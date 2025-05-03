Самая популярная, согласно опросам общественного мнения, политическая партия ФРГ, «Альтернатива для Германии» (АдГ) официально переклассифицирована федеральным ведомством по защите конституции в «подтверждённую правоэкстремитскую организацию».

IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press

Подобная мера в отношении политической силы, давно уже ставшей занозой в боку германского политического мейнстрима, витала в воздухе довольно давно. Тем более что подобный статус уже присваивался суббрендам и структурным подразделениям АдГ — молодёжной организации партии и её региональным отделениям в Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт.

Официально причина углубленной стигматизации АдГ — её «унизительная позиция в отношении беженцев, которая нарушает человеческое достоинство». Однако все в Германии прекрасно понимают, что реальная причина страха системных политических элит Германии перед АдГ — её растущая популярность, бьющая все рекорды.

Согласно ряду социологических опросов, в настоящее время популярность «Альтернативы» достигла 27%, и это, судя по всему, далеко не предел.

Если правительственная коалиция не найдёт быстрого решения накопившихся проблем, особенно волнующих немецкое общество — неконтролируемой миграции, роста преступности и сокращения экономики — это станет очередной причиной дальнейшего взлета рейтинга «правых экстремистов».

Что означает этот статус на практике

Сотрудники тайной политической полиции, которая в демократической Германии называется Федеральным ведомством по защите конституции (BfV), кропотливо работали над реклассификацией АдГ в «правоэкстремистскую организацию», заботливо собирая на неё компромат, более трёх лет.

Центральным пунктом атаки на партию, неугодную правящим партиям, стало «попрание ей принципа человеческого достоинства, что закреплено в статье 1 Основного закона».

«Этническое и родовое понимание людей, характерное для АдГ, обесценивает целые группы населения Германии и нарушает их человеческое достоинство. Такое понимание людей материализуется в общей антимигрантской и антимусульманской позиции партии», — заявили в пятницу вице-президенты BfV Синан Зелен и Силке Виллемс.

В качестве примера ведомство приводит риторику представителей АДГ, называющих иммигрантов «мигрантами с ножами».

В своём 1100-страничном отчёте, который не предназначен для публикации, спецслужба делает вывод, что «Альтернатива» не считает людей с миграционным прошлым — особенно выходцев из мусульманских стран — равноправной частью немецкого народа.

Ещё до пятничного решения Федеральное ведомство по защите Конституции могло наблюдать за членами партии и их сторонниками с помощью всех инструментов своей разведывательной службы на основании одних лишь подозрений. Теперь же у спецслужбы развязаны руки для того, чтобы внедрять агентов под прикрытием и вербовать информаторов.

При наличии разрешения от специального комитета — «Комиссии G-10» — в отдельных случаях BfV может также прослушивать мобильные телефоны и вскрывать электронную почту подозреваемых.

Однако в случае с членами бундестага и их сотрудниками ситуация гораздо сложнее: до того, чтобы поставить на прослушку депутата парламента, всё ещё требуется заполнить кучу формуляров и пройти массу согласований.

Впрочем, использование спецслужб для слежки за политическими оппонентами — весьма порочная практика. Об издержках подобного подхода многое мог бы рассказать американский президент Ричард Никсон, лишившийся своего поста за аналогичные действия в ходе Уотергейтского скандала.

Почему именно сейчас

По слухам, BfV хотела обнародовать своё решение по АдГ, которое было готово ещё осенью, в конце 2024 года.

Однако затем в спецслужбе посчитали, что делать это в разгар предвыборной кампании будет слишком рискованным с юридической точки зрения.

Такое решение подверглось критике со стороны некоторых членов парламента. Однако BfV сослалась на то, что отсрочка позволила включить в юридическое обоснование решения впечатления от парламентской избирательной кампании оппонентов.

АдГ может оспорить решение в суде, и разбирательство в инстанциях, скорее всего, затянется на годы.

Лидеры партии Алиса Вайдель и Тино Хрупалла 2 мая заявили, что они «продолжат защищаться в судебном порядке от этой клеветы, которая ставит под угрозу демократию».

На международном уровне поддержку АдГ уже выразили высшие лица администрации Дональда Трампа.

«Переступить черту»

«Гарантированно правоэкстремистская» — это самый высокий уровень «клейма», доступный Федеральному ведомству по защите Конституции, когда речь идёт о мониторинге организаций. Следующий шаг — только прямой запрет партии.

Однако для столь судьбоносного решения потребуется отдельная юридическая проверка, поскольку «запрет партии не является запретом на убеждения или идеологию», как постановил Федеральный конституционный суд.

Для того, чтобы стать запрещённой, партия должна «переступить черту борьбы со свободным демократическим основным порядком или существованием государства».

Другими словами, она должна занять откровенно агрессивную позицию в борьбе против существующего порядка.

Однако это не означает, что имеются в виду обязательно «подпольные» средства.

«Партия также может быть неконституционной, если она преследует свои антиконституционные цели исключительно законными средствами и без применения насилия», — говорят специалисты по немецкому конституционному праву, ссылаясь на конституционный переворот 1933 года.

Они имеют в виду то, что приход нацистов к власти в Германии и назначение Адольфа Гитлера канцлером были проведены с использованием законных процедур.

Последствия возможного запрета

В первую очередь подобный шаг чреват радикализацией политической обстановки внутри страны.

Партия АДГ далеко не идеальна. Её программа изобилует множеством логических несостыковок. Её лидеры на федеральном уровне недостаточно компетентны в вопросах государственного управления, а на региональном — зачастую действительно заигрывают со спорными политическими лозунгами на грани фола.

Однако голосование за «Альтернативу» — это далеко не всегда символ её реальной поддержки электоратом. Это скорее реакция населения Германии на то, что в стране многое идет не так. Это сигнал политическим элитам, что они ведут страну в неверном направлении.

И если у народа забрать такую отдушину — это означает озлобление и радикализацию вчерашних добропорядочных бюргеров и даже возможное превращение их в настоящих неонацистов.

К счастью, в Германии пока еще остались люди, которые прекрасно понимают всю катастрофичность подобного сценария. Поэтому официальный запрет АдГ в ближайшее время всё же маловероятен.