2 мая Москву накрыл сильнейший майский снегопад за всю историю метеонаблюдений. За 36 часов в столице выпало 43 мм осадков, что составляет около 70% месячной нормы. В городе образовались настоящие сугробы — на метеостанции ВДНХ их высота достигла 7 см, в Тушино — 2 см, а у МГУ — целых 10 см.

Сергей Корсун ИА Регнум

По прогнозам синоптиков, в столице снежный покров растает к субботе, а в наиболее заснеженных районах Подмосковья — только к понедельнику.

Мокрый снег уже привел к серьезным последствиям. Столичный Дептранс вынужден был предупредить о возможных задержках наземного транспорта, а некоторые маршруты и вовсе пришлось изменить.

В частности, из-за падения деревьев затруднено движение на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД. На этих маршрутах запущены компенсационные автобусы. Сбои в расписании отмечены и на МЦД-2.

Водителям настоятельно рекомендовали либо вернуть зимнюю резину (для только что переобувшихся в «лето» звучит смешно), либо вообще отказаться от личного авто. Из-за снегопада в московских аэропортах задержали более 50 рейсов

Но транспортные неудобства — это лишь верхушка айсберга. Снегопад вызвал серьезные перебои с электроснабжением. Без света остались около 26 тысяч человек. Обледенение проводов и падение деревьев привели к обесточиванию 237 ЛЭП и 4,4 тысячи трансформаторных подстанций.

Больше всего от снегопада пострадали жители Талдома, Дмитрова и Сергиева Посада. В районе последнего без электричества остались жители 46 населенных пунктов, отключены 11 котельных.

В Дмитровском округе ситуация еще серьезнее — 47 населенных пунктов лишились электроснабжения, не работает 21 котельная.

Для ликвидации последствий непогоды в Подмосковье привлечены более 200 аварийных бригад. С дорог в регионе убирают более тысячи поваленных деревьев

Снегопады накрыли также ряд других российских областей. Во Владимирской области из-за налипания мокрого снега и падения деревьев отключилось электроснабжение в Александровском, Юрьев-Польском и Киржачском районах. Для ликвидации последствий пришлось привлекать специалистов МЧС, которые пилят и убирают упавшие деревья.

В Ивановской области аварийные отключения электричества зафиксированы в Ивановском, Комсомольском и Тейковском муниципальных районах. А в Воронеже по всему городу упало 14 деревьев и прошла песчаная буря.

Что станет с урожаем

Аномальная погода вызвала обеспокоенность у дачников — не погибнет ли урожай? Особенно волнуются любители клубники — одной из самых ожидаемых летних ягод.

«То, что у нас сейчас происходит, на самом деле не такая уж катастрофа, — объясняет ИА Регнум руководителя проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. — Похолодания в мае — это почти ежегодная история. Куда опаснее были заморозки прошлого года, когда в некоторых регионах центральной части России температура опускалась до минус девяти».

Эксперт напоминает, что сейчас температура столь низко не опускалась, к тому же заморозки держались всего 1-2 ночи, а не 5-6, как в прошлом году. «Парадоксально, но снег в этой ситуации — даже благо. Он работает как своеобразное одеяло с температурой ноль градусов, защищающее растения от более холодного воздуха», — говорит Козий.

Куда больше, чем снег, руководителя «Ягодной академии» беспокоит сильный ветер, сопровождающий нынешнее похолодание. «Ветер повреждает побеги растений и создает эффект дополнительного охлаждения. Однако точно оценить, насколько серьезным окажется ущерб, можно будет лишь спустя несколько недель. Растения какое-то время восстанавливаются после холодового стресса, и оценить итоговые повреждения и их влияние на урожай обычно можно только после окончания этого периода», — отмечает эксперт.

«Зимние качели» хуже

Интересно, что нынешние заморозки могут оказаться не главной проблемой для урожая. Куда опаснее была нестабильная зимняя погода.

«Самые неприятные сюрпризы для производителей ягод в этом году — это резкие перепады температуры зимой. Когда несколько недель держится плюсовая температура, растения начинают «просыпаться», а потом резко ударяет мороз. Сок в клетках растений замерзает, клетки разрываются, и побеги получают серьезные повреждения», — рассказывает Козий.

Да и вредителей в этом году ожидается больше — теплые декабрь, январь и февраль позволили им благополучно перезимовать.

«Вредителей в этом сезоне, скорее всего, будет больше. И бороться с ними придется активнее», — предупреждает эксперт.

Как спасают клубнику профессионалы

Оказывается, современное ягодоводство имеет целый арсенал средств для защиты растений от заморозков.

«Самое простое для земляники садовой, которую наши дачники чаще зовут клубникой, — это просто укрывать. Той же агротканью, которой накрывают грядки на зиму. При угрозе заморозков это укрытие можно вернуть на грядки», — говорит Козий.

У крупных хозяйств техника защиты более изощренная: от вентиляторов, перемешивающих слои воздуха, до специальных восковых шашек, создающих защитный слой на растениях.

«Наиболее эффективны, пожалуй, спринклерные системы — когда разбрызгиватели создают водяную завесу. Вода забирает холод на себя, а замерзая на растениях, образует своеобразный защитный кокон», — объясняет Ирина Козий.

Наша клубника против импортной

Если вдруг урожай клубники действительно пострадает — не останемся ли мы вообще без этой ягоды на рынке?

«Вряд ли. Мало кто знает, но 75-80% этой ягоды на нашем рынке — импорт, в основном из Турции», — удивляет Ирина.

Оказывается, импортная клубника дешевле отечественной, поскольку у зарубежных производителей ниже себестоимость — лучше климат, дешевле рабочая сила. А ручной труд составляет существенную часть стоимости ягоды.

Но есть нюанс: вкус. «Чтобы клубника выдержала долгую транспортировку, ее собирают не вполне созревшей, в стадии так называемой технической спелости. Такая ягода хорошо доезжает, но вкус у нее не раскрывается полностью», — объясняет эксперт.

Кстати, а почему земляника садовая? «Клубника — это совсем другой вид. Настоящая клубника мелкая, неурожайная и почти не выращивается», — поясняет Ирина Козий.

«Семейная традиция»

Ольга Агафонова, жительница подмосковного Сергиева Посада, рассказывает, что ежегодное появление первой клубники — это настоящее событие для ее большой семьи. В этом году семья особенно переживает из-за погодных аномалий.

«Когда увидела снег за окном, первая мысль была о нашей клубнике на даче. У нас небольшой участок, всего шесть соток. Дети уже спрашивают, когда поедем за ягодами, а я боюсь, что в этом году наш урожай может пострадать», — сетует женщина.

Сосед Ольги по участку, Михаил Сергеевич, каждое лето приходит к Агафоновым на «клубничный чай» — так они называют традиционное чаепитие со свежесобранными ягодами. «Ольгина клубника — это вкус лета, — говорит он. — Никакая турецкая, никакая магазинная с ней не сравнится. Я сам раньше выращивал, но у меня никогда так не получалось».

«Купить можно, конечно, но это совсем не то. У магазинной клубники вкус совсем не тот, она как пластмассовая по сравнению с нашей дачной», — вздыхает Ольга.

Советы экспертов дачникам

Эксперты советуют Ольге не опускать руки — еще не все потеряно. Хотя нынешние заморозки уже прошли, растениям можно помочь восстановиться.

«Есть специальные препараты на основе аминокислот и микроэлементов, которые помогают растениям выйти из стресса. Крупные производители обязательно проводят такие обработки после заморозков», — советует Ирина Козий.

А в ожидании новых заморозков (которые в мае еще возможны) стоит подготовить агроткань с плотностью 60 граммов на квадратный метр — это оптимальное укрытие для клубничных грядок.

Тем, кто собирается покупать ягоды, эксперт советует обращать внимание на несколько моментов: «Хорошая ягода должна быть свежей, с неувядшим чашелистиком, ароматной — это признак спелости. Никаких повреждений или плесени. И важный момент — упаковка. Качественная клубника продается в небольших контейнерах, максимум 900 граммов — килограмм, а лучше около полукилограмма. Ягоды очень легко повреждаются, и в больших упаковках нижние слои просто давятся».

Несмотря на все погодные катаклизмы, клубника на прилавках точно появится — возможно, чуть позже обычного и по более высокой цене. «Часть урожая мы каждый год теряем из-за заморозков, но полностью без ягод не останемся», — успокаивает Ирина Козий.