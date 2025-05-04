В Сирии вспыхнул новый очаг напряженности. На этот раз в центре внимания оказались друзы — этноконфессиональное меньшинство, по большей части проживающее в районе спорных Голанских высот.

Israel Defense Forces

Череда вооруженных столкновений между друзскими ополченцами и правительственными силами спровоцировала расширение конфликта и вовлечение в него внешних игроков.

А заодно дала Турции и Израилю новый повод для соперничества за влияние в Сирии.

Холодный мир

Отношения между друзскими общинами и новыми властями Сирии можно охарактеризовать как натянутые. Дамаск с подозрением следит за этим меньшинством, особенно после того, как в феврале 2025 года «Военный совет Эс-Сувейды», представляющий одну из друзских фракций, попытался провозгласить автономию с перспективой выхода из состава страны.

Тогда конфликт удалось уладить лишь благодаря вмешательству третьих сил и стороны достигли соглашения о мирном сосуществовании и интеграции местных ополчений в новые вооруженные силы.

Тем не менее в рядах вчерашних повстанцев осталось немало фигур, считающих, что «холодный мир» с друзами не идет на пользу стране и проблему со «скрытым сепаратизмом» нужно решать радикально.

И очень скоро такой повод представился. 29 апреля в Сети распространилась аудиозапись, содержащая антирелигиозные выпады и сделанная якобы от лица южных друзов.

Причем авторство приписали не рядовому бойцу, а местному духовному авторитету — шейху Марвану Кивану. И хотя Киван быстро оспорил подлинность записи, брошенных обвинений оказалось достаточно, чтобы всколыхнуть антидрузски настроенные силы.

Уже к исходу дня в город Джарамана, где проживал шейх, прибыли несколько сотен бойцов, причисляющих себя к «правительственным силам», чтобы задержать Кивана и предать его суду. Однако операция закончилась ничем: лоялисты понесли потери и покинули поселение.

Бои в пригородах

Спустя двое суток бои начались и в городе Ашрафия Сахная, расположенном вблизи сирийской столицы, поводом стала всё та же злополучная аудиозапись. Сторонники официального Дамаска обстреляли несколько объектов местной общины, друзы ответили налетами на штаб-квартиру сирийских спецслужб.

В отличие от инцидента в Джарамане, бои в пригородах Дамаска получились более кровопролитными. Обе стороны потеряли по меньшей мере по двадцать бойцов. В стычках погиб друзский шейх Вахид аль-Балу, ранее выступавший посредником между общинами и новыми властями.

Ситуацию по-разному оценили и в столице. Если первые столкновения с друзами были «спущены на тормозах», то новая эскалация была воспринята уже как проявление системной угрозы.

Официальный Дамаск не только назвал друзов бунтовщиками, но и подтянул в Ашрафию Сахнаю свежие армейские силы с бронетехникой. Кроме того, в город были переброшены бойцы группировки «Сарая Ансар ас-Сунна», участвовавшие в «усмирении» беспорядков среди алавитов и отметившиеся внесудебными казнями.

Появление в зоне столкновений «серых» полевых командиров стало тревожным знаком и свидетельствовало о том, что Дамаск планирует разобраться с оппонентами жестко и без оглядки на женевскую мораль.

В свете происходящих событий духовный лидер друзов Сирии Хикмат аль-Хиджри призвал мировое сообщество ввести войска на территорию Сирии, чтобы не допустить геноцида меньшинств «по алавитскому сценарию».

Его призыв поддержали и другие духовные авторитеты — например, лидер друзской общины Израиля шейх Муафак Тариф. Последний использовал свое влияние и связи, чтобы поднять среди израильских друзов протестную волну и заставить официальный Тель-Авив обратить внимание на призыв соседей.

И, как показали дальнейшие события, действия Тарифа возымели эффект.

Израильский ответ

После военных стычек между друзами и официальным Дамаском Израиль (который еще в первые дни после падения режима Башара Асада ввел войска на территорию Сирии для создания буферной зоны) вспомнил о гарантиях безопасности, данных местным шейхам.

Израильская авиация кратно нарастила активность в сирийском небе, нанеся за неполную неделю около тридцати авиаударов в разных частях страны.

Целями атак стали штабы новой армии, объекты ПВО и узлы связи, а также аэродромы. Тель-Авив вознамерился если не обезглавить, то как минимум серьезно потрепать сирийские силы, чтобы ослабить их натиск против друзов. Параллельно пришли в движение и бронетанковые силы израильской армии, расквартированные в районе спорных Голанских высот.

После призыва друзских шейхов они впервые с февраля продвинулись как минимум на несколько десятков километров вглубь сирийской территории. На трассе, ведущей в Дамаск, появились новые блокпосты.

Последовали и более прозрачные намеки, в частности, израильские самолеты нанесли ночной удар в непосредственной близости от президентского дворца в Дамаске.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац в совместном заявлении сообщили, что удар вблизи резиденции первого лица — «четкий сигнал режиму». Фактически Тель-Авив в ультимативной форме указал, что не допустит угроз друзской общине.

Вмешательство Турции

Турция — единственная союзница Сирии, которая предпочла жестко отреагировать на участившиеся израильские налеты, остальные партнеры Дамаска ограничились выражением озабоченности. По распоряжению президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция закрыла воздушное пространство для израильских самолетов.

Заявления Эрдогана сначала не было воспринято Тель-Авивом серьезно в силу склонности турецкого лидера к резким популистским выпадам. Однако после того, как Анкара отказалась сделать исключение для правительственного борта «Крыло Сиона», на котором израильский премьер должен был лететь в Азербайджан для проведения встречи на высшем уровне, Нетаньяху убедился в серьезности угрозы.

Альтернативный маршрут в облет Турции (через Грецию и Болгарию) увеличивал путь в Азербайджан ровно в два раза, что неприятно удивило Тель-Авив. В итоге израильский премьер отложил многодневный визит в Баку, который должен был начаться 8 мая, сославшись на сложную обстановку вблизи границ.

Перенос визита в Азербайджан косвенно свидетельствует о том, что Турция закрыла каналы неформальной коммуникации с Израилем через азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Последний занимает «равноудаленную» позицию между Анкарой и Тель-Авивом и ранее несколько раз выступал кулуарным посредником при урегулировании трений между ними.

Это, в свою очередь, свидетельствует, что туркам небезразлична судьба сирийской креатуры и в случае дальнейшего ухудшения обстановки Анкара будет готова подумать и о более серьезной конфронтации с израильтянами.