам встречи стороны пришли к выводу, что без Турции Старому Свету будет очень сложно обеспечить свою безопасность.

Критичность ситуации доказывает поведение Макрона, который еще вчера переругивался с Эрдоганом и бодался с ним в Ливии и на Кипре, а сейчас сам регулярно созванивается с турецким лидером.

В конце марта, когда 31 лидер собрался на саммит в Париже, туда тоже пригласили Эрдогана, но вместо него поехал вице-президент Джевдет Йылмаз. Неявка президента Турции на фоне постоянных приглашений на такие «тусовки» создает ситуацию, при которой Анкара чувствует себя «желанным гостем» и уже сама может манипулировать Старым Светом.

А почему бы нет? Особенное удовлетворение Эрдоган испытывает, вспоминая, как еще вчера Брюссель, Париж и Берлин указывали ему на «права человека», поддерживали оппозицию и тыкали в нос финансовой зависимостью Турции от ЕС.

Италия хоть и редко перегибала палку с Эрдоганом — исключением является, пожалуй, 2021 год, когда премьер Марио Драги назвал его «диктатором», — но так же, как и Франция, Британия и Германия, озабочена евробезопасностью.

Нужда Италии в Анкаре ничуть не меньше, чем у ее соседей. На римскую встречу Эрдоган приехал именно по приглашению премьера Джорджи Мелони.

Второй тренд, располагающий к тесному сотрудничеству Турции и Евросоюза, связан как раз с ролью Италии и ее премьера в мировой политике. Мелони не меньше, чем Эрдоган, сегодня занимает особое положение. Она — единственный серьезный союзник Дональда Трампа в Западной Европе.

Оппозиционная и признанная экстремистской партия «Альтернатива для Германии» и «изгои» Виктор Орбан с Робертом Фицо не в счет.

Одновременно Мелони имеет хорошие отношения с Брюсселем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Укрепив связи с Эрдоганом, итальянский премьер еще больше усиливает свой «расклад» в евроатлантической геополитике. Мелони может выступить в роли посредника между Турцией, ЕС и Соединенными Штатами. И такую роль она уже начала на себя примерять.

По данным итальянской прессы, именно благодаря усилиям Мелони на похоронах папы Франциска состоялась встреча Трампа с Урсулой фон дер Ляйен и она же свела с главой Белого дома Владимира Зеленского.

Глава правительства Италии хочет стать цементирующим звеном между США и ЕС и уже предложила Трампу провести двусторонний саммит до июньской встречи лидеров стран НАТО в Гааге.

Италия и Турция, долгое время не рассматривавшиеся как лидеры западного мира, в нынешних условиях обладают картами, чтобы попытаться ими стать. И встреча Мелони с Эрдоганом выглядела как диалог двух равных по влиянию игроков, нацеленных на укрепление своего партнерства.

Рим хочет стать ближе к Анкаре, чем остальные его партнеры в ЕС и НАТО, и тем самым усилить свои позиции внутри обоих блоков. А Турция может найти в Италии более влиятельного, чем Польша, союзника в НАТО, теоретически способного перезапустить вставшую на паузу евроинтеграцию Анкары.

На переговорах Мелони и Эрдоган обменялись множеством любезностей. «Мы наблюдаем, как с каждым днем сотрудничество между Турцией и Италией развивается все больше», — сказал турецкий президент, выразив надежду на поддержку Римом стремлений Анкары вступить в ЕС.

Эрдоган также напомнил о совместной работе двух стран по «установлению стабильности» в Ливии (где, к слову, Турция и Италия вместе поддерживали правительство Фаиза Сараджа в противовес Франции и ряду арабских стран) и восстановлению Сирии.

Турецкий президент пригласил итальянского премьера посетить Турцию и напомнил о том, что в 2032 году их государства совместно примут чемпионат Европы по футболу, что станет дополнительным свидетельством их дружбы.

Мелони не поскупилась на похвалу, оценив взаимные отношения как «идеальные», которые она вместе с Эрдоганом договорилась сделать еще крепче. «Мы очень довольны итогами нашей работы. Уверена, что заложены прочные основы для развития безупречных отношений между нашими странами», — заявила она.

Турецкому президенту, да и итальянским политикам, не чужд пафос, но справедливости ради стоит сказать, что дружба Италии и Турции подкрепляется фактурой.

Как отметила Мелони, страны достигли целевого показателя в товарообороте в $30 млрд «на пять лет раньше, чем планировали», и теперь нацелены на $40 млрд. Италия — второй торговый партнер Турции в Европе. Страны соединяет важная газотранспортная система TAP и TANAP, доставляющая голубое топливо из Азербайджана на Балканы и на Апеннины.

Отдельный пласт в двусторонних отношениях — военно-промышленное сотрудничество, весьма важное и для милитаризующейся Турции, и для Европы.

Италия вместе с Испанией, Великобританией и ФРГ изготавливает истребители Eurofighter, которые в качестве альтернативы «заблокированным» американским F-35 и F-16 хотел купить Эрдоган. Однако сделку стопорит Германия.

И вот, пока французы и британцы только думали, как бы заставить Турцию отправить миротворцев на Украину и привлечь к обеспечению евробезопасности, итальянцы уже начали делать конкретные шаги.

В начале апреля итальянская компания Leonardo и турецкий производитель БПЛА Baykar подписали соглашение о сотрудничестве в области беспилотных технологий. Сделка предусматривает совместное создание усовершенствованных моделей БПЛА Akinci и TB2. Производство на территории двух стран может начаться с 2026 года.

Подводя итоги встречи, можно отметить, что после нее Эрдоган еще раз убедился в востребованности своей страны в Европе, а Мелони усилила свои позиции, чтобы быть арбитром в кризисных евроатлантических отношениях.

Сумеют ли воспользоваться такими преимуществами Турция и Италия, покажет история.

Если Мелони удается сгладить углы между ЕС и США и вовлечь Турцию в обеспечение евробезопасности без конфликта с США, такая активность создает для Москвы дополнительные риски.

Если раскол Европы с США углубится, а Турция встроится в Европу, масштаб угрозы для России уменьшится, но все равно будет выше, чем в настоящее время, когда Анкара держится особняком.

Однако при любых раскладах не стоит недооценивать рациональность Эрдогана и наследницы Сильвио Берлускони Мелони. Используя свое положение на Западе с максимальной выгодой, они не будут позволять вредить своему взаимовыгодному сотрудничеству с Россией.

И Мелони, и Эрдоган испытывают симпатию к Трампу и его мирному плану по Украине. А в мирное время итальянский бизнес первым попытается вернуться на российский рынок, не говоря уже о Турции, с 2014 года работающей с Россией в обход санкций.